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 Политика Украины, Общество
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Все про:авто (4538) растаможка (39) Олег Богачук (623)

 "Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости", - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы машин с иностранной регистрацией приехали под Верховную Раду на акцию протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, центр столицы с утра заполнили машины с иностранной регистрацией. Организаторы обещали не менее ста тысяч участников со всей Украины. Съезжаться они начали еще вечером.

"Хотим, чтобы нам разрешили растаможить автомобили, как в Европе - от стоимости авто буквально 5%", - озвучили свои требования участники акции.

Загрузка видео...

Смотрите также: Схема получения взяток за растаможивание автомобилей раскрыта на Полтавщине, - СБУ. ФОТО

Активисты митингуют под Верховной Радой и Кабинетом министров. Движение по улице Грушевского на данный момент перекрыто.

Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 01Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 02Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 03Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 04Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 05Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 06Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 07Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 08Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 09Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 10Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 11Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 12Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 13Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 14Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 15Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 16Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 17Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 18Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 19Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости, - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева 20


Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Та мне,тоже не нравится.Но,люди берут.С нуля,гарантией,техобслугой,всё чисто.Никакого хаоса
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Из-за необходимости берут очень мало людей. Основная масса машин в кредит взята "манагерами среднего звена" для понтов! До 2008 года выдавались пачками, а потом грянул кризис и тю тю, понты пообламали!
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Со средней зарплатой в стране 140 Евро в месяц?
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Дорогам вредят в основном 40-50 тонные фуры которые безнаказанно уродуют украинские дороги, не рассчитанные на такой вес.
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Впевнений більшість цих "ошуканих" хробако-громадянь банальні торгаші. Далеко не ходити, у мене в будинку, на оболоні, чуваки із лугандонії привезли нещодавно дві машини на литовських номерах. Машині нормальні. Але ось в чому справа, через день на задньому склі з'явились написи: "Продаю". І вони не єдині в банальній спробі наварити бабла.

В Києві зараз помічаю купа реального брухту на колесах на литовських та польських номерах. І манера керування "водіїв" цих авто просто жахлива! І таким даунам дозволити мати авто?!
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все,що реальний брухт, має вказувати тех, огляд.все ,що продається- має контролювати податкова інспекція, а манеру керування,має контролювати реформована поліція....а не кожен Іван- тоді це буде як в Європі...
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правильно- требуйте от Порошенко зарплат как в Европе, пенсий как в Европе, медицины бесплатной как в Европе, - пусть дает, хоть с луны, вам то какое дело откуда, главное меньше платить налогов
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"За різними оцінками статки Васадзе сягають від $200 млн до $5 мільярдів. В 2007 році Фокус оцінював статки Васадзе в $720 млн. Кореспондент в 2008р оцінив Васадзе вже на $2,1 млрд а газета Georgian Times оцінила активи й пасиви Васадзе в $5 млрд."
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Ишь чего захотели. А за шо тада жить борцам за народное счастие? Может им ишо на работу устроицца?
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Читаю комменты и охреневаю ..ЕС помойку делает из Украины , за 1000 баксов понакупают нищеброды , Евро 6 только давай
Вы там все в Украине настолько крутые што вам подавай исключительно новые машины ?? Не ну не вопрос - гут!Только новые машины - кто ж против ?Но вот почему то тем же немцам не в падлу покупать за 500 - 700 евро десятилетние , 12 летние машины и спокойно ездить а нашим украинцам это в падлу ?Хрена себе ..
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Акция должна быть бессрочной пока правительство на условиях протестующих не сделает изменения в законодательстве. Держи морды должны понять что настало время когда грабительские поборы народа за растамаживание автомобилей кончилось!
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сейчас надо перекрыть выезды из центра фурами и выпускать автомобили протестантов только после уплаты налогов в ближайшем банке и замены номеров
в случае отказа автомобили конфисковать
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Я не знаю.Хотел себе пригнать на разборку.Потом передумал
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Растаможка у нас очень дорогая. Но например в Европе (Ирландия) растаможка от 12 до 35% от стоимости авто (зависит от двигателя) и если в Европе кататся на не растаможеном авто, его заберут на первом же полицейском мобильном блокпосту (закрывают дорогу и проверяют документы и алкоголь у всех подряд в течении 20мин) , заставят заплатить штраф, плюс 40 евро в день за штрафплощадку до того времени пока не заплатишь этот штраф и полную растаможку.
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Напомни, сколько средний доход в евро у ирландцев?
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0. Растаможка в ЕС только на авто из-за пределов ЕС, внутри ЕС пошлины нет.

