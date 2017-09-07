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 Политика Украины
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Все про:армия (8127) ВР (22966) Порошенко (13718) послание (57)

 Порошенко об украинской армии: "Это тот случай, когда говорят "заново родился"". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за три года ВСУ восстановили боеспособность, выросли количественно и качественно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Администрации Президента в Twitter, об этом он сказал, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

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"За 3 года ВСУ не только восстановили боеспособность. Они выросли количественно и качественно. Это тот случай, когда говорят "заново родился", - Порошенко.


Порошенко об украинской армии: Это тот случай, когда говорят заново родился 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разведчики - это элита нации и ВСУ", - Порошенко поздравил военную разведку с профессиональным праздником

Кроме того, Порошенко добавил, что расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом выросли в 10 раз.


Порошенко об украинской армии: Это тот случай, когда говорят заново родился 02
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Мовчи "смерд" коли ЦАР говорять!!!
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Вот,зря Вы задаёте вопрос *свидетелю зрады*. мешаете зраду зрадную от дома по улице Савушкина повторять
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Ааа! Так это адепт "руцького мира". А я то думаю, какие-то устаревшие "шуточки". Наши зрадоботы как бы уже перешли на более "высокий" уровень. А кремлёвские как были тупыми, так и остались. Хотя фиг их разберёт. Но в тупик поставить интересно. Может он действительно с Порохом по утрам у какой-нить забегаловки пересекается и по бутылочке пивка квасят!
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Генералів Генштабу програвших Іловайськ та Дебальцево - під суд!
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зачем под суд? гастгелять!!!
поставить вместо них новых и в случае потерь снова гастгелять!
потом поставить следующих, если не захотят гастгелять с особой жестокостью!
так победим!
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З нікчемами в Генштабі ми точно не переможемо! Якщо людина від природи тупа та безвідповідальна, ніщо її вже не змінить!
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кто его примет - там по сравнению с ним нормальные люди...
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Похоже, Пете поставили новые батарейки в клаву.
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Схоже, тег "порошенко" зроблено на Цензорі головним.
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Ну, так він же ваш однотуровий Пересидент за 54,7% голосів довбойолопів.
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Сколько себе всего приписал...А о Панаме, Кипре, подельниках, увеличении состояния своей семьи молчок, военных заказах на своих заводах без конкурсов, о посипаках на всех должностях(а где же обещанные конкурсы и профессионалы?). Скромный? Вся страна терпеть должна, по данным ООН 65% за чертой....А он хвалится.
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А ему таки есть чем хвалиться. Сейчас украинская армия занимает третье место в регионе - после кацапстана и Польши. Погугли и найдёшь интересные данные о нашей армии. Пороха можно склонять по многим пунктам, но армия действительно развивается небывалыми темпами. А ещё погугли сколько Порох собственных млн. вложил в развитие нашей армии. Эти данные уже тоже в свободном доступе появились. Хотя и раньше проскальзывала инфа, что финансирование создания с нуля беспилотников - это тоже деньги Пороха. И что плохого в том, что он передаёт заказы своим заводам? У нас сейчас загруженность заводов, работающих на оборонку такая, что им продохнуть некогда. Одни делают современные танки, самолёты на продажу, зарабатывая деньги, которые потом опять же возвращаются в оборонку, другие ремонтируют и усовершенствуют старое. Да и качество будет соответствующим. Иначе военные его заклюют. Потому что качество тех заказов, которые выполняют его заводы рано или поздно выплывет в журналистских расследованиях. Вот тогда и может быть предметный разговор. А пока все эти наезды на Пороха относительно армии - это дешёвая болтовня.
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Бог дал шанс стать Героем целого народа - но эта мразь подумала что он купил право грабить страну ведь он скупил все Бигборды ...
Вся гниль заключается в том что этот черт Все понимает но всегда выбирает Гниль ...
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Потрох такой бред несёт,чепушило явно застрял в 2014 году,ну а насчёт армии,так разваленная хряком Янучаре в 2013 году Украинская армия была на 21 месте в Мире,а при вЯликом гавнокомандующем Пеце опустилась на 30-ое место
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не гавнокомандующим, а вГОВНОкомандующим.... не путайте
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Можно в историю войти...а можно вляпаться. За 3.5 года ПОЛНОЙ Власти!
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А можно не кидать на вентилятор дерьмо из за поребрика ...
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Ну по сравнению с другими республиками бывшего совка, Украинская армия действительно переродилась. Не всё может гладко и далеко не супербоеспособная как израильская, но за три года неравнодушные граждане и волонтёры подняли с её колен. Это факт. Как и то, что россиянская шобла далее донецкой области к тирасполю не прошла. Это тоже факт.
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І при чому тут ваш бесарабський землячок Пеця Барига?
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классно сказал - неравнодушные граждане и волонтеры - я всем привожу пример - КрАЗ-63221 расход топлива на 100 километров - 34 литра - цена 21 гр итого 714 гривен и так далее - как думаешь волонтеры и неравнодушные граждане потянули бы это ? ответ ведь очевиден - но почему то все на это внимание не обращают
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Ізгаїльська армія така супербоєздатна, що аж смішно. Якби не сша, то кошерні рембо вже б коран вивчали, а не талмуд.
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вот за внеблоковый статус очень правильно сказал....
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Так почему ты запрещаешь ВСУ воевать? Почему судят солдат за ответный огонь по врагу?
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Что ето Барыгу понесло. Нажрался что ли с утра? После того как он вытер ноги об украинский народ никто в его сладкие слова уже не верит.
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Зараз пецодрочерські боти прибіжать і "наставлять тебе на путь істинний"(с)

