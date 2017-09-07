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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки. ВИДЕО+ФОТО

В центре Киева в правительственном квартале на ул. Грушевского второй день продолжается акция владельцев автомобилей на иностранных номерах, требующих введения доступной растаможки для ввезенных автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Сегодня в отличии от вчерашнего дня митингующие не заблокировали ул. Грушевского. Однако их машины припаркованы вдоль проезжей части, проезд по улице возможен по одной полосе.

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Перед Верховной Радой автомобильные активисты барабанят палками в бочки, требуя принятия соответствующих законов. На плакатах, которые держат митингующие, написаны их требования - "Требуем доступной растаможки", "Стоп репрессиям украинских водителей".

Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки 01

Митинг владельцев автомобилей на иностранных номерах под Радой.

Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки 02

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Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки 03

Проезд по ул. Грушевского свободен, но утруднен припаркованными машинами.

Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки 04

Как сообщалось, вчера в центре Киева стартовала акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

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Выловите Бурбачеллу и отрихтуйте его хорошенько,а заодно и чоколЯдного Пецю
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Растаможка должна быть дешовой!, но завозить нужно только "Живые " Авто а не рухлять и делать из Страны свалку .. но кто будет определять Что рухлять а что нет? ... может развить инфраструктуру Гос транспорта будет дешевле чем разгребать свалки авто металолома?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВладельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки. ВИДЕО+ФОТО
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