 Порошенко об украинской армии: "Это тот случай, когда говорят "заново родился"". ВИДЕО

"За 3 года ВСУ не только восстановили боеспособность. Они выросли количественно и качественно. Это тот случай, когда говорят "заново родился", - Порошенко.
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Кроме того, Порошенко добавил, что расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом выросли в 10 раз.
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поставить вместо них новых и в случае потерь снова гастгелять!
потом поставить следующих, если не захотят гастгелять с особой жестокостью!
так победим!
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Вся гниль заключается в том что этот черт Все понимает но всегда выбирает Гниль ...
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Вот звездабол А то что в 2014 году наша армия была на 21 месте в списке сильнейших, а теперь на 30 месте это мелочи?....
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пс. була тоді армія. і можна і необхідно було тоді дати бій за крим...
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Від суфлера(лексійч не зробив зодної затримки, паузи, помилкової побудови речення(!!!!!), як і інших різноманітностей. Його промова була від початку до кінця бездоганною з усіх боків. А це вже є ознака робота, а не людини.
До майстерно написаної промови, щоб Лексійча полюбили вухами. І жодного запитання з залу. Бо там суфлер може не допомогти
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Евгений Ростовский
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