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А тим часом на Крисмі встановити бюст Володимиру чЛеніну, та прийняли лічинок ватників до лав піонерів :D
Порошенко об украинской армии: "Это тот случай, когда говорят "заново родился"" - Цензор.НЕТ 2526
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"За 3 года ВСУ не только восстановили боеспособность. Они выросли количественно и качественно. Это тот случай, когда говорят "заново родился", - Порошенко.
Вот звездабол А то что в 2014 году наша армия была на 21 месте в списке сильнейших, а теперь на 30 месте это мелочи?....
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На бумаге можно и первое место занимать, но ты вспомни, как жалко выглядели ВСУ в 2014 году, да и как можно сравнивать армии, которые ведут реальные боевые действия с паркетными?
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я був призваний в 14 роціможу ствердно казати тоді армії як такої просто неіснувало 1всі ті рейтенги то срань повна яка невідповідає реальності
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Теж був призваний в 2014. І кажу, що рівень зсу приблизно на тому самому рівні. Теж саме обладнання, тіж самі "жирні погони", гірше те, що в суспільстві вже не буде тих хвиль добровольців як у 2014...
пс. була тоді армія. і можна і необхідно було тоді дати бій за крим...
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Ти кум-кум-сват-брат Таріела Васадзе, чи Святаша - проізводітєлєй вітчизняних блях?
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Ты мне скажи, почему владельцы металлолома из ЕС не воспользовались возможностью законно ввезти автомобиль с льготной растаможкой, почему решили купить старый хлам?
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послушал петю все хорошо мы живем в раю только непонятно почему люди тикают с этого рая(
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видно як втікають он саакашвіоі пендалями неможна вигнати звіця все рвеця спасати україну 1
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Насправді, рівень зсу зріс порівняно з лютим 2014 так, що показником зростання можна знехтувати.
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В условиях стагнации непомерные военные расходы тянут экономику на дно.
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В компонентах авиации и флота Украина сократила военный потенциал по сравнению с 2014, а вот сухопутные войска артиллерию и танки нарастила в разы за счёт расконсервации старых запасов, а вот луганский патронный потерян, боеприпасы не производятся. Ракетные войска и пво примерно на уровне 2013.
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Народна прикмета: якщо бариги-рехформатори кажуть про "бо путін нападе" в Україні щось крадуть!
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народна приміта коли ватніки ниють під постами порошенка значить все робиця правильно
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Хто слухає це щорічне послання, той має пересвідчитись, що це послання Петрлексійча - суцільна технологія.
Від суфлера(лексійч не зробив зодної затримки, паузи, помилкової побудови речення(!!!!!), як і інших різноманітностей. Його промова була від початку до кінця бездоганною з усіх боків. А це вже є ознака робота, а не людини.
До майстерно написаної промови, щоб Лексійча полюбили вухами. І жодного запитання з залу. Бо там суфлер може не допомогти
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С замиранием сердца слушаю эту удивительную смесь из презентации 8-го iPhone, Нагорной проповеди, Фултонской речи и XXVII съезда КПСС.

Евгений Ростовский
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко об украинской армии: "Это тот случай, когда говорят "заново родился"". ВИДЕО
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