 Убийство Васильцова и Веремия: видеореконструкция событий на перекрестке ул. Владимирской и Большой Житомирской в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. ВИДЕО

При поддержке "Цензор.НЕТ" Лаборатория реконструкции событий "Jus Talionis" провела работу по видеореконструкции событий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в районе улиц Большой Житомирской и Владимирской в центре столице, где в это время были убиты "евромайдановец" Виталий Васильцов и журналист Вячеслав Веремий.
В данной работе синхронизированы видео камер наблюдения расположенных на месте событий с 21:54 18 февраля до 00:53 19 февраля 2014 года. Также в видеосинхронизацию добавлена еще одна камера с Майдана Незалежности для понимания, что происходило одновременно в двух локациях.
Висота "Жовтневий": видеореконструкция расстрела Майдана 20 февраля 2014 года. ВИДЕО
В 22:15 18 февраля к перекрестку улиц Большой Житомирской и Владимирской со стороны Софиевской площади подошла группа "титушек" - более 200 человек, - которые за 5 мин. полностью сосредоточились у здания МЧС. Данная группа действовала организованно и была вооружена разнотипным оружием (пистолеты, ружья, автоматы, светошумовые гранаты), которое принесла с собой. В 22:45 со стороны улицы Б. Житомирской, в 50 метрах от ГУ МВД г.. Киева из микроавтобуса Mercedes (г.н.з. АМ 5547 АО) им выдали дополнительное вооружение.
В это время незначительное количество митингующих находилось на Михайловской площади, небольшие группы заходили на улицу Б. Житомирскую, но не приближались к группе "титушек" ближе, чем на 70-100 м (на уровне здания ГУ МВД в г. Киеве). "Титушки" при каждом возможном случае открывали огонь по митингующим. Именно во время одной из таких "возможностей" в 22:57:22 был смертельно ранен митингующий Виталий Васильцов (1977 г.р.), на проезжей части в начале улицы Б. Житомирской, на уровне начала здания ГУ МВД в г. Киеве и выезда из отеля "Интерконтиненталь" (50.4552910 ° N, 30.5190036 ° E, ± 0.5 м).
Виталия Васильцова сразу после попадания в него оттащили митингующие в сторону Михайловской площади, на которой находилась карета скорой медицинской помощи. Он умер в больнице от потери крови, не приходя в сознание.
"Высота "Жовтневый": третья часть реконструкции расстрела Майдана 20 февраля 2014-го. ВИДЕО
В 23:58:33 на перекрестке ул. Б. Житомирская и Владимирская перед светофором (со стороны ул. Владимирской в направлении от Софиевской площади, на ближайшей к "титушкам" полосе движения) остановилось такси. Его пассажиром был Вячеслав Еремей (1980 г.р.), корреспондент газеты "Вести". В 23:59:15 (через 42 секунды ожидания) такси медленно двинулось с места, и через 3 секунды (4 м.) вблизи правого переднего колеса взорвалась светошумовая граната, поэтому водитель остановился. Автомобиль окружили "титушки", которые вытащили пассажира наружу и сразу начали его бить, даже не выясняя, митингующий он или нет. Веремию удалось вырваться из окружения сразу, и он начал бежать через перекресток в сторону улицы Б. Житомирской, пытаясь уклоняться от ударов "титушек", которые его догоняли. В это время (23:58:38) взорвали вторую светошумовую гранату, на этот раз со стороны водителя, однако сам водитель не выходил из машины. Вероятно, Вячеславу Веремию удалось бы уйти от преследователей, однако один из "титушек", который находился на перекрестке совершил несколько выстрелов из пистолета в его направлении и в 23:59:42 попал в Веремия (место попадания 50.4553770 ° N, 30.5168415 ° E, ± 1.5 м), из-за этого Веремий и упал. Его уже лежащего и раненого, начали добивать палками "титушки", которые догнали. И даже после этого раненому Веремию удалось подняться на ноги и отойти еще на несколько десятков метров, где ему начали оказывать первую помощь.
Группа вооруженных "титушек" оставила перекресток, отойдя в сторону улицы Б. Житомирской в 3:17 19 февраля (контролируя его ровно 5 часов), когда и закончилась активная фаза штурма на Майдане Незалежности.
Продолжается работа по 3D-реконструкции данных событий с геопривязкой.
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