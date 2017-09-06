EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Общество
  540  13
Все про:дети (3350) обучение (209) дети властьимущих (46)

 Дети Розенблата, Гринива и Гереги встретили День знаний в Швейцарии, США, Великобритании. Стоимость обучения - от 230 тыс. гривен в семестр, - "Гроші". ВИДЕО

Дети украинских политиков встречали День знаний не в отечественных вузах, а в элитных учебных заведениях Европы и Соединенных Штатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании журналистов программы "Гроші".

Загрузка видео...
В частности, сын бизнесмена и народного депутата Александра Гереги живет в Швейцарии и обучается в одном из лучших международных вузов гостиничного менеджмента "Глион".

Стоимость обучения одного семестра в этом университете стартует от 615 тысяч гривен. Чтобы получить диплом бакалавра нужно проучиться 7 семестров, что составляет 4 миллиона гривен.

Сын еще одного надепа Игоря Грынива учится в университете Вирджинии в США. Там год обучения стоит 600 тысяч гривен.

В то же время некоторые дети политиков успели поучиться в нескольких вузах. К примеру, сын Борислава Розенблата учился в трех университетах Европы.

Начал сын нардепа с британского колледжа Брайтон, где стоимость курса обучения стоит около 230 тысяч гривен. Потом он получал образование в Букингемском университете в Лондоне, где за год обучения нужно заплатить 600 тысяч гривен, за проживание и еду - еще столько же.

Еще за одним дипломом сын Розенблата поехал в Мюнхенскую бизнес-школу, где за обучение нужно отдать 300 тысяч гривен в год.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От сука!
У розенблата сын в мюнхене, а полякова на старте сбили...только и успел, что пару айфонов отоварить...
Нисправидливо!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Було би дивно,якби вони отримували освіту в нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отличная новость! Радуюсь за наших правителей! Хоть они могут за деньги которые заработали ... э..... спиз-ли...... э..... сэкономили от наших зарплат, пенсий потратить на детишек!... ГОРЕТЬ ВАМ ПАДЛЫ В АДУ в 3м покалении!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Куда делся чел. под ником "Гризоду"? У него хорошая фразочка всегда на подхвате: "Взять бы топор и всех зарубить".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главный враг государства это водители автомобилей с литовскими номерами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот потому они и принимают такую "рэформу образования", зная что их дети в Украине учиться не будут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это я понимаю зачем подымать зарплату учителям, если дети народных избранников тут не учатся, ну ничего скоро заживем и у нас будут умные, честные депутаты с европейским образованием, а не их папаши с совковым образованием, хотя если честно то яблоко от яблони не далеко падает!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шайка, разворовывающая Украину, может многое себе позволить...До нового народного взрыва...Правда, недоразвитый пипл , быстро затухает в своих устремлениях справедливости и ворьё у власти , с большим аппетитом, продолжает страну грабить..Демократы всея Украины ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ, хоть на уровень Польши выйтьи хотца
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДети Розенблата, Гринива и Гереги встретили День знаний в Швейцарии, США, Великобритании. Стоимость обучения - от 230 тыс. гривен в семестр, - "Гроші". ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти