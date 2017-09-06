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 Политика Украины
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Все про:граффити (117) коррупция (7423) Порошенко (13709) протест (5527) евромайдан (8085) Соболев Егор (402) добровольцы (622)

 Инцидент с магазином, закрасившим граффити времен Евромайдана, символичный. Это история о нашем ближайшем будущем. В течение 15 месяцев общество взорвется, - Егор Соболев. ВИДЕО

В украинском обществе нарастает недовольство и действующей власти стоит изменить подход к управлению страной.

Об этом в комментарии журналистам сообщил нардеп ("Самопомич") Егор Соболев, отвечая на вопрос о том, чтобы он сказал Президенту Петру Порошенко, если бы у него была такая возможность, передает Цензор.НЕТ.

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"Я виделся с президентом на День Независимости во время празднования в Софии Киевской. Я ему сказал то, на чем продолжаю стоять. Мы на самом деле должны объединяться, как он сказал во время своей речи на День Независимости. Это очень хорошо для страны во время войны за независимость. Но объединение не возможно вокруг разграбления страны, вокруг обогащения отдельных людей, в том числе на обворовывании вооруженных сил. Единение не возможно вокруг депортации добровольцев. Саакашвили - это просто наиболее известная история. Я на прошлой неделе был вынужден ходить на суд к Вано Надирадзе, добровольца, который воевал за Украины, подполковника грузинской армии. Украинская миграционная служба какого-то черта хочет его депортировать. Вокруг этого единение не возможно. Если президент это поймет, у него есть шанс повести Украину дальше. Если он этого не поймет, то, я скажу честно, мое предчувствие говорит, что в течение 12-15 месяцев украинское общество взорвется, вынужденно будет снова выйти на улицу из-за какой-то очередной большой несправедливости", - рассказал нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине нет производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин смысла нет. Нужно отменить все ограничения, - Егор Соболев. ВИДЕО

"У меня сейчас такие же ощущения, как были в 2012 году во время Януковича. Было видно, что много людей разгневаны, очень много людей начинают протестовать. Для меня была очень символичной была история с "Емпорио", магазином, который имел наглость закрасить важную для нас память боев на ул. Грушевского. Когда люди вышли и разбили витрины этого магазина, большая часть общества, в том числе либерально настроенная, мирная, в основном осуждающая насилие, сказала: так правильно, потому что когда все обворовывают, в том числе и память, прекращение этого (обворовывания. - Ред.) в том числе насильственным путем является правильным. Я сказал своим коллегам по "Самопомочи", что для меня это история о нашем ближайшем будущем. Если коррупция, желание в обогащаться любым способом и дальше будет уничтожать важные для страны ценности свободы, равенства, общество снова взорвется насилием. Я очень хочу, чтобы Петро Порошенко, другие руководители страны поняли это заранее. Знаю, что многие из них думают убежать. Это ужасный расчет. На самом деле, бежать некуда. Я хочу, чтобы в ближайшие полгода люди в Украине, особенно те, кто на высоких должностях, вернулись на путь нормального развития", - резюмировал Соболев.

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.

3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами, а некоторые витрины разбили. Показательно, что за все время силового противостояния "на Груше", как называли майдановцы улицу Грушевского, витрины этого магазина, как и многих других, остались нетронутыми.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.

Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.


