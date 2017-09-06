 В Украине нет производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин смысла нет. Нужно отменить все ограничения, - Егор Соболев. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Моя позиция следующая: в Украине нет хорошего производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин нет ни какого смысла. Мы должны полностью отменить пошлины на ввоз автомобилей. Сейчас мы имеем дикую ситуацию, когда у нас автомобиль продается дороже чем в Европе, США, при том, что мы беднее. Я сам сейчас вместе с Маричкой (Падалко, женой Егора Соболева. - Ред.) выплачиваю 17 тыс. грн (в месяц. - Ред.) кредита за автомобиль и большая часть этих денег - это уплаченная пошлина и налоги", - отметил нардеп.
"Я считаю, что нужно отменить пошлины и все, что ограничивает свободный ввоз сюда автомобилей, но всех. Второе, я считаю, что все должны платить налоги. Если кто-то не хочет платить налоги, а кто-то их будет продолжать платить - это большая несправедливость, которую мы не должны узаконивать. И, конечно, не может быть так, что не ясно кто является владельцем автомобиля, потому что есть вопрос ДТП. Это нужно обязательно урегулировать", - добавил Соболев.
Напомним, в Киеве возле Верховной Рады проходит акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Фолькс, опель или пыжык 2007-2009-го всё ж лучше лад, ланосов и жилек-чери даже намного более новых.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
быдловозахмаршрутках тебе ездить не западло? А конхветы из сои жрать? Расскажи лучше голубок очкоширокий сколько тебе нужно лет стирать полякам или кацапам засранные трусы и подмывать жопы чтобы купить нормальную машину в Украине?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Было бы производство хороших авто - защищались бы конкуренцией. А так только "растаможкой" и спасаются.
Ответить
"ЗА ЄВРОПЕЙСЬКІ МИТА.
Захмарні мита при ввезенні авто були запроваджені нашими олігархами, власниками автозбиральних підприємств. Доречі, уже всі забули, що свого часу спецмито на імпортні автомобілі запропонувало Мінекономіки на чолі з Порошенко. 😜
Попри найнижчі доходи громадян, в Україні чи ненайдорожчі автомобілі у європі. І це попри те, що вітчизняного виробництва не існує, лише збірка.
Особисто підтримую вимогу до влади зменшити ставки податків при ввезенні усіх автомобілів, як нових так і вживаних.
Сміюсь з дурні, що вживані авто з європи чадять і металобрухт. У нас на дорогах купа брухту часів радянського союзу і ще й нові Богдани, які чадять як кірогаз. 😂
Звісно є незручності від протесних дій в центрі Києва, але варто з повагою відноситись до активної позиції щодо захисту своїх прав та інтересів.
Варто переглянути взагалі всі мита, бо є парадокси."
Сергій Доротич.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
просто один раз в год и незаряженное ружжо стреляет!
Ответить
Растаможка - фиксированная 200 евро по курсу НБУ.
Это достаточно и каждый будет знать, сколько платить.
Ответить
Ответить
Фиксированная сумма - это четкость, простота, невозможность обмана.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хрена лысого соевым жидовским выродкам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лучше ездить на б/у авто чем на новом ведре с гайками.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить