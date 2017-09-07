 "Кирова мы нашли на мусорнике, Сталина - у лесника, Ленин раньше стоял в центре Путивля", - на Сумщине создают музей тоталитаризма. ВИДЕО

Первым объектом экспозиции стал десятиметровый бронзовый Ленин, который раньше стоял в центре Путивля. На территорию музея привезено еще несколько десятков будущих экспонатов.
"Памятник Кирова мы нашли на мусорнике, памятник Сталину - в хозяйстве одного лесника", - рассказывает бывший секретарь райкома, а сейчас старший научный сотрудник Путивльского историко-культурного заповедника Борис Кирбаба.
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Ну все понятно, камунисты своих не бросают
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