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Егорка, ты сначала говорить научись по-человечески, а не как умственно отсталый.
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Воины АТО закупили по второму чемодану, куда складывают тыщу в день от офшорника
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зачем чемоданы?
там и на карточку нормально помещается эта тысяча
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Кудрявую вермишель на карточку не положишь
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вермишель кладут тебе на уши,
а деньги за боевые, за уничтоженную технику и за выполнение боевого задания аккуратно плятят на карточки
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По сути- без нас воровать нельзя, а то общество взорвется. А денег у Соболева осталось на 15 месяцев.
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поддержка Порошенка в народе 2%, а сюда зайдешь, каждый второй... Платят вам что ли?
Вопрос риторический...
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как мне нравиться слово - народ,в народе - будем смотреть как проголосуют - могу поспорить шо он выиграит и в первом туре
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Ещё сралин говорил, что важно не как голосуют, а как считают
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є статистика - рівень виграшу на грані. А в цілому росте розчарування. Ситуація така, що люди настільки рочарувалися, що - що не зроби - вже нічого можуть не сприйняти.
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есть такая универсальная вещь - деньги - больше собирают - больше раздают ( поднимают зарплаты и пенсии) - это работает - медленно но это так - а собирают с тех у кого были супер доходы,схемы одну за одной прекрывают и это факты - выводять зарплаты из тени - банки почистили ,да много и долго перечислять - это то о чем мне рассказывают реальные люди ,участники событий - начали та с экономики .вернее с банковсой сферы.потом углеводороды и так далее - так шо только оптимизм
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A сам как думаешь?Бесплатно они тут ошиваются?
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ну ты же не бесплатно ?
значит и остальные под стать тебе.
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Я американский пенсионер. У тебя не хватит денег мне заплатить. Это я плачу, а не мне платят, понял?
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чмо ты голимое лугандонское под прокси, а не американский пенсионер
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Егорка, нам вообще то сначала Хуйла и Дзюдохерию надо одолеть\развалить - а уж потом и взрываться если повод будет.
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есть руководство с которым нифига не завалишь, скорее сам упадёшь.
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Бо так хочеться "Самопомічі"? Чи з якого дива?
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Как там в преамбуле американской Конституции: если правительство узурпировало власть (в нашем случае - все Рошен), то долг народа -восстать
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Кацапы тоже каждый год повторяют мантру, что хохлы замерзнут без газа зимой. И у пятой колонны в стране своя фишка есть - n-ый Майдан.
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честно говоря ваша и их лепета заебала, как то хуево стало жить, у соседей глава семейства погиб в зоне АТО, вся семья теперь должна доказать через адвокатов и сослуживцев, что он погиб в зоне АТО и был военнослужащим. Ебал этот бесконечный цирк, вы пиздите в комментариях, но ни кому не помогаете, вечно ваша хата скраю.
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В течение 15 месяцев общество взорвется, - Егор Соболев
---------------
Ой... Что-то от Роттердама+, е-деклараций, АТОшников в тюрьмах, "улётных (от слова "улететь за бугор") коррупционеров, "собачої будки", "вы слишком много жрете!" и т.д., и т.д., общество не взорвалось. То шо такое еще должно случиться, чтобы его расшатать?

Ты шото знаешь, Егор?
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В прошлый раз, когда студенты вышли за евроинтеграцию все тоже думали, что ничего не будет.
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жить в вечной револиции нельзя - просто все хотят все и сразу - а мы не в сказке живем - это лично мое мнение,звинай если с твоим не совпадает
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"жить в вечной револиции нельзя" - нужно. Количество должно перейти в качество.
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На самом деле никто так и не проанализировал досконально почему народ взорвался в 2013 году. Учитывая кто просиживает штаны в аналитических центрах за немалые зарплатки, глубокого анализа видно таки нет. Иначе , думаю, многие вещи сейчас выглядели бы по другому...
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либо его не оглашают, положили тихонько под сукно и сопут в две дырки
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Верно, потому что Янукович и остальные "боги", они существа для народа были виртуальные... А вот тот беспредел, с которым каждый день публика сталкивалась злила до нельзя...Но народ еще с совковых времен с обостренным чувством справедливости...
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как это никто?
я уже давно сказал, что Майдан - 1, это протест днепропетровского олигархата ( в первую очередь) против решения Кучмы окончательно отдать всю власть донецким
а Майдан - 2, это протест проевропейски ориентированных олигархов против решения донецких упасть в объятия Москвы
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Егорка прав. Пейсатым мыролюбцам на историческую родину сбежать народ не даст.
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Тоже мені ще анальний-літик! Вибухун недобитий
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Как самонемочи хочется возглавить восстание!! Аж трусит их!!
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Я не сторонник сохранения этих граффити. Да, было, но прошло.
Одно дело время Майдана, другое дело время нормальной цивилизованной жизни.
Крест это центральное место Киева. Это лицо столицы!
Наведение порядка в городе никак не ущемляет память о Майдане.
Как раз не расследование убийства Небесной Сотни, нахальное поведение власти и желание жить как при Яныке - вот, что должно возмущать общество!
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Память заканчивается там, где начинается "нормальность".
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есть такие вещи в которые вложено очень много, в даном случае с графити в них вложены жизни наших сограждан.
Их трогать нельзя. Тем более они были акуратными и ухожеными и ничем они Крест не портили.
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Согласен, графити это часть истории героической, трагической. Тот кто затер графити поступил грязно, отвратительно. Но никто не вправе совершать суд линча. У меня, например, нет права карать кого либо по своей воля. Я бы этого не смог сделать. Поэтому бить окна, тем более так примитивно камнями выглядит в моих глазах дико. И я думаю это вредит нашей стране и мне лично. Когда затерли это графити - стало обидно, но тогда, когда бросили камень в окно - стало неприятно. Вообще подобная маячня оскорбляет меня. ( IMHO)
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они рисовались не во времена массовых гуляний, а во времена массовых убийств. Так что подвиньте свое оскорбленное эго.
Я тоже против погромов, но людей можно понять.
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Что за чушь? Ребята отдали жизни, чтобы граффити были на Кресте, или за то, чтобы власть вора свергнуть? Вас трафаретные рисунки задели, а весной против снабжения оккупированных территорий вышло 7-10 тысяч всего людей!
А магазину как быть? Жизнь продолжается. Аренда думаете там дешевая? "Внешняя реклама" портит бизнес. Все арендаторы уйдут. Вот хорошо будет, если там будет мертвое место?
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Кто из нас баран, видней со стороны. Можешь упираться и дальше.
Я просто высказался, что надо двигаться вперед, а не жить одним Майданом.
Мы же не ходим в той же одежде, что были тогда на Майдане? Ты там был вообще?!
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как человек становиться политиком ,так у него очевидное становиться невероятным и наоборот - самое плохое со всеми - а ведь я голосовал за самопомощь
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Не беспокойтесь , воруйте дальше - народ вам ничего плохого не сделает. Народ у нас добрый и терпеливый ...
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Жопа всегда появляется "вдруг", я бы не называл конкретную дату, но она будет.
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Началась очередная серия пиздабольства.
Егорка, я так понял Порох или Грося виноваты и в ситуации с магазом Эмпориум,да?
Пиздит о всем и ниочем. Сплошь везде грабежь и разруха,карупция и жопа. Да?

Нет армии? Нет реформ? Нет безвиза? Нет роста економики? Нет децентрализации власти и увеличения бюджетов на местах? Нет упрощения бизнеса? Нет перевыполнения бюджета на 8 % уже в сентября, что в первый раз за все годы? Нет субсидий? Нет бесплатных лекарств? Нет международного признания страны Украина и помощи? Нет роста минималки?
Ну нийуха блядь нет, есть только Егорка пиздабол, который поет в унисон с Юлькой и Рыгоблоком о том что все йухово.
Егорка иди ты нахер.
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у нас такое ощущение, что вы пишете... как бредите.
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а у меня такое ощущение что вы воспринимаете намного хуже чем я брежу.
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Методичка у тебя хреновая, и пердеть тут вам осталось не много.
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Так скажите Вы, что не так? Привлеките нас к своей идее. А то получается слова "вам осталось немного" звучат впустую. Просто звон. Говорите конкретней, что не так, тогда многие поймут Вас и станут на Вашу сторону и может действительно "кому то останется немного".
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реформ - нет, есть косметика. Система не изменилась - нет возможности отозвать депутатов всех уровней, надо ждать 5 лет, потом поспихом выборы, правоохранительные органы в упор не видят нарушений на выборах, подкуп избирателей. Самое главное - судебная система, правоохранительная функция не выполняется державой.
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Я уже устал это повторять - пока не будет нормального суда, не будет ничего.
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Ну було ж колись. Я ще трохи цього застав. Коли можна було виграти суд без грошей.
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Майдан бы давно возобновился, если бы не военный шантаж хуйлом. Договрняки с рыгами - "и нашим, и вашим" достало всех, кроме олигархата.
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Сказано все правильно, но вряд ли мы еще раз увидим такой Майдан, как был - культурный, идейный, со стихами со сцены и целыми витринами магазинов. Сейчас все будет по злому, и стрелять начнут раньше.
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не стрелять, а будут тупо мочить шыкаладный цех.
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Товарищ Иванов, я против несправедливости.
Есть у власти и про..бы есть у власти и плюсы. Я это понимаю и готов обсуждать. Но оголтело занимать однобокую сторону, орать про третий майдан, и этим уподоблятся кацапам которые только орут что у нас все херово и нам пистец я не собираюсь, молча соглашаться с нашими согражданами с такой позицией как у кацапов тоже.
Тот кто был на майдане, майдана не захочет. Я не хочу.
Оревуар.
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ты шо,надеешься быть первым ,кто размпхивает методичкой фсеаниадинакавые и мыадиннарот? тебя жестоко обманули,кацапчонок.уже давно все посланы
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да - плюси є. Це косметичне підфарбовування фасаду.
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А насчет Егорки... пи..болов у нас и без него хватает))) вы в том числе
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а чо галонов?литрухин и полведерников -как раз очень исконно и серьмяжно.а галонов-то гейские выдумки,либерастия
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а може Президенту Порошенко саме цього і треба - щоби суспільство вийшло протестувати.
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Набридла вже ця наволоч яка шантажує Майданом . В наших умовах ,з таким сусідом як рашка черговий Майдан закінчиться втратою держави . Це добре розуміють рашисти ,тому й підбурюють недоумків до колотнечі - до прірви.
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Правильно! И поэтому: - раша!. не дождешься!
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Єгорка, їдь в расєйку - на родіну, там і організовуй майдани, магадани, все що захочеш.
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В нашей революции гидности мы упустили самый важный элемент. Наша элита давно переродилась и её надо прореживать.

Инцидент с магазином, закрасившим граффити времен Евромайдана, символичный. Это история о нашем ближайшем будущем. В течение 15 месяцев общество взорвется, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 1854
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спорю с Соболевым, что до ОЧЕРЕДНЫХ выборов ничего не взорвётся
как бы ему ( и хуйлу) ни хотелоссь
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Оооо, какой высокий слог у соболева.
Видно, что Рада работу начинает.
У меня такое предчувствие, что месяцев через 12 - 15,таких балаболок как соболь, нога, лещь и иже с ними, сцаными тряпками за поребрик погонят...
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"Я хочу, чтобы в ближайшие полгода люди в Украине, особенно те, кто на высоких должностях, вернулись на путь нормального развития", - резюмировал Соболев."

Не вернутся. Скорее хотят страну вернуть назад.
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Бесноватый Егорка Соболев и мусорная "Самонемощь" мечтают о власти "любой ценой",т.е . ценой уничтожения Украины. Им нужен "вечный майдан" и чтоб они стояли на сцене и что-то орали в микрофон, а толпа им покорно внимала. Я читал, что Егорка начал в семье майданить, так жена его выгнала из дома.
С такими "полезными идиотами" Украине не по пути.
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ага, он барыгу уговаривает не воровать. может ещё и кучмо с ахметкой сдать?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИнцидент с магазином, закрасившим граффити времен Евромайдана, символичный. Это история о нашем ближайшем будущем. В течение 15 месяцев общество взорвется, - Егор Соболев. ВИДЕО
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