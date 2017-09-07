 "Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - росСМИ заявили об использовании ВСУ на Донбассе боевых кабанов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, поводом для такого заявления стал сюжет "Військового телебачення України
" о том, что украинские бойцы на передовой приручили двух диких поросят, которые, вероятнее всего, потеряли мать. Бойцы дали имена прирученным животным - Тимон и Пумба, и подкармливают их из своего рациона. В сюжете солдаты говорят о том, что чутье диких свиней очень развито и когда они чувствуют приближение людей, то подают сигналы бойцам.
Российские пропагандисты по своему интерпретировали ситуацию с приручением кабанчиков и заявили об их использовании в качестве служебных собак.
"Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - заявило, к примеру, российское издание Газета.ру
. Смотрите на "Цензор.НЕТ: В России сошли с рельс 11 платформ с военной техникой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Додон для Минобороны - не указ: военные все равно едут на учения в УкраинуМолдавские военнослужащие будут участвовать в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017 в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство обороны Молдовы.«Контингент Национальной армии, состоящий из 57 военнослужащих, примет участие в военных учениях Rapid Trident 2017 в Международном миротворческом центре «Яворов» в Украине с 7 по 23 сентября», - говорится в сообщении.Контингент состоит из солдат 22-го миротворческого батальона и бригады «Молдова-1».Как заявил командир молдавского контингента подполковник Александр Маркуцы, цель учений - развитие уровня взаимодействия войск, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии Молдовы на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.Напомним, президент Молдовы Игорь Додон запретил 57 военнослужащим страны участвовать в учениях, которые будут проходить в Украине с 7 по 23 сентября. Однако премьер-министр Павел Филип заявил, что правительство Республики будет добиваться участия молдавских военных в Rapid Trident-2017...
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А это тупое заявление вызвано лишней хромосомой.
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Надо было : русиш и швайн.
Тогда сюжета на роств не было бы.
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Когда шота пошло не так...
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боевой кабздон
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У него на даче, в овраге, жила семья фазанов с выводком...
Они с женой вечерами садились пить чай и любовались птицами, которые постепенно перестали быть пугливыми, подкармливали их...
Вся эта идиллия продолжалась до тех пор, пока соседскую дачу не купило акающе-чокающее прикацапленное лаптеногое йети...
Птицы пропали и вскоре йети, приглашенное со своей самкой на дружественный ужин, после рюмочки, с гыканьем и гаканьем стало рассказывать, как оно с кумом повылавливало фазанов и пожрало их...Естессно йети было послано найух, но сам факт!
П.С. До этого йети повыкарчевывало на своем участке все кусты роз, "цеплялись за его штаны" и засадило всю дачу картохой...
К чему это я?!..Ах да! Какие они нам нах братья?!..Йети!...
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