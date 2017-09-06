 "Уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения", - МИД РФ об осмотре правоохранителями США российского генконсульства в Сан-Франциско. ВИДЕО

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"Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - пожаловались в МИД РФ.
МИД России также опубликовал видео, на котором запечатлены действия силовых структур США в генконсульстве в Сан-Франциско.
В Госдепе заявили о законности осмотра российской дипсобственности. После того, как российский президент Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил во вторник, 5 сентября, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.
Ранее, 31 августа, США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Шпионские закладки небось ищщуть. )))
Правильно. Нужно всё тщательно проверить. Не только паркет сорвать, но и разобрать здание по кирпичику, каждый внимательно осмотреть, и выкинуть нахрен. )))
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Шутки тети Розы @Anakoyher
Вам не нравится Мария Захарова?
А вы попробуйте 150 залпом.
Опять не нравится? Налейте еще 150...
Да вы, батенька, педант или либераст.
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Унитазы с розетками, небось, снять не забыли?
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а то вы потом еще скажете что они теракт устроили....
вам же там отсавить гадость нехер делать...
а так они осмотрели и взяли под охрану... все четко...
а то окажется потом что там все время хранилось золото единорософф у пендосов под носом
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"Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - пожаловались в МИД РФ.
Как могут быть представителями силовых структур и одновременно не известными ни кому? Как они они определили , что не изве65стные -это представители силовых структур ?
Я уже сам начинаю ... вообщем. как после просмторта рашаТВ
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безмыльвжопную твари
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