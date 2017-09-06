 Стрельба на парковке в Николаеве из-за конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилось видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала стрельбу возле завода "Зоря"-"Машпроект" в Николаеве, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, водителя-стрелка задержали. Получивший ранение мужчина в реанимации в очень тяжелом состоянии. Чудом не пострадали другие горожане, потому что стрельба произошла у завода в конце рабочего дня, когда люди начали идти домой.
Видео ПН ТV digest Смотрите также: Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
Ответить
Ответить
Суд влупить йому по повній програмі - такі реалії.
Ответить
Погані взагалі стріляти не вміють, всі ж фільми дивитеся?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/2544872
Ответить
Ответить
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm
Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Правильно, любители легалайза оружия?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Верховного суду не було і судячи з останніх подій - поки не буде щоби зробити нову практику.
От і все.
Навіть, якщо вдерлися до житла, що прямо передбачено КК відсутність відповідальність і то тягають людей.
Ответить
Ответить
Як людина має вияснити наміри того, хто вдерся до житла? це неможливо.
Ответить
Потому, я думаю что нынешняя конструкция оправдана. Залез в дом, можешь, но потом следствие проверит. И опора на опасность жизни, а не целостности имущества, тоже обоснована. Направил ты ружьишко на вора, он испугался, стал на колени, руки в верх поднял, а ты ему контрольный в голову?
Ответить
Ответить
Ответить
Соединенные Штаты Америки
11,3 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Швейцария
3,7 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Норвегия
3,2 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Канада
3,4 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Австрия
3,6 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Германия
1,5 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Эстония
4,9 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Латвия
3,8 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Литва
1,8 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Молдавия
1,9 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Израиль
2,8 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Чехия
2,5 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Мексика
5,3 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Аргентина
11,5 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
А навіщо пану Учайкіну легалізація короткоствола- це принесе йому за рік до трьох мільярдів долларів.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Коротше, багато варіантів.
Ответить
Ответить
Ответить
Інша справа, що держава в особі поліції самоусунулася від правоохоронної функції на дорогах..та й не тільки на дорогах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить