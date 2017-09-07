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 Политика Украины, Общество
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 "Кирова мы нашли на мусорнике, Сталина - у лесника, Ленин раньше стоял в центре Путивля", - на Сумщине создают музей тоталитаризма. ВИДЕО

В Спадщанском лесу на Сумщине энтузиасты начали обустройство экспозиции музея декомунизированных памятников эпохи тоталитаризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, под будущий музей выделено полтора гектара леса и уже установили некоторые экспонаты.

Первым объектом экспозиции стал десятиметровый бронзовый Ленин, который раньше стоял в центре Путивля. На территорию музея привезено еще несколько десятков будущих экспонатов.

"Памятник Кирова мы нашли на мусорнике, памятник Сталину - в хозяйстве одного лесника", - рассказывает бывший секретарь райкома, а сейчас старший научный сотрудник Путивльского историко-культурного заповедника Борис Кирбаба.

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И кому оно нужно? А вот музей памяти коммунистическим репресиям должен быть.
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Не согласен. Нужно оставить в спец отведенном месте, в перемешку с хроникой репрессий коммунистической россии против Украины, пусть будущие поколения знают, как выглядели. палачи их предков.
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Всё таки некоторые хотят сохранить "вождя", хоть и под видом музея.
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Тут ход тоньше - вместо того что бы просто уничтожать истуканов - говориться "мы сохраним это для музея" (например, в Киеве). Расчет на то, что музей так никогда и не появится и ленины будут сохранены. А при благоприятном моменте головы моментально вернут на прежние места.
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бывший секретарь райкома

Ну все понятно, камунисты своих не бросают
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Это ж Путивль. Там сих пор партизаны в лесу сидят...
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Ценность данных экспонатов определяется исключительно материалом, из которого они были изготовлены...
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А секретар райкому ніяк,плятть,не угомониться,все леніних та сталіних по помийкам збирає...
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все это нужно переработать на щебень и построить дорогу "Светлый путь" в каком-нибудь местном селе
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пабароли врага . А когда смотришь в Е- декларации судей , депутатов , министров , прокуроров то видно кто победил врага
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А скільки у світі є химерних багачів, схильних до колекціонування зразків монументальної соцпропаганди?! Хтось з'ясовував?
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PS Звичайно, навряд навіть в усьому світі знайдеться тисяч десять вар'ятів, котрі відчувають сум від надлишку грошей і готові поставити десь у своєму маєтку, приміром, кам'яне опудало лисого мерзотника. Але, врешті, можна хоча б спробувати започаткувати моду на таку "ексцентричність".
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Ими бьіли облагороженьі достойньіе ихь лика места, чем єти места провинились?!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кирова мы нашли на мусорнике, Сталина - у лесника, Ленин раньше стоял в центре Путивля", - на Сумщине создают музей тоталитаризма. ВИДЕО
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