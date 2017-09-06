 Мошенники попытались отобрать у женщины $20 000, оборудовав фальшивый пункт обмена валюты. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ЧП.Инфо
, оборудовав в арендованном киоске обменник, парень пытался убежать через специально проделанное отверстие в крыше киоска с 20 тысячами долларов, которые принесла клиентка. Мошенника сразу задержали полицейские.
По словам задержанного, его, путем шантажа, неизвестный мужчина заставил арендовать киоск и проинструктировал по поводу всех действий при мошенничестве. Клиента для обмена денег злоумышленники нашли через объявление в интернете. Смотрите также: У валютчика в Ривном украли 800 тыс. грн и $6 тыс. ФОТОрепортаж
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