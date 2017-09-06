 Комитет Рады по нацбезопасности рассматривает законопроект о временно оккупированных РФ территориях. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.
Первым вопросом в повестке заседания стоит план работы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны на период 7 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.
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Трамп созывает Совет нацбезопасности США из-за действий КНДР, - западные СМИ(192)
Экс-советник Трампа Флинн получал деньги от российских компаний, - The Washington Post(88)
Рада сегодня рассмотрит вопросы квот украинского языка на ТВ, единого реестра военнообязанных и изменения в УПК относительно заочного осуждения(51)
Стимулом для развития плагиата в Украине стали требования для лицензирования вузов, принятые в конце 90-х годов, - антиплагиатная инициатива "Дисергейт"(0)
Reuters: Новый советник Трампа по безопасности не любит Россию(0)
Депутаты инициируют исключение Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне, - Мосийчук. ДОКУМЕНТ(226)
Кабмин создал рабочую группу по оцениванию демографического развития Украины(60)
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найдут причину не называть оккупантов оккупантами
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Он также подчеркнул, что термин "война" употребляться не будет.
"Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?" - объяснил Юрий Гримчак. Источник: https://censor.net.ua/n454142
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местетепленьких местах. О чем вы?
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Степан Демура: «В ближайшие 6 месяцев будет цирк - возможно, начнутся «случайные» смерти» Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/356595
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Потом все остальное.
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Дай Бог, чтоб я ошиблась!!!
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