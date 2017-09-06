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 Политика Украины
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Все про:авто (4544) пошлина (260) растаможка (41) Соболев Егор (400)

 В Украине нет производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин смысла нет. Нужно отменить все ограничения, - Егор Соболев. ВИДЕО

В Украине нужно урегулировать вопрос с ввозом б/у автомобилей. В частности, стоит отменить все пошлины, параллельно установив единые правила налогообложения, которых должны все соблюдать.

Об этом в комментарии журналистам сообщил нардеп ("Самопомич") Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

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"Моя позиция следующая: в Украине нет хорошего производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин нет ни какого смысла. Мы должны полностью отменить пошлины на ввоз автомобилей. Сейчас мы имеем дикую ситуацию, когда у нас автомобиль продается дороже чем в Европе, США, при том, что мы беднее. Я сам сейчас вместе с Маричкой (Падалко, женой Егора Соболева. - Ред.) выплачиваю 17 тыс. грн (в месяц. - Ред.) кредита за автомобиль и большая часть этих денег - это уплаченная пошлина и налоги", - отметил нардеп.

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"Я считаю, что нужно отменить пошлины и все, что ограничивает свободный ввоз сюда автомобилей, но всех. Второе, я считаю, что все должны платить налоги. Если кто-то не хочет платить налоги, а кто-то их будет продолжать платить - это большая несправедливость, которую мы не должны узаконивать. И, конечно, не может быть так, что не ясно кто является владельцем автомобиля, потому что есть вопрос ДТП. Это нужно обязательно урегулировать", - добавил Соболев.

Напомним, в Киеве возле Верховной Рады проходит акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
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Офіційно перетворюємося на смітник Європи.
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Тормоз. Те машины в 100 раз лучше наших новых. И не только машины. Чего же ты не скулишь о китайском и рашеском барахле и непотрибе голимом ?
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Треба б ще з Польщі поношені труси завозити. Все ж краще ніж китайська синтетика.
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Это твое дело. Только другим свои идеи не рассказывай.
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Чому ж? Ти відмовишся доносити труси за поляком?
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Та ладно там.

Фолькс, опель или пыжык 2007-2009-го всё ж лучше лад, ланосов и жилек-чери даже намного более новых.
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Треба будувати своє, а не доношувати засрані труси за поляками.
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нам пропонують без трусів ходити, розчехлись
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Звичайно ти правий, але хто будуватиме. А от тоді, коли у нас будуть конкурентноспроможні виробництва, тоді не гріх і мита запроваджувати.
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Вот ето ты сказанул. А в зассаных украинских быдловозах маршрутках тебе ездить не западло? А конхветы из сои жрать? Расскажи лучше голубок очкоширокий сколько тебе нужно лет стирать полякам или кацапам засранные трусы и подмывать жопы чтобы купить нормальную машину в Украине?
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Речь шла о хороших автомобилях, а не о 20-летних ведрах с болтами.
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Вы полагаете, что мерсюра 20 летнего возраста, гремит громче, чем новый богдан? Вы ошибаетесь
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Ты поставь рядом 20-ти летнее *ведро с болтами* и новый Анус. Посмеемся. Кроме того ты хоть знаешь что 90% украинских самолетов летающих у тебя над головой прошли 30-ти летний возраст? За метро, трамваи и автобусы уже молчу. Так что заткни *бальник пока тебя на Рашку не отправили в разных мешках.
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Так в том же ж и дело.

