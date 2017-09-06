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Все про:дипломатия (1029) МИД РФ (1057) Россия (72159) США (13355)

 "Уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения", - МИД РФ об осмотре правоохранителями США российского генконсульства в Сан-Франциско. ВИДЕО

В МИД России сравнили действия представителей силовых структур США, проводящих неизвестные работы на территории генконсульства России в Сан-Франциско, с действиями рейдеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это российское дипломатическое ведомство написало на своей странице в Facebook.

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Также читайте: Россия может дополнительно сократить количество американских дипломатов в Москве, - Путин

"Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - пожаловались в МИД РФ.

МИД России также опубликовал видео, на котором запечатлены действия силовых структур США в генконсульстве в Сан-Франциско.

В Госдепе заявили о законности осмотра российской дипсобственности. После того, как российский президент Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил во вторник, 5 сентября, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Идет действительно подрыв международного права", - Песков об обысках ФБР в торгпредстве РФ в Вашингтоне

Ранее, 31 августа, США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Не нравится, да? А как сами в Крыму, то ничего, нормально?
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А почему в Крыму ,а в Донбассе сколько заводов вывезли,и что после себя оставляют?
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По одному кацапу-"дипломату" надо в каждой стране оставить. В КНДР можно двоих...
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проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско

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Шпионские закладки небось ищщуть. )))
Правильно. Нужно всё тщательно проверить. Не только паркет сорвать, но и разобрать здание по кирпичику, каждый внимательно осмотреть, и выкинуть нахрен. )))
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Яка сумна новина! США - єдина в світі країна, яка говорить з гопотою з позиції сили!
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сколько российских дипломатов видворили из Украини за 4 года оккупациии Крима и агрессии на Донбасе?
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Україна ватних дегенератів взагалі на груз-200 перетворює
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Выпускайте лошадь из загона, она непременно должна по этому поводу что-то перднуть !!
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О МИДе россии.

Шутки тети Розы‏ @Anakoyher

Вам не нравится Мария Захарова?
А вы попробуйте 150 залпом.
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Да вы, батенька, педант или либераст.
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А Чуркин туалетную бумагу воровал ! Какие они мелкие "..дорогой паркет.."
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Кацапы - а вы еще 750 дипломатов вышлите, если не наберется американских - можете высылать китайских или немецких, на крайний случай - абхазских и приднестровских.
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Уродуют дорогой паркет, а также "чай пили, чашки били по английски говорили".
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Уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения.. В это время РФ напала на другую страну, разрушила Донбасс, Крым довела до экологической катастрофы, это все нормально. Десятки тысяч убитых, раненых, больше миллиона беженцев, это все нормально. Поэтому убидительная просьба до американцев, все там разруште до основания, дорогой паркет сожгите. Заранее спасибо.
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господа кацапы, а можно ли изуродовать то уродство, которое вы после себя всегда и везде оставляете?
Унитазы с розетками, небось, снять не забыли?
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"Представители силовых структур США проводят неизвестные работы..." ---- Что значит неизвестные ?!! =))) Им как раз очень хорошо известно что они там проводят и делают, но вас кацарылых об этом спрашивать не будут даже в последнюю очередь =) Так что больше поросячего визга, больше !! =)
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все правильно делают...
а то вы потом еще скажете что они теракт устроили....
вам же там отсавить гадость нехер делать...
а так они осмотрели и взяли под охрану... все четко...
а то окажется потом что там все время хранилось золото единорософф у пендосов под носом
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Удивлен что перед выездом паркет не сняли и унитазы с корнем не вырвали. Им не впервой, в Поти и на посту ГАИ на Чонгаре именно так и сделали. Наверное, просто времени не хватило.
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Паркет блядей убивающих украинцев волнует?????? Паркет блядь....... Твари руснявые
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если консульства можно закрывать и делать с ними можно что хочешь, почему в украине они ещё не снесены?
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обратите внимание на то, что у мид россии отсутствует логическое мышление и нарушены причинно следственные связи
"Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - пожаловались в МИД РФ.

Как могут быть представителями силовых структур и одновременно не известными ни кому? Как они они определили , что не изве65стные -это представители силовых структур ?
Я уже сам начинаю ... вообщем. как после просмторта рашаТВ
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Вон, уже с ошибками стал писать* ...просмотра..8 - так правильнее.
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это типа расийские дипломаты подкупили полициантов видео продать ?
безмыльвжопную твари
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения", - МИД РФ об осмотре правоохранителями США российского генконсульства в Сан-Франциско. ВИДЕО
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