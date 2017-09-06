 "Применение ВСУ на востоке Украины не конституционно", - вице-спикер ВР Сыроид. ВИДЕО

Вместе с тем, во время рассмотрения законопроекта №6400, среди авторов которого вице-спикер Оксана Сыроид, возникла перепалка. Нардепов возмутило высказывание Сыроид о том, что на данный момент нет юридических оснований ВСУ в зоне АТО.
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Нардеп (БПП) Юлий Мамчур отметил, что "есть ситуации применения ВСУ. И антитеррористическая операция входит в перечень таких ситуации".
"Я прошу вас никогда не применять к ВСУ таких унизительных заявлений, что мы применяем их незаконно. Все давно уже унормировано", - добавил Мамчур.
"Это не обидно. Это завтра покажет Russia Today и будет рассказывать, что вице-спикер сказала, что ВСУ на Донбассе находятся незаконно", - отметил присутствовавший на заседании Павел Кишкар ("Самопомич").
Глава комитета Сергей Пашинский отметил, что тезис о так называемой незаконности ВСУ на Донбассе последние две недели регулярно звучит в разных телеэфирах.
"Понятно для чего это делается, понятно, что Путин по сути начал признавать, что крах его агрессии на территории Украины уже приблизился, понятное обвинения ВСУ, что они якобы незаконно умирают за свою землю. Это же не является ни для кого секретом, кто и на кого работает, но я все-таки госпожа Сыроид хочу, чтобы вы ответили на комментарии народных депутатов", - заявил Пашинский.
"Конечно. Применение ВСУ согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не является так", - сказала Сыроид.
После предложения отклонить законопроект №6400 Сыроид покинула заседание комитета.
Вместе с тем, комитет решил отправить альтернативный законопроект о временно оккупированных территориях (№6400-2) на доработку и вернуться к его рассмотрению через 2 недели. В свою очередь его автор Мустафа Найем заявил, что готов отозвать свой законопроект в случае если подобная законодательная инициатива относительно оккупированных территорий поступит от президента.
Вместе с тем нардеп (НФ) Андрей Тетерук заявил, что некоторые депутаты, которые представляли законопроекты, прибегают к манипуляциям.
"Когда они открыто манипулируют тем, что мы не имеем право открыто использовать ВСУ, что это незаконно. Это абсолютный позор, неправда и ложь. Несколько депутатов, в том числе и я, высказали свою позицию, что не нужно обманывать, не нужно манипулировать, сравнивая, например, применение вооруженных сил США в Афганистане и их неповиновение выполнять приказы с такой же самой ситуацией относительно ВСУ на территории Украины", - пояснил Тетерук.
Отвечая на вопрос о том, как можно решить проблему юридического признания оккупации Россией украинской территории Тетерук заявил: "Нет для решения сложных проблем легких путей, что почему-то предлагают определенный политические силы, предлагая обществу примитивные одношаговые решения. Это персональная ответственность президента - защита территории. Он верховный главнокомандующий. Это, кстати, было сегодня озвучено во время заседания главой комитета. Поэтому мы ожидаем, что президент нашей страны сделает взвешенный шаг в контексте остальных его шагов, которые приведут к возвращению оккупированных территорий и его четкого плана, который он должен раскрыть каким образом и в какие сроки он будет возвращать временно оккупированные территории".
Цензор.НЕТ вел трансляцию заседания комитета. Посмотреть видео заседания можно здесь.
тебе лучше на россию, если ты не различаешь Супрун и Сыроид.
Супрун ЗА Петю, а Сыроид - диаметрально против.
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да остальных плательщиков тарифов, вплоть до автомобилистов,
так у нас идет священнная война, все для фронта, все для победы !
А как торговать с агрессором, как поставлять авиационные моторы - так войны нет.
Есть именно АТО, и по всем воросам обращайтесь в СБУ.
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главнокомандующийГЛАВНОТОРГУЮЩИЙ не вписывается конституцию, не по параметрам, не по действиям!
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Источник: https://censor.net.ua/v454288
Представители Шоколадного и народного фронта, уважаемые всеми национальные герои: паШинский, тетеРук и мАмчур, на подлое заявление
Сыроид, что вооруженная агрессия другой страны, называется войной и часть территории Украины, уже оккупирована, возмущённо ответили: "Не лезь в наш унормированный договорняк и не пытайся узаконить действия Украинской Армии, ВСУ готовы защищать свою землю, даже бесплатно."
Над Сыроид, замаячил шоколадный молот - агент пуЙла.
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Президент должен проявить волю, признать очевидные факты, и предпринять все необходимые усилия для превращения страны в единый военный лагерь.
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Прежде всего - экономическую.
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