 "Обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны", - добровольцы об оскорбительном заявлении генерал-майора Никитенко. ВИДЕО (обновлено)

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"Мы находимся на не объявленной войне под названием АТО под Донецком, на нулевых позициях. Приехал к нам на 10 минут генерал-майор Петр Никитенко. После этого визита, нашему возмущению нет границ. Недопустимо на четвертом году АТО говорить бойцам деморализующие вещи. Бойцам, которые почти каждый день находятся под обстрелами, рискуют жизнью, устают. Если вы признаете виличие страны агрессора перед нами, то мы не признаем вас генералов. Позор!", - написал он.
Участник АТО сообщил, что генерал заявил, что украинские добровольцы, которые воюют на востоке Украины, - это воры и мародеры, которые трусливо бежали из Иловайска.
Воевать Украине в наступательной, полномасштабной войне по всему протяжению границ с рассеей действительно проблематично. Но в оборонительной войне - Украина может дать достойный отпор рассеи, даже если своим военным превосходством захватит территорию - удержать Украину не сможет. Партизанскую войну, гражданское сопротивление - агрессор никогда не преодолеет.
в то же время....
По вооружению и военной силе нужно объективно учитывать реальные факты.
По рейтингу военной силы - рассея находиться на 2 месте в мире после США.
Соотношение военной силы, человеческого, материального, производственного и т.д. ресурса не в пользу Украины, увы это - факт.
.........................................................................рассея………Украина
Самолеты (общее к-во)……………………………..3794------238
Истребители…………………………………………..806------39
Атакующие самолеты……………………………...1438------66
Транспортные самолеты ………………………….1124-------89
Вертолеты (общее к-во)……………………..……..1389------87
Атакующие вертолеты ……………………………..490------34
Боевые танки…………………………………..20 2016-----2 449
Бронированые боевые машины……………..31 298-----8 217
Самоходная артиллерия…………………………5 972-----1 302
Буксируемая артиллерия………………………..4 625-----1 669
Ракетные пусковые установки……………………3 793-----625
Военно морских активов (всего)……………………...............352------25
Фригаты………………………………………………………………..6-------1
Корабли типа эсминца………………………………………….......15-----0
Корветы…………………………………………………………………81-----1
Подлодки……………………………………………………………….63----0
Патрульные…………………………………………………………….28----3
Морские военные суда(минные тральщики и т.д…....................45---1
Всего населения……………………………………142 355 415----44 209 733
Трудовые ресурсы…………………………………70 000 000-----22 260 000
Рабочая сила для военной службы……….47 000 000-----15 700 000
Общий военный персонал…………………….3 371 027------ 1 182 000
Активный персонал………………………………..798 527--------182 000
Резервный персонал……………………………….2 572 500-----1 000 000
Достижение военного возраста(каждый год)...1 355 000------482 000
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Ситуация такова, что очень много проукраинских граждан с ОРДЛО все бросили там и переехали в Украину с надеждой что вскоре возвратятся. Оставшаяся лишь незначительная патриотичная часть - это пожилые люди. Большинство оставшихся в ОРДЛО - так званная "вата" "серая масса" без явно выраженного патриотизма, без чувства принадлежности к какой либо родины как страны, их менталитет основан лишь на материальном довольствии жизни. Они и в рассею то хотели не как с чувства к своей родины а как с желания получить лучшее материальное благосостояние. Пусть еще немного "порадуются" тем чего добились....
В Крыму, там действительно было много пророссийских сторонников по той же материальной причине. + пропаганда. Там партизанские действия не возможно делать - поскольку не возможно остаться не замеченным среди пророссийского большинства. Узнают - сдадут.
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По рейтингу военной силы - рассея находиться на 2 месте в мире после США."(с)
Якщо казати про факти, то ще є армія КНР, яка значно могутніша за російську.
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Зачем прятаться за украинскими фамилиями - поступки все равно красноречивее.
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Сравните морду этого совкового жлоба-свинопаса с утончённо интеллектуальным волевым лицом генерал-лейтенанта канадской армии этнического украинца Павла Винника и почувствуйте разницу между совково-колхозным генералом-хрючлом и настоящим западным генералом...
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Невозможно с полными памперсами командовать даже взводом , а тут в него ещё не стреляли , а оно уже бздит !
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Та й мене не сварила - САМА ТАКА БУЛА..." (Українська народна пісня)
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Источник: https://censor.net.ua/n454364
"мы с вами должны действовать немедленно и быстро" Это его сегодняшнее высказывание. Посмотрим....будут ли БЫВШЕГО(надеемся)генерала, пороть розгами перед строем....
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И вот ещё одна сводочка, которая нивелирует "всю страшную мощь России":
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Мы недалеко от такой же ситуации. У нас только армейских генералов было под 120 штук. Недавно ещё 12 добавилось. Даже если просто помножить на теоретический минимум подчинения х12000 - набегает армия свыше 1,4 млн штыков.
Я не претендую на точность, но когда читаю про растущее финансирование армии, передставляется идущий в психическую атаку чеканным шагом "генеральский полк"...
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Поэтому они победителям дань платят, на которую в Москве то собор дорогущий
построят, то фонтан за миллиард долларов. А российские победители на джипах
ездят по Грозному и пристают к чеченским девушкам. По вечерам на улицах
Грозного россияне гордо танцуют калинку-малинку.
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Так вот. Если судить по меркам истории, то совсем недавно, первую армию в мире с позором выбили из Вьетнама. А армия "великого и могучего" Советского Союза, наследником которого мнит себя паРаша и ресурсам которого и его ядерному потенциалу она и в подметки не годится, с еще большим позором, сверкая пятками, бежала из Афганистана. И это при том, что в Афганистане она воевала даже не с регулярной армией, а с идеологически и религиозно разрозненными группами партизан.
Вот и все, что надо знать "пораженцам", типа этого "чуда в перьях" - аж целому генерал-майору ВСУ Петру Никитенко и прочей шелупони, окопавшейся в МО Украины.
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И Союз, вообще не обладая необходимыми "морально-нравственными императивами", тоже мог своим ЯО раздолбать Афганистан в "пух и перья". Но... Сбежал с еще большим позором.
А сказки, что СССР вышел из Афгана "вполне достойно", будешь рассказывать своей бабушке, показывая ей агитпроповские фото "Торжественный исход генерал-лейтенанта Б.Громова по Мосту Дружбы из Афганистана".
Я понятно изложил, ольгинец, или как?
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