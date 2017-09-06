 Инцидент с магазином, закрасившим граффити времен Евромайдана, символичный. Это история о нашем ближайшем будущем. В течение 15 месяцев общество взорвется, - Егор Соболев. ВИДЕО

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"Я виделся с президентом на День Независимости во время празднования в Софии Киевской. Я ему сказал то, на чем продолжаю стоять. Мы на самом деле должны объединяться, как он сказал во время своей речи на День Независимости. Это очень хорошо для страны во время войны за независимость. Но объединение не возможно вокруг разграбления страны, вокруг обогащения отдельных людей, в том числе на обворовывании вооруженных сил. Единение не возможно вокруг депортации добровольцев. Саакашвили - это просто наиболее известная история. Я на прошлой неделе был вынужден ходить на суд к Вано Надирадзе, добровольца, который воевал за Украины, подполковника грузинской армии. Украинская миграционная служба какого-то черта хочет его депортировать. Вокруг этого единение не возможно. Если президент это поймет, у него есть шанс повести Украину дальше. Если он этого не поймет, то, я скажу честно, мое предчувствие говорит, что в течение 12-15 месяцев украинское общество взорвется, вынужденно будет снова выйти на улицу из-за какой-то очередной большой несправедливости", - рассказал нардеп.
"У меня сейчас такие же ощущения, как были в 2012 году во время Януковича. Было видно, что много людей разгневаны, очень много людей начинают протестовать. Для меня была очень символичной была история с "Емпорио", магазином, который имел наглость закрасить важную для нас память боев на ул. Грушевского. Когда люди вышли и разбили витрины этого магазина, большая часть общества, в том числе либерально настроенная, мирная, в основном осуждающая насилие, сказала: так правильно, потому что когда все обворовывают, в том числе и память, прекращение этого (обворовывания. - Ред.) в том числе насильственным путем является правильным. Я сказал своим коллегам по "Самопомочи", что для меня это история о нашем ближайшем будущем. Если коррупция, желание в обогащаться любым способом и дальше будет уничтожать важные для страны ценности свободы, равенства, общество снова взорвется насилием. Я очень хочу, чтобы Петро Порошенко, другие руководители страны поняли это заранее. Знаю, что многие из них думают убежать. Это ужасный расчет. На самом деле, бежать некуда. Я хочу, чтобы в ближайшие полгода люди в Украине, особенно те, кто на высоких должностях, вернулись на путь нормального развития", - резюмировал Соболев.
Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами, а некоторые витрины разбили. Показательно, что за все время силового противостояния "на Груше", как называли майдановцы улицу Грушевского, витрины этого магазина, как и многих других, остались нетронутыми.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.
Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
Егорка, ты сначала говорить научись по-человечески, а не как умственно отсталый.
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там и на карточку нормально помещается эта тысяча
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а деньги за боевые, за уничтоженную технику и за выполнение боевого задания аккуратно плятят на карточки
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Вопрос риторический...
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значит и остальные под стать тебе.
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Ой... Что-то от Роттердама+, е-деклараций, АТОшников в тюрьмах, "улётных (от слова "улететь за бугор") коррупционеров, "собачої будки", "вы слишком много жрете!" и т.д., и т.д., общество не взорвалось. То шо такое еще должно случиться, чтобы его расшатать?
Ты шото знаешь, Егор?
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я уже давно сказал, что Майдан - 1, это протест днепропетровского олигархата ( в первую очередь) против решения Кучмы окончательно отдать всю власть донецким
а Майдан - 2, это протест проевропейски ориентированных олигархов против решения донецких упасть в объятия Москвы
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Одно дело время Майдана, другое дело время нормальной цивилизованной жизни.
Крест это центральное место Киева. Это лицо столицы!
Наведение порядка в городе никак не ущемляет память о Майдане.
Как раз не расследование убийства Небесной Сотни, нахальное поведение власти и желание жить как при Яныке - вот, что должно возмущать общество!
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Их трогать нельзя. Тем более они были акуратными и ухожеными и ничем они Крест не портили.
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Я тоже против погромов, но людей можно понять.
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А магазину как быть? Жизнь продолжается. Аренда думаете там дешевая? "Внешняя реклама" портит бизнес. Все арендаторы уйдут. Вот хорошо будет, если там будет мертвое место?
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Я просто высказался, что надо двигаться вперед, а не жить одним Майданом.
Мы же не ходим в той же одежде, что были тогда на Майдане? Ты там был вообще?!
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Егорка, я так понял Порох или Грося виноваты и в ситуации с магазом Эмпориум,да?
Пиздит о всем и ниочем. Сплошь везде грабежь и разруха,карупция и жопа. Да?
Нет армии? Нет реформ? Нет безвиза? Нет роста економики? Нет децентрализации власти и увеличения бюджетов на местах? Нет упрощения бизнеса? Нет перевыполнения бюджета на 8 % уже в сентября, что в первый раз за все годы? Нет субсидий? Нет бесплатных лекарств? Нет международного признания страны Украина и помощи? Нет роста минималки?
Ну нийуха блядь нет, есть только Егорка пиздабол, который поет в унисон с Юлькой и Рыгоблоком о том что все йухово.
Егорка иди ты нахер.
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Есть у власти и про..бы есть у власти и плюсы. Я это понимаю и готов обсуждать. Но оголтело занимать однобокую сторону, орать про третий майдан, и этим уподоблятся кацапам которые только орут что у нас все херово и нам пистец я не собираюсь, молча соглашаться с нашими согражданами с такой позицией как у кацапов тоже.
Тот кто был на майдане, майдана не захочет. Я не хочу.
Оревуар.
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как бы ему ( и хуйлу) ни хотелоссь
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Видно, что Рада работу начинает.
У меня такое предчувствие, что месяцев через 12 - 15,таких балаболок как соболь, нога, лещь и иже с ними, сцаными тряпками за поребрик погонят...
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Не вернутся. Скорее хотят страну вернуть назад.
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С такими "полезными идиотами" Украине не по пути.
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