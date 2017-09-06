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 Политика Украины
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Все про:ВР (22958) нацбезопасность (66)

 Комитет Рады по нацбезопасности рассматривает законопроект о временно оккупированных РФ территориях. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривает план действия на 7 сессию Верховной Рады 8 созыва.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.

Первым вопросом в повестке заседания стоит план работы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны на период 7 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.

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Следующим на повестке дня стоит рассмотрение законопроекта о временно оккупированных территориях.

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шо там рассматривать - принимайте быстрей - цапы оккупанты и мы с ними воюем
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Боятся такой трактовки... Путин нападет! Будет прописано "обороняемся".
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или "западные буржуи денег не дадут"
найдут причину не называть оккупантов оккупантами
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а если не примут то точно у шыкаладного цеха путен отпадет, у каждого.
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В законе о реинтеграции Донбасса АТО заменят термином "операция по обороне Украины", - Грымчак
Он также подчеркнул, что термин "война" употребляться не будет.

"Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?" - объяснил Юрий Гримчак. Источник: https://censor.net.ua/n454142
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чого не назвуть це "неоголошеною агресією рф" ?
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нет. потому что дамбасская резня - онижыдети шыкаладного цеха.
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Не воюем а обороняемся,АТО заменено в законопроекте самообороной
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да знаю я все - для меня цензор развлечение - ну постебаться слегка ,когда время есть и настроение)))
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Поки там головує гнида - нічого доброго для України не буде.
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Представляю,какого прогресса могла бы достичь Украина в реформах,если бы через каждые 10 дней в нее въезжал Саакашвили ))) Чего только не сделают из страха потерять власть. Надеюсь,все это понимают.
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Не, не понимаю, причем тут Саакашвили? К примеру, Парашинский (вор, коррупционер, рейдер, преступник, стрелявший в безоружного человека и далее по списку)- "головує", а не нары греет. Остальные- тоже на месте тепленьких местах. О чем вы?
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А сколько там танков, бронемашин, ракетных установок и численность оккупационных войск? Или военная тайна?
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Растаможку отмените, уроды!
Потом все остальное.
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Что еще тебе отменить - налоги, коммунальные платежи, службу в армии, правила дорожного движения? Заплати за растаможку и успокойся, умник.
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Меня терзают смутные сомнения... как мне кажется, результат будет неприемлемым для нас...
Дай Бог, чтоб я ошиблась!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет Рады по нацбезопасности рассматривает законопроект о временно оккупированных РФ территориях. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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