1. В ЕС производится достаточное количество авто что бы свести импорт к нулю.
2. В Украине авто не производятся. Те жалки попытки прикручивать колеса к готовым тушкам и собирать бабло как за украинский автомобиль производством не являются.
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Большинство всем известных ников какао вафелов выступают против отмены расстаможки здесь!! Шоковафелы считают нас за бурлаков кацапов... А где вы видели закон?? Это просто оброк холопам и преступное использование власти в целях наживы!!!
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"ХОТИМ"

не буде цього... бо в Україні влада українофобів.

Ви тільки вдумайтеся ,в доброму стані б/у авто в Польщі коштує 3 000 дорарів,це ж саме авто при розмитненнях в Україні вже коштує - 13 000 доларів.різниця 10 000 доларів .!. ........!!............

І ЦЕ З ТІЛЬКИ З ОДНОГО АВТО !! Уявляєте який цей клондайк для властьімущих ???!!

Ну хто у владі відмовиться від таких доларів "з повітря"???????........ ХТО ?

Працьовита Українська нація на самій кращій землі Світу "живе" вірніше існує на мінімальну зарплатню 100 доларів на місяць..(щоб раб не помер і пішов завтра працювати)...Ви погугліть -у европі кожен господар кота чи собаки витрачає 100 доларів на місяць на кота чи собаку...

скажіть хто після цього піде на якісь поступки для автомобілістів ?? НЕ СМІШІТЬ ,дурні
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Може у меня,плохое представление,об этом бизнесе.Потому как,я знаю сплочённую бригаду бывших та действующих даишников,со всеми вытекающими связями в МРЕО,та симпотных девках в погонах любящих потусить в дорогих клубах
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Имхо. Расстоможка должна быть от 500 до 1000€, эксклюзивные и редкие от 2000 до 10000€
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Кстати ещё к теме по техосмотрам и жизни в Европе. Техосмотра нет для авто до 3 лет. Дальше техосмотр 50евро, каждые 2 года, такой техосмотр что у нас 95% авто его не пройдут с превого раза. Авто старше 10 лет теосмотр каждый год. Если на машине нет техосмотра, полиция конфискует его на первом же блокпосту. За эвакуатор 120 евро , штраф 120евро, 1 день штрафплощадки 40 евро и 3 штрафных очка на права (12 бан). Забрать на техосмотр или домой можна только эвакуатором (ещё 100-200евро).
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50 грн (в % соотношении в ИХ з/п) - я готов заплатить...
нуу и мы еще не в Европе...
будем там, лет через 20, тогда и будем выполнять...
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В Италии техосмотр за 30 евро на лапу пройдет любое авто, даже на лысой резине и без катализатора.
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а куди тази...ой вази гази зази дегенератам дівати які вони ліплять на вкрадених заводиках...
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Взял в автосалоне новую с минимальным процентом банковским --- 10 тысяч долларов --- отдал 15 и с досрочным погашением --а так бы моя машина обошлась в две машины через банк и страховки .В этом и упор против новых старых машин из Европы банкиров и Страховщиков -- холява тая отпадает -- а по сути Мошенничество против людей Украины .
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Автохлам вернуть назад в литву и польшу,с какого перепуга я должен платить налоги?,а хитрожопм 5% от стоимости хлама
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Когда то из Германии пригнал в Литву одну машинку (нужна была машина на литовских номерах) на растаможку и постановку на учет , благо имел хорошего знакомого литовца из Шауляя , на него в итоге и зарегил авто . Так вот обалдел от двух моментов - первый это прямо на границе растаможил машину - 15 минут и растаможка обошлась в 150 баксов , второй момент в тот же день (!) прошли техосмотр и поехали в ихнее отделение полиции на регистрацию - еще 50 баксов и пол часа времени и машина полностью готова !Вот у кого учиться надо у Литвы ! Всё для людей!
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Биомасса хочет по колхозу ездить на Мерсе. Лучше за 3 тысячи басков от продажи коровы постройте теплый туалет в доме, вместо сортира, и купите мыло, руки мыть.
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Небожитель? Смотри как бы на землю на вилах не спустили.
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В селах Украины газовое снабжение, сепараторы ,очень комфортные села, с асфальтированой дорогой. Тебе в доме никто не обязан туалет делать, сделаи его сам
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Тут еще нужно посмотреть какие пошлины на импортные пищевые добавки которые использует чоколадный магнат в своем производстве возможно они "нулевые" или ближе к "нулю".Резолюция такова пошины и поборы с растаможки автомобилей снять и переложить это все на корпорацию чоколадную и пусть хрумкают...
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Я согласен, машина сеичас для человека первая необходимость после дома. А для некоторых колеса их работа, почему душат налогами на авто, почему украинцы не могут пользоваться авто как в ЕС , дешево и комфортно. Надо однозначно упростить продсадуры растаможки регистрации и уменьшить налоги по максимуму. Эта машина и так будет ездить в стране, значит она будет обслуживаться на автосервисе, значит она будет менять резину, запчасти и брать бензин. Неужели тех налогов будет мало.
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та не вопрос, тока давайте тогда уж и техосмотры, как в Европе, и страховые платежи.
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Я только за евростраховку. Я за то что бы моя машина была по страховке закреплена за каким то сервисом, где в случае аварии ее качественно отремонтируют, но ребята, я заипался со страховыми и по евро страховке и не по евро, всячески увиливают от выплат.
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Ты наверно не в курсе, что автостраховка в Украине обязательна
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Если Барыга не пойдет на встречу народу в етом вопросе на ближайших выборах он пролетает как фанера над Парижем. Не уверен что он вообще пройдет 5-ти% баръер со своей партией.
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Ну от побачив "0%" на плакаті і спеціально поліз подивився щойно, які правила ввозу машин в Німеччину.

