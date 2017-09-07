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Память генерал-майора Максима Шаповала почтили украинские разведчики: "Подивись в мої очі, враже. Ти дивишся в очі смерті". ВИДЕО
Украинские разведчики в свой профессиональный день вспомнили своих погибших товарищей, опубликовав специальный видеоролик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, видеоролик посвящен командиру подразделения спецназа ГУР Минобороны Украины генерал-майору Максиму Шаповалу, погибшему 27 июня в Киеве вследствие подрыва его автомобиля.
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Андрей Иваниченко added 2 new photos.
23 hrs ·
Уточнено) она три года уж так ходит.)
Андрей Иваниченко Для психически больной у нее слишком хороший фотоаппарат
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Ну пожалуйста не называйте кацапов старшим братом,Киев старше московскии и орла не модет нам быть никакими братьями!
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Смерть ворогам!
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