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 Общество, Авто
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Все про:авто (4551) Гаврилюк (44) растаможка (48)

 "Одни платят все, другие - чуть-чуть, а третьи - ничего не платят. Так не должно быть", - Гаврилюк об автомобилях на "бляхах". ВИДЕО

Условия пользования автомобилем в Украине должны быть равными для всех граждан Украины.

Об этом заявил корреспонденту Цензор.НЕТ народный депутат Михаил Гаврилюк в кулуарах парламента. Он отметил, что интересы тех граждан, которые уплатили все налоги при ввозе автомобиля в Украину, сейчас не учитываются.

"Мы должны быть все равными перед законом. Мы должны платить одинаковые налоги на машины. Мы должны платить одинаковые сборы при растаможке. Одни платят все, другие - чуть-чуть, а третьи - ничего не платят. Так не должно быть", - сказал нардеп.

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ПДВ потрібно відмінити, це зменшить на 20% платежі за імпортні товари і авто, а мито має бути 5% як в ЄС, або менше. В Україні автопрому немає, є тільки фальсифікація автопрому, тому підтримувати цю ганьбу не можна - це корупція! ПДВ зняти, мита на імпорт зменшити! Сьогодні ПДВ та мита не дають завозити в Україну обладнання та матеріали для будівництва заводів та виробництва продукції! Тому ці податки потрібно ліквідувати та зменшити! Мінімальна зарплатня українців приваблює сюди виробників з ЄС та США, але шалені податки не дають виробляти продукцію за конкурентними цінами! Якби не ПДВ та мита, в нас кількість іноземних заводів йшла б на десятки тисяч, ми б стали новим Китаєм, але мафія пильнує ПДВ, бо заробляє на ньому сотні мільярдів гривень щороку!
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Петя купил тачку за 16штук,а Вася купил такую же з 7 .Петю задавила жаба и он сказал что дешево покупать нельзя!
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Петя купил сигареты в супермаркете по 30 грн., а Вася купил такие-же по 15, у знакомого контрабандиста. Петю задавила жаба! Петя заплатил за электроэнергию, а Вася нелегально кинул провод и ничего не платит - Петю задавила жаба! Петя купил гараж, а Вася паркуется бесплатно на клумбе - Петю задавила жаба! Вот такие завистливые сволочи, как Петя и мешают честным гражданам Украины идти в Европу!
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И вот Это принимает законы для нас!!! БЫСТРЕЕ БЫ УЖЕ ВЫБОРЫ ДА НА ЗАВОД ЕГО.
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Иво низзя, он жи на ривалюции писюн отморозил!!! С головой вместе....
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Отож. Понавыбирали "козаков гаврилюков" с неполным средним образованием в ВР... Тепер "маємо те, що маємо"...
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Действительно. Он тут не при чем - он всего лишь бездумный кнопкодав в зале ВР. Именно для этой цели его и тащили в ВР.
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Дебил. Депутат-козак Гаврилюк сбрил «антенну для связи с Богом»

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этот "дебил" на майдане хоть был и там получал нехило от Беркута,а вот ты тухлодирый ссыкун регианальный сидел вдома на диване и ковырялься пальцем в носу,так что дибил тут один,и это ТЫ
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Нашли кто озвучит? Ну хоч какая то польза, за народные налоги
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Миша !

