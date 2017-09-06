EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Общество
  5894  59
Все про:Николаев (1329) стрельба (2554) водители (606)

 Стрельба на парковке в Николаеве из-за конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилось видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала стрельбу возле завода "Зоря"-"Машпроект" в Николаеве, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водителя-стрелка задержали. Получивший ранение мужчина в реанимации в очень тяжелом состоянии. Чудом не пострадали другие горожане, потому что стрельба произошла у завода в конце рабочего дня, когда люди начали идти домой.
Загрузка видео...
Видео ПН ТV digest

Смотрите также: Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все нормально, водія блокували на дорозі невідомі своєю автівкою, вони вийшли з автівки готуючись до нападу, змусили водія вийти з машини, напали на нього, водій відкрив вогонь для захисту себе та свого майна. Водію медаль - хуліганів під суд!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а все буде навпаки! водія під суд за хуліганство, а ті - нещасні потерпілі, яких обіжають.
Суд влупить йому по повній програмі - такі реалії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суди треба відмінити, а натомість легалізувати короткоствол! Хто в перестрілці вижив- той і правий!
Погані взагалі стріляти не вміють, всі ж фільми дивитеся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та це вже було - це називається громадянська війна. Було 100 років назад - до цих пір хлєбаємо повним ротом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и мог промахнуться мимо нападающего и убить прохожих. все молодцы, прохожий труп
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоді б нападники відповідали б і за цих випадкових поранених та загиблих, бо це вони стали причиною перестрілки! Саме так діють суди в США і саме таку міжнародну практику потрібно застосувати в Україні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто всегда надо оставаться человеком. К другим надо относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вежливость и взаимовыручка делают жизнь лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Психи. Один стал поперек дороги и на всех ему начхать, второй это увидал, был послан, и давай палить. Но есть еще и третий, который второму разрешение на покупку огнестрела сварганил. И эти люди хотят хорошо жить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А стреляли из оформленного пистолета? Думаешь стреляющий убегал бы если бы он стрелял из оформленного официально ствола? Иди ешь орехи полезно для функционирования мозга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О еще один псих, стрельнешь через монитор? Я не думаю, следствие покажет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чикаго 20-30 -е годы.В Николаеве не первый случай за последние месяцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гдо то тут сейчас появятся радетели дать всем оружие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так тому хрену, кто то его уже дал, а у меня вот нет, обидно...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
В соответствии с выводами специализированного органа федерального правительства, в 2014 году в Соединенных Штатах от пуль и вследствие автомобильных аварий скончалось примерно по 34 тыс. человек. Это означает, что в стране в 2014 году в среднем регистрировались приблизительно по 93 таких летальных исхода в сутки.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/2544872
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с такими источниками информации - НАХ ЗА ПОРЕБРИК!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такий підійде?
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm

Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.

Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
 показать весь комментарий
Ответить
 
и в чем проблема? сколько из них были совершены при нападении? сколько при самозащите? сколько по неосторожности? сколько было осуждено за эти убийства?
 показать весь комментарий
Ответить
 
если бы у потерпевшего тоже был ствол - тбольшой вопрос, стал ли бы стрелять нападавший, рискуя ЗАКОННО получить в ответ пулю в голову. ТОЛЬКО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы у потерпевшего был ствол.как вы пишите, то пострадали бы прохожие( дети, женщины, старики, молодые люди- прохожие)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не всі ж, як ти, в будь-яких умовах спокійні і ліплять кулі точно в ціль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для особо одаренных повторюсь - если бы у потерпевшего тоже был ствол - большой вопрос, СТАЛ ЛИ БЫ СТРЕЛЯТЬ нападавший, рискуя ЗАКОННО получить в ответ пулю в голову?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А звідки нападник знав чи нема у постраждалого короткоствола?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОТ ОТСУТСТВИЯ зАКОНА О РАЗРЕШЕНИИ ОГНЕСТРЕЛА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, да! Всем разрешить огнестрел - короткствол!
Правильно, любители легалайза оружия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще один даун вылез. Кто тебе сказал что ствол был оформлен легально?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда человек среди белого дня стреляет при куче свидетелей, это означает что он дол.бо.п и ему плевать с легала он валит, или с нелегала. Проблем в нашей стране, по этому вопросу две. Первая это огромное количество долб.ебов, а вторая - не существует пока способа их отсеять от нормальных!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а сама головна - якщо людина спробує себе захистити - піде по статті "Хулі-ганс-тво".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы про активную защиту? Да но таким образом, он может и дать повод для применения оружия, как средства самообороны... И вместо 121-й, будет автоматом превышение самообороны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас навіть, якщо вбивати будуть людину і людина вб'є нападника, то буде первищення меж необх. самооборони. Застарівша доктрина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы же знаете что это не так? Да, доказывать тяжело, но возможно. Просто у нас, как правило, такие ситуации возникают в результате конфликта и обоюдных действий...
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не кажу про можливість доказування, ситуація йде по ланцюгу - ЄРДР - підозра - обвинувальний акт - суд - суду важко виправдати- нехай апеляція касує. Апеляція також побоїться.
Верховного суду не було і судячи з останніх подій - поки не буде щоби зробити нову практику.
От і все.
Навіть, якщо вдерлися до житла, що прямо передбачено КК відсутність відповідальність і то тягають людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вы же понимаете насколько серьезным является лишение жизни другого человека, и как оно в жизни бывает? Если разрешить "валить" за сам факт проникновения, даже без преступной цели, по ошибке, по обману и т.д., я думаю самооборона скатится до банальных умышленных убийств... Подозрение у нас по КПК, вообще получается надо предъявлять по самому факту... и только проблемы с показателями, в случае ее отмены, и приравниванием этого к оправдательным приговорам, удерживают правоохранителей от такой практики...
 показать весь комментарий
Ответить
 
