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 Драка со стрельбой в Харькове: ранены двое, - Нацполиция. ВИДЕО

Полиция устанавливают обстоятельства ночной драки со стрельбой возле ресторана "Авлабар" на ул.Пушкинская в Харькове, в результате которой пострадали два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области, информация о происшествии поступила около часа ночи 7 сентября. Сообщалось, что возле кафе на улице Пушкинской происходит стрельба и драка.

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"На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Установлено, что во время ссоры 46-летний мужчина использовал специальное средство для отстрела резиновых пуль и сделал в сторону 49 и 59-летних мужчин несколько выстрелов. В результате происшествия 49-летний мужчина получил два ранения в живот, 59-летний - ранение нижних и верхних конечностей", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Оба пострадавших находятся в больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.


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после истории с " народным " депутатом Пашинским народ решил что стрелять можно направо и налево .
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Драка без стрельбы, что первая брачная ночь без невесты.
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Стрелку назначить ряд экспертиз и наградить за хорошую самооборону также вручить денежную премию из фонда ПАШИНСКОГО!
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Ця,без сумніву,сенсаційна інформація,тут же буде опублікована на перших шпальтах всіх провідних світових інформагенств!
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У чуркестанского ресторана только черножопые и ошиваются. Никаких эмоций.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДрака со стрельбой в Харькове: ранены двое, - Нацполиция. ВИДЕО
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