Вас дол""в собрали со всей Украины нардепуками - так делайте что конкретное, а не комментируйте. Комментаторов и в Интернете хватает.
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Гаврилюка не берут в "клуб"?
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Так настоящая реформа должна заключаться в том, чтобы и первые и третьи платили как вторые - чуть-чуть, а реформа в жлобском понимании - это когда все платят много чтобы никому не было обидно. И этим во всю пользуются те, кто стрижет с украинцев бабло.
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вот что происходит с человеком когда он приходит во власть, если б на майдане его не гоняли с голым пуцаком, он бы сейчас бы ездил на бляхах и стоял на майдане с авто евро силой)
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Так уважаемый, делайте зарплаты всем одинаковые ! ))) А то кто то получает много,кто то мало,а кто то можно сказать вообще ничего не получает ! Ебать логика.
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притом получают милионы НИЗАЧТО!!!
ничего не содав!!
и даже не нужно напрягаться создавать...
ни утюга, ни телека, ни авто, ни даже авторучки!!!
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Чого причепились до козака Гаврилюка? Він правильний депутат... Скзав як відрізав...
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Так, правильний. Але тут дав маху. Не розібрався.
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Чтобы быть равными перед законом снимите с себя неприкосновенность. То же мне глас народа.
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Вот скажите, зачем нам такие депутаты? Что хорошего этот жлоб с деревянной мордой способен сделать для украинцев??? Гнать этих антинародных депутатов-экспердов, лишать зарплаты и гнать в шею!
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Когда этого казака Гаврылюка беркут бил и здевался на морозе , раздев его до гола , ты перед компом чаёк пил .Так что закрой свою варежку ублюдок .
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Не оскорбляй народ, интересуйся в Интернете как проходил Майдан - может ума добавит. А Гаврылюка раздевали бойцы Нацгвардии, почему - сам почитай.
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Это тебе надо интересоваться в интернете как проходил Майдан , а я всё сам видел , без инета .
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вообще то запад переходит на электромобили, а вы все офшорникам рухлядь тычите
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нам до Запада, еще лет 100...
так что, пока пускай на б\ушных авто народ покатается...
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Я вас обрадую: в Украине электромобилей сегодня очень мало, но больше чем, например, в той же Италии. И это радует. Так что будем оптимистами.
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Да, и это правильно. Будущее за ними. Только переход будет не сегодня и не завтра. В Италии пока ни одного электромобиля не видела.
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у нас все обслуживание на домах на электромобилях, да и Рено не зря купил парочку немфирм. Так что лиха беда начало
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В Турции было так = останавливают допустим Мерседесес и спрашивают водителя - откуда деньги на Мерс сабака? - та не знаю , соседка подарила , ленин в наследство оставил - всё - штрафплощадка и конфискация , ублюдка в тюрьму на 10 лет . Вот это я понимаю Народ ,
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Ещё ходили слухи, что во времена Гитлера безбилетников в Германии выводили из транспорта и расстреливали...
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А в ещё в Турции руки за кражу отрубывали .и головой в чан с дерьмом топили . а сверху янычар мечом махал . не успел нырнуть в дерьмо - голова с плеч .
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А ещё был обычай привязывать к столбу позора и забрасывать камнями.
И что-же перенять из вышесказанного?
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Нет, их сразу сжигали в передвижных крематориях.
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Гитлер был человечней, он всех своих солдат хоронил с установкой крестов и табличками с именем.
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Сказав ти все вірно- а чому довели ситуацію до цього? Чого не реагуєте на величезну кількість авто на "бляхах"- адже їх сотні тисяч.
Це ваш прокол, панове депутати- от за свій кошт його і виправляйте. Адже "дірки" в законодавстві- ваша вина!
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ну если единство искать только в металлоломе, то не с этого начинать надо, а хотя бы с зарплат, льгот и т.д
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Ну так сделайте налог вменяемым и будут все платить, а евробляхеры сами исчезнут. Евробляхеры существуют только потому, что размер налога переходит всякие рамки. Евробляхеры не хотят быть таковыми, поэтому и требуют вменяемого налога.
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если БМВ 7, пускай даже 10 летку, назвать "бляхой", то что тогда Таврия или Лайнос???
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правила для всех одинаковы - хотите чего то - сначала добейтесь этого для всех - а потом делайте - это ведь просто
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депутат хоче бути рівним перед законом - він сам зрозумів, що сказав
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ПРАВЕЛЬНО КОЗАК !!!! тот кто ПЕРЕПЛАТИЛ за свой АВТО, сделал много работы, ЗАПЛАТИЛ море ПОДАТКОВ , чтоб СОБРАТЬ на более менее АВТО в УКРАИНЕ , а пес ПРОВЕЗ пару блоков СИГАРЕТ ч\з границу , НИХРЕННА не заплатил в БЮДЖЕТ СТРАНЫ , купил ТОЧИЛУ и теперь ТРЕБУЕТ для себя ЛЬГОТ , сука !!!! это не СПРАВЕДЛИВО !!!! в КАССУ БЕГОМ , ШАРОВИКИ !!!!
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Всі не можуть бути рівними перед законом.Один- рівніше,другий-кривіше.А третій клав на цей закон великий...прибор.
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...и не СПОРТЕ со мной !!!! х...вам БУДЕТ , а не УКРАИНСКИЕ НОМЕРА !!!!
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Зачем трогать больного и к тому же такого занятого человека. Спросить людей которые ездят на укробляхах? Так я езжу на укробляхах но при етом полностью поддерживаю тех кто ездит на евробляхах.
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Да дайте людям с небольшим доходом покупать хорошее железо...своего то нет!!!
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Против б/у автомобилей из Европы только владельцы автозаводов и дилерских сетей. Ну не хотят они лишаться свехприбылей. "Выкручивая руки" покупателям авто, они заставляют переплачивать тысячи долларов за новые машины. У нас бюджетное авто в салоне стоит 17000$. За эти деньги можно из Европы пригнать авто с маленьким пробегом и не класс выше.
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очень интересно послушать мнение такого авторитетного человека)
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странно что еще шоколадки можно покупать импортные
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Что я говорил? Дебил дебилом этот ваш Гаврилюк.
А мне отвечали: нэээ, вiн чэсный дэпусрат, докажи шо не так.

Место сидения определяет точку зрения.
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... у меня СОСЕД на АУДИ такой же на БЛЯХЕ , молодой, ГВОЗДЯ не забил в СВОЙ забор ....сначала взял в кредит на БАБУШКИНУ ПЕНСИЮ , потом БАБУШКА его послала , БАНК отбрал АВТО , а на оставшиеся купил БЛЯХУ АУДИ !!!! и теперь я МЕЧТАЮ когда этот сосунок поедет на МАРШРУТКЕ )))))!!!!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Одни платят все, другие - чуть-чуть, а третьи - ничего не платят. Так не должно быть", - Гаврилюк об автомобилях на "бляхах". ВИДЕО
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