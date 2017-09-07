 "Одни платят все, другие - чуть-чуть, а третьи - ничего не платят. Так не должно быть", - Гаврилюк об автомобилях на "бляхах". ВИДЕО

Об этом заявил корреспонденту Цензор.НЕТ
народный депутат Михаил Гаврилюк в кулуарах парламента. Он отметил, что интересы тех граждан, которые уплатили все налоги при ввозе автомобиля в Украину, сейчас не учитываются.
"Мы должны быть все равными перед законом. Мы должны платить одинаковые налоги на машины. Мы должны платить одинаковые сборы при растаможке. Одни платят все, другие - чуть-чуть, а третьи - ничего не платят. Так не должно быть", - сказал нардеп. Смотрите также: Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки. ВИДЕО+ФОТО
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В расход!
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Дебил. Депутат-козак Гаврилюк сбрил «антенну для связи с Богом»
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Вас дол""в собрали со всей Украины нардепуками - так делайте что конкретное, а не комментируйте. Комментаторов и в Интернете хватает.
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ничего не содав!!
и даже не нужно напрягаться создавать...
ни утюга, ни телека, ни авто, ни даже авторучки!!!
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так что, пока пускай на б\ушных авто народ покатается...
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И что-же перенять из вышесказанного?
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Це ваш прокол, панове депутати- от за свій кошт його і виправляйте. Адже "дірки" в законодавстві- ваша вина!
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А мне отвечали: нэээ, вiн чэсный дэпусрат, докажи шо не так.
Место сидения определяет точку зрения.
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