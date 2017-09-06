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 "Обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны", - добровольцы об оскорбительном заявлении генерал-майора Никитенко. ВИДЕО (обновлено)

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Никитенко заявил, что Украина не может воевать с Россией, поскольку "это сильная и могучая держава".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал участник антитеррористической операции Роман Кириченко.

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"Мы находимся на не объявленной войне под названием АТО под Донецком, на нулевых позициях. Приехал к нам на 10 минут генерал-майор Петр Никитенко. После этого визита, нашему возмущению нет границ. Недопустимо на четвертом году АТО говорить бойцам деморализующие вещи. Бойцам, которые почти каждый день находятся под обстрелами, рискуют жизнью, устают. Если вы признаете виличие страны агрессора перед нами, то мы не признаем вас генералов. Позор!", - написал он.

Участник АТО сообщил, что генерал заявил, что украинские добровольцы, которые воюют на востоке Украины, - это воры и мародеры, которые трусливо бежали из Иловайска.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко. ФОТО

Обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны, - добровольцы об оскорбительном заявлении генерал-майора Никитенко 01



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Не приемлемы и не к лицу генералу такие высказывания. Во всяком случае не достойно генералу подобным образом выражать военное превосходство страны-агрессора даже если по факту такое есть.
Воевать Украине в наступательной, полномасштабной войне по всему протяжению границ с рассеей действительно проблематично. Но в оборонительной войне - Украина может дать достойный отпор рассеи, даже если своим военным превосходством захватит территорию - удержать Украину не сможет. Партизанскую войну, гражданское сопротивление - агрессор никогда не преодолеет.
в то же время....
По вооружению и военной силе нужно объективно учитывать реальные факты.
По рейтингу военной силы - рассея находиться на 2 месте в мире после США.
Соотношение военной силы, человеческого, материального, производственного и т.д. ресурса не в пользу Украины, увы это - факт.

.........................................................................рассея………Украина
Самолеты (общее к-во)……………………………..3794------238
Истребители…………………………………………..806------39
Атакующие самолеты……………………………...1438------66
Транспортные самолеты ………………………….1124-------89
Вертолеты (общее к-во)……………………..……..1389------87
Атакующие вертолеты ……………………………..490------34

Боевые танки…………………………………..20 2016-----2 449
Бронированые боевые машины……………..31 298-----8 217
Самоходная артиллерия…………………………5 972-----1 302
Буксируемая артиллерия………………………..4 625-----1 669
Ракетные пусковые установки……………………3 793-----625

Военно морских активов (всего)……………………...............352------25
Фригаты………………………………………………………………..6-------1
Корабли типа эсминца………………………………………….......15-----0
Корветы…………………………………………………………………81-----1
Подлодки……………………………………………………………….63----0
Патрульные…………………………………………………………….28----3
Морские военные суда(минные тральщики и т.д…....................45---1

Всего населения……………………………………142 355 415----44 209 733
Трудовые ресурсы…………………………………70 000 000-----22 260 000
Рабочая сила для военной службы……….47 000 000-----15 700 000
Общий военный персонал…………………….3 371 027------ 1 182 000
Активный персонал………………………………..798 527--------182 000
Резервный персонал……………………………….2 572 500-----1 000 000
Достижение военного возраста(каждый год)...1 355 000------482 000
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А как с гражданским сопротивлением и партизанщиной в Крыму и в ОРДЛО?
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Не корректно сравнивать те регионы, в которых было и есть подавляющее большинство сепаратистов и приверженцев срусского мира.
Ситуация такова, что очень много проукраинских граждан с ОРДЛО все бросили там и переехали в Украину с надеждой что вскоре возвратятся. Оставшаяся лишь незначительная патриотичная часть - это пожилые люди. Большинство оставшихся в ОРДЛО - так званная "вата" "серая масса" без явно выраженного патриотизма, без чувства принадлежности к какой либо родины как страны, их менталитет основан лишь на материальном довольствии жизни. Они и в рассею то хотели не как с чувства к своей родины а как с желания получить лучшее материальное благосостояние. Пусть еще немного "порадуются" тем чего добились....
В Крыму, там действительно было много пророссийских сторонников по той же материальной причине. + пропаганда. Там партизанские действия не возможно делать - поскольку не возможно остаться не замеченным среди пророссийского большинства. Узнают - сдадут.
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Владе, партизанить ввас будуть тильки там де партизанили после 1944
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а этими землями москали на данный момент не интересуються
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"По вооружению и военной силе нужно объективно учитывать реальные факты.
По рейтингу военной силы - рассея находиться на 2 месте в мире после США."(с)

