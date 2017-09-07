 Драка со стрельбой в Харькове: ранены двое, - Нацполиция. ВИДЕО

"На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Установлено, что во время ссоры 46-летний мужчина использовал специальное средство для отстрела резиновых пуль и сделал в сторону 49 и 59-летних мужчин несколько выстрелов. В результате происшествия 49-летний мужчина получил два ранения в живот, 59-летний - ранение нижних и верхних конечностей", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Оба пострадавших находятся в больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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