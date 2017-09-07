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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:армия (8127) пропаганда (2231) Россия (72167)

 "Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - росСМИ заявили об использовании ВСУ на Донбассе боевых кабанов. ВИДЕО

Российские СМИ заявили об использовании украинской армией боевых кабанов в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поводом для такого заявления стал сюжет "Військового телебачення України" о том, что украинские бойцы на передовой приручили двух диких поросят, которые, вероятнее всего, потеряли мать. Бойцы дали имена прирученным животным - Тимон и Пумба, и подкармливают их из своего рациона. В сюжете солдаты говорят о том, что чутье диких свиней очень развито и когда они чувствуют приближение людей, то подают сигналы бойцам.

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Российские пропагандисты по своему интерпретировали ситуацию с приручением кабанчиков и заявили об их использовании в качестве служебных собак.

"Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - заявило, к примеру, российское издание Газета.ру.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В России сошли с рельс 11 платформ с военной техникой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Хорошо что имена свиньям дали не кацапские.....
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Свиньи не виноваты, что кацапы дурноваты...
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у них в черепушках вместо мозга вата, да и та обоссаная....
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Кабаны используются и в Юго-Восточной Азии. Весьма эффективно. Они мины лучше любых детекторов находят, на раз-два.
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Поэтому скорей всего используют их в целях разминирования территории.
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Сейчас крыс к этому привлекают - на них противопехотки не срабатывают...
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они их назовут "русский свин" и "хуйло" и зарэжуть!!)))
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рука не поднимется - ихтамнетов легко ,а вот домашних ,да еще и полезных животин - нет
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Кабанчики строго дрессируются для загрызания Путина - бойся мразь....
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Дебилы! Это у них от голодухи, похоже, крыша едет.
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Да та! Вчера заглянула на ФБ. Давно там не была. Насмеялась до слёз. Мне особенно понравились тролли, которые с остервенением утверждали, что мы тут и с голоду пухнем, и Украина на грани исчезновения. Очевидно, проецируют своё житиё-бытиё на нас. Методички у них дохленькие, тролли тупые. Когда аргументов не хватает, просто спамят. Такое впечатление, что они точно с резервации строчат, вообще не понимая, что в мире происходит.
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...Додон для Минобороны - не указ: военные все равно едут на учения в Украину"Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - росСМИ заявили об использовании ВСУ на Донбассе боевых кабанов - Цензор.НЕТ 4673
Додон для Минобороны - не указ: военные все равно едут на учения в УкраинуМолдавские военнослужащие будут участвовать в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017 в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство обороны Молдовы.«Контингент Национальной армии, состоящий из 57 военнослужащих, примет участие в военных учениях Rapid Trident 2017 в Международном миротворческом центре «Яворов» в Украине с 7 по 23 сентября», - говорится в сообщении.Контингент состоит из солдат 22-го миротворческого батальона и бригады «Молдова-1».Как заявил командир молдавского контингента подполковник Александр Маркуцы, цель учений - развитие уровня взаимодействия войск, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии Молдовы на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.Напомним, президент Молдовы Игорь Додон запретил 57 военнослужащим страны участвовать в учениях, которые будут проходить в Украине с 7 по 23 сентября. Однако премьер-министр Павел Филип заявил, что правительство Республики будет добиваться участия молдавских военных в Rapid Trident-2017...
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Больной бред. ну хоть кабанчики не в трусиках были, не распинали?!
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"Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - заявило, к примеру, российское издание

А это тупое заявление вызвано лишней хромосомой.
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Плохо, когда в большой и нелепой северной стране нехватку журналистов компенсируют кадрами, выпущенными из психиатрических клиник с диагнозом шизофрения.
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никогда на роися страной не была и не будет.
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С именами лоханулись.
Надо было : русиш и швайн.
Тогда сюжета на роств не было бы.
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Мужики в курсе вопроса. Самый главный враг диверсанта - собака. И против собак есть куча отработанных приемов. А вот кабанчик - другое дело. Еще чуток выростут и можно будет просто кормить желающими полазить вокруг позиций. Молодцы!
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по типу трюфелей - лучшие поисковики к стати ))
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Сами своих вояк пугают.. Кабан - страшный зверь.... И очень живучий.. Его медведь не трогает....
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это не кабанчики ВСУ, это голодные пленные русские свиньи в камуфляже, которые не отказываются от куска сала, дибилы пля
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Я в шоке! А как кацапы вообще выживают с такими протухшими мозгами?
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В будущем студенты на психиатрии будут дипломы писать.
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я уже давно предлагаю ввести в психиатрии новый подвид дибилизма - КАЦАПИЗМ
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Строительство Керченского моста.
Когда шота пошло не так...

"Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - росСМИ заявили об использовании ВСУ на Донбассе боевых кабанов - Цензор.НЕТ 5052
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Не вижу проблемы. Можно просто две части сварить вместе и все. Ну будет небольшая ступенька высотой 1,5м ну и шо.
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Узнаю бывалого монтажника! Респект за рацуху)
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Русский мир по высоте с нашим Крымом не подошел. Разная система координат, однако..
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Не хватает сала для собак - будут кабанов кормить диверсантами.....
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Та не.... Чтоб застрелился из именного пистолета.....
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Рассказ знакомого (из реальной жизни):
У него на даче, в овраге, жила семья фазанов с выводком...
Они с женой вечерами садились пить чай и любовались птицами, которые постепенно перестали быть пугливыми, подкармливали их...
Вся эта идиллия продолжалась до тех пор, пока соседскую дачу не купило акающе-чокающее прикацапленное лаптеногое йети...
Птицы пропали и вскоре йети, приглашенное со своей самкой на дружественный ужин, после рюмочки, с гыканьем и гаканьем стало рассказывать, как оно с кумом повылавливало фазанов и пожрало их...Естессно йети было послано найух, но сам факт!
П.С. До этого йети повыкарчевывало на своем участке все кусты роз, "цеплялись за его штаны" и засадило всю дачу картохой...
К чему это я?!..Ах да! Какие они нам нах братья?!..Йети!...
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Вьетнам собирается увеличить поставки обезьян в Россию. Потому что старая гвардия поизносилась, надо подновить."Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - росСМИ заявили об использовании ВСУ на Донбассе боевых кабанов - Цензор.НЕТ 3149
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Даешь использование в ВСУ боевых динозавров (хищных, типа т-рекса) и служебных мамонтов!
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всётаки роисся это не страна, а диагноз. И он уже похоже давно в острой фазе
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Берегись, кацапы! Кабанов откармливают исключительно пленными "рюськими" всех национальностей.
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Я добрый , потому что люблю русских... Они вкусные...


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Дебилы даже не знают что во Франции свиней используют для поиска трюфелей из за отличного обоняния. И да, хунта сторожевых псов кормит только лишнехромосомными младенцами в трисиках.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это экстравагантное решение было вызвано нехваткой сала для кормежки сторожевых псов", - росСМИ заявили об использовании ВСУ на Донбассе боевых кабанов. ВИДЕО
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