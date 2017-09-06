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 Происшествия, Общество
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Все про:валюта (3028) Киев (18077) обман (75) обмен (574)

 Мошенники попытались отобрать у женщины $20 000, оборудовав фальшивый пункт обмена валюты. ВИДЕО

В Оболонском районе Киева задержан 17-летний парень, причастный к попытке мошенничества при обмене крупной суммы валюты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧП.Инфо, оборудовав в арендованном киоске обменник, парень пытался убежать через специально проделанное отверстие в крыше киоска с 20 тысячами долларов, которые принесла клиентка. Мошенника сразу задержали полицейские.

По словам задержанного, его, путем шантажа, неизвестный мужчина заставил арендовать киоск и проинструктировал по поводу всех действий при мошенничестве. Клиента для обмена денег злоумышленники нашли через объявление в интернете.

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Готовый сценарий триллера, она искала обменку через интернет а его неизвестный заставил стать жуликом
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Глупость и жадность, ничего страного тут нет. Человеческая сущность на которой мошеники и наживаются чаще всего.
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В банке курс немного другой. Для суммы 20 килобаксов разница может составлять до нескольких тыс. гривен. На сайтах "Финанс.Юа" и "Миняйло" курс намного выгоднее чем в банке.
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Ну вот и ходи "огородами" к меняйлам и карауль их под ларьками, что б с твоими деньгами не сбежали. С 20к $ рисковать за 2к грн єто просто смешно или даже грустно... Єто ЖАДНОСТЬ и ГЛУПОСТЬ в одном флаконе не более, а исходя из рисков, логики в таких поступках ровно ноль. Но как говорится, без лоха и жизнь плоха. Лично мне не чуть не жаль жадных идиотов.
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А бирочки, стесняюсь спросить у них на каком месте висят? Что бы их можно было разлечить.
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в курсе что более 50 000 грн банк наличными не выдаст,на карточку перечислит легко, о запрете наличных операций читал же на верное, а надо наличка, здесь и сейчас
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ты 20к даже своим задом в голандии не заработаешь. Что уж говорить про головой в Киеве. Но ты приезжай, помогу тебе трудоустроится..
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Про зад і Голландію- Навіть і не думав. А ти добре старався?
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Ну то что ты не думаешь это уже понятно. А про зад и Голандию это для тебя как пример, тех высот которых ты никогда не достигнешь. В Киеве тебе не доверят и парадные подметать, тут работать нужно, а не мечтать о чужих 20к.
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Так головой же, а не жопой. Тебе же сказано, хочешь приезжай, я тебя трудоустрою не далеко от центра в 5 минутах от метро %).
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Щось виникає підозра що ти злегка кажеш неправду.
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За то у меня нету не единых подозрений по поводу тебя. Все предельно ясно..
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каким наглухо ебанутим человеком надо бить чтоб менять в ларьке 20 штук баксов???????????????
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Ты наверное только на межбанковских аукцЫонах меняешь свои штукЫ , ыыы
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Судячи з розплодившихся на кожній зупинці обмінників, є у мене підозра, що справа лише у сумі валюти, з якою "касир" готовий змитися, і НБУ звісно в долє
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Ну про касира, это понятно. А НБУ тут каким боком?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМошенники попытались отобрать у женщины $20 000, оборудовав фальшивый пункт обмена валюты. ВИДЕО
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