Якщо казати про факти, то ще є армія КНР, яка значно могутніша за російську.
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Влад а ты при встрече с ним мужественно пожми его клешню и скажи что - Не приемлемы и не к лицу генералу такие высказывания! А Потом сядьте вместе и накатите за дидоф! И напоследок пожелай ему успехов в службе и очередную звездочку на погон....
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Я - не Вы. Ваши желания,намерения, действия, отношения.... повторять не собираюсь.
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тупая свыня а не генерал ВСУ! ..петро-брехун любит таким свынотам лампасным звания раздавать! не главнокомандующий а главноторгующий!
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Этот хенераст-майор Никитенко был и.о. начальника штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины летом 2014 года. Теперь понятно откуда были такие большие потери у ВСУ тем летом. Кадровые части Сухопутных войск тогда бездействовали а "дырки" на фронте затыкали добровольческими батальонами. Получилось как получилось но валить всё на добровольцев может только паркетная тварь которая отсиживалась в Киеве. В то время как люди без военного образования пытались помочь своей стране такие как Никитенко с военным образованием отсиживались в тылу.


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ну ... генералам как бы не положено по чину цепи в атаку поднимать без крайней на то необходимости
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Он генерал липовый. Таких хенералов и адмиралов в Украине за последних 24 года настрогали не меньше тысячи. А когда война пришла и эти хенералы и адмиралы срочно понадобились их днем с огнем нельзя было сыскать. А заставить их ехать в зону АТО было вообще невозможно. Даже министром обороны никто не хотел становиться. Все сразу стали больными и слабосильными. "Десантник" Коваль вдруг стал немощным а "адмирал баржи" Тенюх вдруг стал говорить что он никакой не "адмирал" а так просто говно на палочке и ему надо срочно в отставку. Хенерал Никитенко из таких же сыкунов.
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высшее образование = ум
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То что из сцыкунов то и так понятно но оно же падло сидит в мягком кресле и руководить с подобным говном в тупой сцыкливой башке.....
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НикитенКО, МудоженКО - все маланские герои на КО.
Зачем прятаться за украинскими фамилиями - поступки все равно красноречивее.
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Да, взгляд не смелого человека. Но трусом тоже не назовешь.Любитель выпить,поху....ст,не скажу ,что сильно задается своей должностью или погонами генерала. Резкий, может накрыть и матом. Не очень думает о войне или службе,больше друзья,привычная среда обитания. вот так примерно выглядит этот "герой",без войны сдавшийся .
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Этот генерал за период своей карьеры получил 3(ТРИ) высших образования , а морда тупая и плебейская, как у колхозного вороватого кладовщика...

Сравните морду этого совкового жлоба-свинопаса с утончённо интеллектуальным волевым лицом генерал-лейтенанта канадской армии этнического украинца Павла Винника и почувствуйте разницу между совково-колхозным генералом-хрючлом и настоящим западным генералом...
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Если такое уёпищё ещё пару дней останется генералом и при должности , то всем станет очевидным , где больше всего измены и почем происходили котлы ...

Невозможно с полными памперсами командовать даже взводом , а тут в него ещё не стреляли , а оно уже бздит !
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Интересно,будет ли какая то реакция от Харанта(доложили то 100%)????
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Этого предателя(козла) в рядовые розжаловать и послать рыть окопы.
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Цих лампасних гнид потрібно каленим залізом випалювати з наших військ. Вони одна з наших бід в військовій справі.
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чекаємо офіційнї реакції міністра.президента що воно вже не генерал ЗСУ
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Могу только догадываться, не совсем понимаю, в чём вообще проблема - ну назовите происходящее не АТО, а войной. Или это предполагает последующее обязательное объявление войны России? Ну даже, если объявить войну, не обязательно идти на её территорию, а удерживать свои позиции у вас, вроде как по вашим же заявлениям, и так получается. Так в чём вообще проблема?
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Треба було грохнути паскуду і списати на ДРГ противника. Війна, знаєте, усяке буває.... Через таких скотів і стався Іловайськ, Дебальцеве, Саур-Могила...
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"А матінка не спала: усе чисто чула.
Та й мене не сварила - САМА ТАКА БУЛА..." (Українська народна пісня)
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СБУ і ГПУ на таке пишуть - склад злочину відсутній. У мене пачка відповідей цих трутнів у погонах на заяви про злочини таких путлєровсько-барижних мразєй як никитенко.
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Абсолютно всі генерали , полковники і підполковники ЗСУ , сплять і бачать на своїх плечах погони окупанта. Це стосується і всієї влади , яка нині править. Як і всіх силовиків , прокурорів і суддів.
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Нічого дивного.Який головнокомандуючий такі і хенерали
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пароть мразину на площиди даусирачки - штап вижжал шо свиня.
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Почему не грохнули врага там-же под Донецком??? То что его пожалели он воспринимает как слабость! Пора про толерантность наглухо забыть на 4 годе войны!!
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Пора этому генералу ехать в Рашу и служить "великой и могучей державе", которую он так сильно уважает - что он в "слабой и немощной" Украине еще делает? Она уже никогда не станет частью "вяликой империи" - может, чин "майора расеянской армии" еще заслужит за верность Путину.
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"Недоверие к государственным институтам, новым и старым, политикам, властным и оппозиционным, перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию. Чтобы сейчас устранить эту опасность, мы с вами должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям, также убрать минимум почву для разговоров о якобы откат реформ, о якобы наступление контрреволюции", - призвал президент."
Источник: https://censor.net.ua/n454364
"мы с вами должны действовать немедленно и быстро" Это его сегодняшнее высказывание. Посмотрим....будут ли БЫВШЕГО(надеемся)генерала, пороть розгами перед строем....

