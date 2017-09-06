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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3352) обучение (211) дети властьимущих (46)

 Дети Розенблата, Грынива и Гереги встретили День знаний в Швейцарии, США, Великобритании. Стоимость обучения - от 230 тыс. гривен в семестр, - "Гроші". ВИДЕО

Дети украинских политиков встречали День знаний не в отечественных вузах, а в элитных учебных заведениях Европы и Соединенных Штатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании журналистов программы "Гроші".

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В частности, сын бизнесмена и народного депутата Александра Гереги живет в Швейцарии и обучается в одном из лучших международных вузов гостиничного менеджмента "Глион".

Стоимость обучения одного семестра в этом университете стартует от 615 тысяч гривен. Чтобы получить диплом бакалавра нужно проучиться 7 семестров, что составляет 4 миллиона гривен.

Сын еще одного надепа Игоря Грынива учится в университете Вирджинии в США. Там год обучения стоит 600 тысяч гривен.

В то же время некоторые дети политиков успели поучиться в нескольких вузах. К примеру, сын Борислава Розенблата учился в трех университетах Европы.

Начал сын нардепа с британского колледжа Брайтон, где стоимость курса обучения стоит около 230 тысяч гривен. Потом он получал образование в Букингемском университете в Лондоне, где за год обучения нужно заплатить 600 тысяч гривен, за проживание и еду - еще столько же.

Еще за одним дипломом сын Розенблата поехал в Мюнхенскую бизнес-школу, где за обучение нужно отдать 300 тысяч гривен в год.
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Вот этой статьей все сказано.Раньше в давние времена было понятие дворянин,аристократы--барон, князь, граф. Действительно этот класс во многом отличался от черни--воспитанием, знаниями, положением в обществе,и наконец культурой. Деньги в основном от наследования многими поколениями.Ну так сложилось с незапамятных времен,что в равной борьбе побеждал не только сильный, но и умный и хитрый. Он становился лидер, ему принадлежало больше добычи.....так формировался высший класс.....Рыжий вор с донбаса--Это что князь!!? а боров розенблат---это барон!!?--а долбкин--граф!!? -конечно же нет--это БЫДЛО ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, которое по своей грязной натуре, могло только убивать, воровать и брать все что плохо лежит. Скажут, а кто же остальным так не давал делать. Ответ прост-врожденная порядочность. Да, они могли свой ум применить, как у Конан Дойля-- преступник, профессор математики, Мориарти. Но честная, по сути натура, их "обязала" играть с людьми и судьбой честно. А кому, и кем быть, пусть решает каждый для себя--быдло он или аристократ, ну хотя бы духа.
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Если глянуть в сливную яму , то среди дерьма тоже есть сливки - они на самом верху плавают с пенкой , так вот вот эти самые "сливки" украинского общества на самом верху правят Украиной !
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я тоже всегда говорю - если бы Рыжий взял кредит да на Днепре построил свою приватную ГЭС, то и пускай продает по скольку хочет КВТ энергии.... Но, поскольку он воспользовался случаем и украл ее, в принципе как и Соевый да и все остальные, то пускай продает ее по той цене, которую люди могут заплатить...
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И какое кому дело, кто, где и как своих детей учит? И кто тебе дал право решать, кто имеет право где учиться? Тебе никто не запрещает своих детей послать учиться в любое учебное учреждение мира.
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так вони ж не українці вони ж євреї їм можно якщо додержуватися талмуду
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вони не евреї а справжнісеньки українськи селюки-гопники що в інший країні сиділи б на зоні. а евреї зараз працюють і воюють. тому не півторюйте лайно з методички кегебе 50х років минулого стріччя.
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(( одни большевики на ветке - отобрать и поделить - а еще и разрушить все до основания))
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да........ иудобольшевизм это сильный разрушитель.........
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устарело порядком , придумай что-нибудь новое .
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Сплошное жлобство и ханжестов. Совок никогда не уйдет с голов украинцев.
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надо было не Яна гнать, а Зраду вешать...мрази...одно слово...
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Цікаво, а донька Тимошенко в Україні навчалася?
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Всё таки хорошо, когда страной правят лучшие из лучших!
И деточки их- всё сплошь таланты и самородки!
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Будем надеяться , что это самовыродки , как у Анны Херман.
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Для наших детей реформы, для ИХ детей образование. Патриоты. Пример этих гнид,дети которых за рубежом учатся, что Украина для них ЭТА страна, а не наша и реформы дляЭТОЙ страны такие, что бы ОНИ могли своих детей учить за границей ,а нам ...зачем украинцам образование быдло должно быть безграмотное для того, что бы платить за ИХ детей.
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Я хочу что бы мои дети получали ХОРОШЕЕ,БЕСПЛАТНОЕ образование в Украине,но пока эти гниды у власти все больше людей вынуждены будут ставить этот вопрос из-зв их гребаных реформ ,необходимых что бы окончательно уничтожить образование.
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Сюди можна ще додати "успіхи" соєвих риглів в створенні робочих місць для українців в ..... Польщі.Тут загнали пересічних в кабалу , роблять все щоб життя було в них нестерпним , і нахрен зі своєї землі , ми мол вже тут будем хазяйнувати. Жорстока реальність -соєві виганяють українців з України .
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Дураки вы все. И бездельники!
"В частности, сын бизнесмена и народного депутата Александра Гереги живет в Швейцарии и обучается в одном из лучших международных вузов гостиничного менеджмента "Глион"

А вы предлагаете у Поплавского учиться?
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Да уж , отборный преподавательский состав, но как бы поплавский не инженеров готовит, довольно коллоритный тип
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Всех перечисленных - гнать в шею,немедленно!
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Интересно , дети казнокрадов отучившиеся за границей перестают быть казнокрадами или у них это на генетическом уровне еще и удваивается?
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Вопрос в другом - они действительно там осознанно учатся для получения знаний, или это продолжения совка - родители пристроили по блату а там пьянки-гулянки....
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А что вы хотели? Вы хотели чтобы дети Розенблата, Гереги, Гройсмана, Фирташа учились, жили, питались, лечились в Украине? В Киеве? В Жашкове? В Косарах? Вы сами себе не удивительны?
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А у них что не две руки, ноги, они что избраны? Они такие же как и мои дети. Если бы указанные вами персонажи платили в Украине налоги, жили в Украине и хотели благо для Украинв то они были заинтересованны в прекрасном образовании вУкраине.А поскольку эти персонажи космополиты, то и дети их космополиты. И только так мы должны на них смотреть . Они не украинцы,они не за Украину, все их действия против нас.Они должны платить а мы не должны. Если они не хотят платить их надо заставить, избравши тех кто их враг и обещал сравнять их права с нашими. Кого они ссут - МИХО.
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Революція не завершена!
Треба довести все до кінця
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДети Розенблата, Грынива и Гереги встретили День знаний в Швейцарии, США, Великобритании. Стоимость обучения - от 230 тыс. гривен в семестр, - "Гроші". ВИДЕО
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