Было бы производство хороших авто - защищались бы конкуренцией. А так только "растаможкой" и спасаются.
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:D
"ЗА ЄВРОПЕЙСЬКІ МИТА.
Захмарні мита при ввезенні авто були запроваджені нашими олігархами, власниками автозбиральних підприємств. Доречі, уже всі забули, що свого часу спецмито на імпортні автомобілі запропонувало Мінекономіки на чолі з Порошенко. В Украине нет производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин смысла нет. Нужно отменить все ограничения, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 3395😜
Попри найнижчі доходи громадян, в Україні чи ненайдорожчі автомобілі у європі. І це попри те, що вітчизняного виробництва не існує, лише збірка.
Особисто підтримую вимогу до влади зменшити ставки податків при ввезенні усіх автомобілів, як нових так і вживаних.
Сміюсь з дурні, що вживані авто з європи чадять і металобрухт. У нас на дорогах купа брухту часів радянського союзу і ще й нові Богдани, які чадять як кірогаз. В Украине нет производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин смысла нет. Нужно отменить все ограничения, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 3395😂
Звісно є незручності від протесних дій в центрі Києва, але варто з повагою відноситись до активної позиції щодо захисту своїх прав та інтересів.
Варто переглянути взагалі всі мита, бо є парадокси."
Сергій Доротич.
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один из не многих проукраинских и пронародных политиков основная масса житипановаму сепары и вредители
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проукраинских ? ухахахахахахах )))))
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А отчего бы и нет? Ведь оказывается, что даже короткоживущие нули тоже лепечут под украинскими флажками?
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хрен там.
просто один раз в год и незаряженное ружжо стреляет!
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Все верно - никакого реального автопроизводства нет!
Растаможка - фиксированная 200 евро по курсу НБУ.
Это достаточно и каждый будет знать, сколько платить.
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Лучше растаможку в процентах к стоимости авто. Но чтоб фиксированный и не заоблачный процент.
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С процентами начнутся игры, оценки, затягивания.
Фиксированная сумма - это четкость, простота, невозможность обмана.
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согласен. Сделайте, четкую сетку, по возрасту авто. И все дела. К примеру, до 3-х лет одна сумма, а чем старше авто, тем дороже.
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А причем тут это ???В Германии есть производство хороших машин и никто ни от кого не защищается - ввози за 10 процентов пошлины хоть из Америки хоть из Японии .Но мысль у Соболева правильная !
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Я сам сейчас вместе с Маричкой (Падолко, женой Егора Соболева. - Ред.) выплачиваю 17 тыс. грн (в месяц. Ред.)... Всю зарплатню нАроднАгА дЄпутата егорка платит Бо зна кому... А сам на паперті руку протягує на їжу просить мабуть...
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ти вже почувствовав, шоколадний ботам так не платить, жизнь-боль
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Ну ти бач... Ты мене запитав, чи ще тебе егорка не ї..е... Я тобі відповів Шо ще ні, я почне почуствуєш... А ти зразу обидився...
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Вноси законопроект ! Кто не проголосует - всю фракцию в скотовозку ( богдан) ! И так будут ездить пока не дойдет !
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так шоколадные и рыги катаются на премиумах с украинскими номерами, думая что это авто украинского производстсва - вот им и насрать на растаможку для простых баранов
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20 лет мужики этого добиваются . Сначала переживали , чтобы АвтоЗаз не загнулся . Загнулся , выпускает средства передвижения .
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Согласен, надо как в Европе - поймали пьяным за рулем - ходи месяцами к психиатру (за свой счет) проходи спецкурсы - доказывай, что такое тебе и в голову больше не придет сесть пьяным за руль. А то наши водители хотят права как в Европе, но ответственность как в Европе не хотят.
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Так а на шо гэнэралы из ГАИ будут жрать? Они ж больше ничего не умеют. Производства автомобилей нет, специалистов нет, зато есть жирная жопа с маленькой головкой.
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В следующий раз голосую за Самопомощь.
Хрена лысого соевым жидовским выродкам.
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Растаможка - это часть украинской коррупции. Это кормушка части гнилой поломаной системы.
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Пока Барыге и Гнойсману по горящей покрышке на шею не надеть они на ето не пойдут.
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Если на втором майдане, с высокой степенью вероятности, "Зэк" не отдавал приказ стрелять по людям, то на третьем майдане барыжная свинья отдаст такой приказ не задумываясь, прикрываясь заявлениями, что это "пособники Кремля".
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Егор Соболев один из не многих политиков в сегодняшней Зраде кто думает за народ и Украину.
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Можно и отменить, а кто уже купил машины в надежде на*бать государство, пусть платят, а не нарушают закон.
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Есть информация, что эта падаль причастна к убийствам людей на Майдане. А дыма без огня...
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Все кто думает, что экология, помойка Эуропы и т.д., пусть посмотрит, сколько у нас дерьма которое загрязняет воздух. Это зилы газы автотазы и китайское дерьмо, а деосы и богдАнусы вообще в никакие ворота.
Лучше ездить на б/у авто чем на новом ведре с гайками.
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думаю что разбираться надо начать с Лексусов, Мазерати, Поршей и т.д. Смотришь, и у налоговой желание пропадет...
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В Украине вообще нет производства авто,ЗАЗ полная лажа.
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И ЗАЗа нет. Там собирают 20-30 китайских машинокомплектов в год. Всё!
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Ко всему прочему,мы смогли бы перепродовыавть через годик эти тачки кацапам. Причем с наваром. Они за ними в страны Балтии и Грузию мотаются.
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Дорога. Это последнее место, где наши "божки" пересекаются с народом. И им, кроме прочего, выгодно, чтобы на дорогах было меньше народу на машинах...
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поставщики и гонщики авто на эту же сумму повысят цены (зачем снижать цену , платят же), разве что самому пригонять, а без опыта это лотерея ещё та
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сколько уже твердить, что цена в основном зависит от спроса, а не от затрат (включая растаможку)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Украине нет производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин смысла нет. Нужно отменить все ограничения, - Егор Соболев. ВИДЕО
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