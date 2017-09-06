 Дети Розенблата, Гринива и Гереги встретили День знаний в Швейцарии, США, Великобритании. Стоимость обучения - от 230 тыс. гривен в семестр, - "Гроші". ВИДЕО

В частности, сын бизнесмена и народного депутата Александра Гереги живет в Швейцарии и обучается в одном из лучших международных вузов гостиничного менеджмента "Глион".
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Стоимость обучения одного семестра в этом университете стартует от 615 тысяч гривен. Чтобы получить диплом бакалавра нужно проучиться 7 семестров, что составляет 4 миллиона гривен.
Сын еще одного надепа Игоря Грынива учится в университете Вирджинии в США. Там год обучения стоит 600 тысяч гривен.
В то же время некоторые дети политиков успели поучиться в нескольких вузах. К примеру, сын Борислава Розенблата учился в трех университетах Европы.
Начал сын нардепа с британского колледжа Брайтон, где стоимость курса обучения стоит около 230 тысяч гривен. Потом он получал образование в Букингемском университете в Лондоне, где за год обучения нужно заплатить 600 тысяч гривен, за проживание и еду - еще столько же.
Еще за одним дипломом сын Розенблата поехал в Мюнхенскую бизнес-школу, где за обучение нужно отдать 300 тысяч гривен в год.
У розенблата сын в мюнхене, а полякова на старте сбили...только и успел, что пару айфонов отоварить...
Нисправидливо!...
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заработали... э..... спиз-ли...... э..... сэкономили от наших зарплат, пенсий потратить на детишек!... ГОРЕТЬ ВАМ ПАДЛЫ В АДУ в 3м покалении!
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