EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Общество
  6626  19
Все про:контрразведка (56) разведка (1877)

 Память генерал-майора Максима Шаповала почтили украинские разведчики: "Подивись в мої очі, враже. Ти дивишся в очі смерті". ВИДЕО

Украинские разведчики в свой профессиональный день вспомнили своих погибших товарищей, опубликовав специальный видеоролик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, видеоролик посвящен командиру подразделения спецназа ГУР Минобороны Украины генерал-майору Максиму Шаповалу, погибшему 27 июня в Киеве вследствие подрыва его автомобиля.

Загрузка видео...

Читайте также: Турчинов поздравил военную разведку с профессиональным праздником: Ваши действия на всех участках фронта и в тылу врага, патриотизм, смелость и самоотверженность стали легендами
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Досі не знайдені і не ліквідовані криси в Гентштабі та ГУР МО які злили Шаповала і організували його вбивство! Де результати розслідування? Де затримані і засуджені зрадники? Закласти вибухівку в машину генералу розвідки могли тільки свої, або за наводки своїх. Поки немає результатів розслідування, агенти ворога продовжують свою підривну діяльність! В Одесі біля штабу ВМСУ кожен день підходить жінка і фотографує всі номери всіх машин які стоять біля штабу. Фотографує абсолютно відкрито, її кілька разів затримували, але вона все одно ходить і фотографує кожен день! Ось так в нас працює СБУ, працює на ворога і нічого не робить!

Андрей Иваниченко added 2 new photos.
23 hrs ·

Уточнено) она три года уж так ходит.)


Андрей Иваниченко Для психически больной у нее слишком хороший фотоаппарат
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздравляю наших разведчиков с их праздником! Низкий поклон вам Герои и спасибо Вам,что вы не пустили эту заразу оккупантскую и сепарскую,на мирные области Украины!
Ну пожалуйста не называйте кацапов старшим братом,Киев старше московскии и орла не модет нам быть никакими братьями!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
насчет ролика - шо то не вериться - не наш метод - зачем предупреждать - надо делать,в чем к стати не кто не сомневался))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Може якась самодіяльність- та вже хай буде. По суті вірно сказано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прекраснейшие слова в видеоролике.Глаза просто прелесть,в них все сказано для врага,ну и женщины к таким не равнодушны. Вечная память герою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царствия Небесного. Только вороги в ваших рядах, ребята. Как это не печально.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Хороший понт, дороже денег..не знаешь кого выбрали?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПамять генерал-майора Максима Шаповала почтили украинские разведчики: "Подивись в мої очі, враже. Ти дивишся в очі смерті". ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти