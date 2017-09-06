"Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости", - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Владельцы машин с иностранной регистрацией приехали под Верховную Раду на акцию протеста.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, центр столицы с утра заполнили машины с иностранной регистрацией. Организаторы обещали не менее ста тысяч участников со всей Украины. Съезжаться они начали еще вечером.
"Хотим, чтобы нам разрешили растаможить автомобили, как в Европе - от стоимости авто буквально 5%", - озвучили свои требования участники акции.
Цензор.НЕТ › Видео › Политика Украины › "Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости", - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Києві зараз помічаю купа реального брухту на колесах на литовських та польських номерах. І манера керування "водіїв" цих авто просто жахлива! І таким даунам дозволити мати авто?!
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Вы там все в Украине настолько крутые што вам подавай исключительно новые машины ?? Не ну не вопрос - гут!Только новые машины - кто ж против ?Но вот почему то тем же немцам не в падлу покупать за 500 - 700 евро десятилетние , 12 летние машины и спокойно ездить а нашим украинцам это в падлу ?Хрена себе ..
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в случае отказа автомобили конфисковать
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1. В ЕС производится достаточное количество авто что бы свести импорт к нулю.
2. В Украине авто не производятся. Те жалки попытки прикручивать колеса к готовым тушкам и собирать бабло как за украинский автомобиль производством не являются.
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не буде цього... бо в Україні влада українофобів.
Ви тільки вдумайтеся ,в доброму стані б/у авто в Польщі коштує 3 000 дорарів,це ж саме авто при розмитненнях в Україні вже коштує - 13 000 доларів.різниця 10 000 доларів .!. ........!!............
І ЦЕ З ТІЛЬКИ З ОДНОГО АВТО !! Уявляєте який цей клондайк для властьімущих ???!!
Ну хто у владі відмовиться від таких доларів "з повітря"???????........ ХТО ?
Працьовита Українська нація на самій кращій землі Світу "живе" вірніше існує на мінімальну зарплатню 100 доларів на місяць..(щоб раб не помер і пішов завтра працювати)...Ви погугліть -у европі кожен господар кота чи собаки витрачає 100 доларів на місяць на кота чи собаку...
скажіть хто після цього піде на якісь поступки для автомобілістів ?? НЕ СМІШІТЬ ,дурні
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нуу и мы еще не в Европе...
будем там, лет через 20, тогда и будем выполнять...
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Так от, "0%" таможня лише для країн ЄС! Що логічно, це ж безмитний союз, в першу чергу.
Для машин не з ЄС митний збір на легкові - 10% вартості авто (вартість по рахунку + доставка)
Після цього на цю суму (митний збір + вартість авто) нараховується ще ПДВ 19%.
Ніякого поділу по рокам чи кубикам не знайшов.
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7000 гривен на наши.
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