Так от, "0%" таможня лише для країн ЄС! Що логічно, це ж безмитний союз, в першу чергу.

Для машин не з ЄС митний збір на легкові - 10% вартості авто (вартість по рахунку + доставка)

Після цього на цю суму (митний збір + вартість авто) нараховується ще ПДВ 19%.

Ніякого поділу по рокам чи кубикам не знайшов.
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Нужно конфисковать этот хлам .,все равно они ввезены не законно на подставные фирмы..как всегда таксисты и машинные барыги самые оху.....е..и хотят все на шарик...и вообще мне кажется замутили этот движ не спроста ...России выгодны бунты в нашей Стране ..не зря войска стянули на границе с белорусами..
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В России гораздо дешевле машины. А продать ее или дать в пользование ,можно написав бумажку от руки.
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стовідсотково підтриму. якщо змініти такі мафіозні мита, то почнуть ввозити нормальні авто яки будуть меньш псувати повітря в містах. зараз завдяки таким брутальним митам знищує наше здоровья. в авто будуть в кращому технічному стані - меньш аварій.
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Народ, дело можно решить намного проще. Владельцев и мечтающих купить европейское авто более 15 миллионов человек. Так проголосуем же за того кто нам даст такую возможность придя к власти. А Барыга с Гнойсманом если ето не сделают в ближайшее время пролетают с выборами. Не уверен что они вообще до них досидят с таким отношением к народу.
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1000 злотых эта машинка стоит в Польше. Fiat cinqecento 1996 года.
7000 гривен на наши.

"Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости", - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева - Цензор.НЕТ 7455
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А вот какую иномарку можно взять у нас за те же деньги.
"Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости", - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева - Цензор.НЕТ 3778
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Вот и отлично, все в одном месте, теперь туда спецназ таможни и всех на штрафплощадку! автоеврохлам задолбал всех!
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Посмотри выше пост, какой "хлам" в Европе и сравни с нашими авто за ТЕ ЖЕ деньги!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости", - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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