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У СССР на 22 июня 1941 года было БОЛЬШЕ танков и самолётов чем у Германии, мало того - в строю уже были по нескольку сот лучших в Мире на тот момент КВ-1, Т-34 и истребителей МиГ-3. И КУДА ЭТО ВСЁ ПОДЕВАЛОСЬ - когда Гитлер напал?
И вот ещё одна сводочка, которая нивелирует "всю страшную мощь России":

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Одно встречалось выражение одного из европейских монархов - "капитанов у меня много, воевать только некому".
Мы недалеко от такой же ситуации. У нас только армейских генералов было под 120 штук. Недавно ещё 12 добавилось. Даже если просто помножить на теоретический минимум подчинения х12000 - набегает армия свыше 1,4 млн штыков.
Я не претендую на точность, но когда читаю про растущее финансирование армии, передставляется идущий в психическую атаку чеканным шагом "генеральский полк"...
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Все украинские генералы на 90 % ненужный и обтягивающий балласт для армии. Относительно "сильная и могучей державы", то Россия 50 лет не могла завоевать черкесов, с чеченцами воевали 10 лет (у них был только один генерал - Дудаев), УПА сопротивлялась до 1950 года. Эта заява сделана предателем и пораженцем.
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чеченцы проиграли войну Кацапии.
Поэтому они победителям дань платят, на которую в Москве то собор дорогущий
построят, то фонтан за миллиард долларов. А российские победители на джипах
ездят по Грозному и пристают к чеченским девушкам. По вечерам на улицах
Грозного россияне гордо танцуют калинку-малинку.
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В недавно объявленном рейтинге мировых армий, в котором украинская армия занимает 30 место, на первом месте поставили армию США, на второе - паРаши.
Так вот. Если судить по меркам истории, то совсем недавно, первую армию в мире с позором выбили из Вьетнама. А армия "великого и могучего" Советского Союза, наследником которого мнит себя паРаша и ресурсам которого и его ядерному потенциалу она и в подметки не годится, с еще большим позором, сверкая пятками, бежала из Афганистана. И это при том, что в Афганистане она воевала даже не с регулярной армией, а с идеологически и религиозно разрозненными группами партизан.
Вот и все, что надо знать "пораженцам", типа этого "чуда в перьях" - аж целому генерал-майору ВСУ Петру Никитенко и прочей шелупони, окопавшейся в МО Украины.
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глупости пишешь...при желании США могли бы вьетнамов по земле растереть тонким слоем, но подобный метод ведения войны входил в противоречие с их морально-нравственными императивами и они предпочли уйти. То же самое с СССР в Афгане, из которого он, кста, вышел вполне достойно.
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На "при желании США могли бы". Могли-бы. И не только "по земле растереть тонким слоем", но и, как говорил ваш придворный говорун, "превратить в ядерный пепел". Но... Ушли с позором.

И Союз, вообще не обладая необходимыми "морально-нравственными императивами", тоже мог своим ЯО раздолбать Афганистан в "пух и перья". Но... Сбежал с еще большим позором.
А сказки, что СССР вышел из Афгана "вполне достойно", будешь рассказывать своей бабушке, показывая ей агитпроповские фото "Торжественный исход генерал-лейтенанта Б.Громова по Мосту Дружбы из Афганистана".
Я понятно изложил, ольгинец, или как?
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Плять! Знову "диванні стратеги" намагаються потішити своїми тактичними і, навіть, стратегічними "талантами"! Набутими за джостиком на "стрілялках"! Я тут не почув ЖОДНОГО, серйозного посту військового! Чи то українського, чи то канадійського, німця, ізраїльтянина, росіянина, японця, британця, ... Але в сучасній війні отари не переможуть! Навіть якщо їх наколоти, навіть якщо їх ввести в стан трансу... Тільки добре навчена, професійна, забезпечена найсучаснішою зброєю, військовою технікою і скріплена твердою військовою дисципліною армія, ЗСУ зможуть забезпечити успішне виконання бойових завдань!
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Самое печальное, что ему нифига не будет..ибо это и есть "позиция" государства..(
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны", - добровольцы об оскорбительном заявлении генерал-майора Никитенко. ВИДЕО (обновлено)
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