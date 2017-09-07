 Владельцы автомобилей с еврономерами второй день подряд митингуют под Радой с требованием доступных условий растаможки. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня в отличии от вчерашнего дня митингующие не заблокировали ул. Грушевского. Однако их машины припаркованы вдоль проезжей части, проезд по улице возможен по одной полосе.
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Перед Верховной Радой автомобильные активисты барабанят палками в бочки, требуя принятия соответствующих законов. На плакатах, которые держат митингующие, написаны их требования - "Требуем доступной растаможки", "Стоп репрессиям украинских водителей".
Митинг владельцев автомобилей на иностранных номерах под Радой.
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Проезд по ул. Грушевского свободен, но утруднен припаркованными машинами.
Как сообщалось, вчера в центре Киева стартовала акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
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