я то розумію, але якщо заліз в житло - отримай по голові і в морг. Така має бути доктрина.
Як людина має вияснити наміри того, хто вдерся до житла? це неможливо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зато заманить неугодного, ой как легко...
Потому, я думаю что нынешняя конструкция оправдана. Залез в дом, можешь, но потом следствие проверит. И опора на опасность жизни, а не целостности имущества, тоже обоснована. Направил ты ружьишко на вора, он испугался, стал на колени, руки в верх поднял, а ты ему контрольный в голову?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если есть риск получить пулю в ответ - будешь вести себя менее безнаказанно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ссоры на дороге могут привести не только к скандалу, но и к смерти. Это доказывает следующая история. 41-летний Джейсон Патрик Наска и 23-летний Николас Аллен Стрейндж поссорились на выезде с парковки около супермаркета. Вскоре ссора вышла из-под контроля, и Джейсон, имевший лицензию на ношение оружия, достал его и выстрелил в Николаса, убив его наповал. Видимо, осознав, что натворил, Джейсон тут же навел ствол на себя и произвел смертельный выстрел. По словам следователей, ранее мужчины никогда не встречались, серьезных неприятностей автомобилям друг друга не причинили - просто Джейсон действовал импульсивно под влиянием момента.

Соединенные Штаты Америки
11,3 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Швейцария
3,7 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Норвегия
3,2 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Канада
3,4 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Австрия
3,6 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Германия
1,5 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Эстония
4,9 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Латвия
3,8 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Литва
1,8 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Молдавия
1,9 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Израиль
2,8 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Чехия
2,5 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Мексика
5,3 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек
Аргентина
11,5 - количество погибших от огнестрельного оружия на 100 тыс. человек

А навіщо пану Учайкіну легалізація короткоствола- це принесе йому за рік до трьох мільярдів долларів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Исключение Молдавия, преимущественно сельская страна, с отсутствием больших городов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні. В Молдові мало хто може заплатити за пістолет 1000 долларів, коли в основному у людей і на хліб немає. Країна бідна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
правильно. а овцам не давать, им не нужно защищаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мізків зовсім немає у 'людей' цих!!! Навіть якщо тобі перекрили дорогу це не привід стріляти по людині!!! Не лякає їх ні людськтий суд ні Божий....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот если бы легализовали короткостволы... еще стрелков 15-ть подключилось бы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотря откуда бы пришлось за этим наблюдать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По відео видно, що дві великих дурних дитини підрізали і почали бикувати, а після того як один із них отримав кулю, вони чомусь перестали бути биками і стали маленькими та нещасними потерпівшими...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А були б у них волини, тут уже кілька варіантів. Перший, що маючи кожен волину вони злякаються Героя з волиною, відкидаємо як малоімовірний. Другий варіант- всі вони чудові стрільці і ми маємо труп Героя і труб бикуючого. Третій - стрільці вони поганенькі і добавляються пара трупів жінок з дітьми, які просто проходили за 50 метрів від конфліктуючих.
Коротше, багато варіантів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не можна калічити людину за бикування і підрізання. Ну не можна...
Інша справа, що держава в особі поліції самоусунулася від правоохоронної функції на дорогах..та й не тільки на дорогах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не надо было мудаку на светлой машине быковать. Довыеб"вался пиарас ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
все больше убеждаюсь что у людей которые стремятся иметь оружие проблемы с психикой или самоутверждением, и получив пистолет они начинают реализовывать свои отклонения
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтрельба на парковке в Николаеве из-за конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти