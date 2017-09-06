 Суд по делу о госизмене Януковича. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ+ ВИДЕО

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
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10:45 Адвокат Герасько заявляет прессе, что будет выполнять свои обязанности, однако считает, что 20 календарных дней мало для ознакомления с материалами дела.
"Я считаю, что это нереальный срок. Буду настаивать на этом и на следующем заседании. Я знаю, что нужно 3 месяца. Есть практика: один день - один том", - заявил он.
При этом адвокат отказался отвечать на вопрос, связывался ли он уже со своим подзащитным, но добавил, что связывался со всеми предыдущими адвокатами.
На вопрос о том, согласовал ли он с предыдущими адвокатами позицию, Герасько ответил: "Это преждевременный вопрос".
10:43 Согласовали дальнейший график заседаний: 5 октября - 10 утра, 11 октября - 10 утра, 12 октября - 10 утра, 19 октября - 15 часов дня, 25 октября - 10 утра, 26 октября - 10 утра.
10:42 Судья спрашивает у адвоката Герасько, достаточно ли, по его мнению, у него профессиональной компетенции, чтобы защищать Януковича. На что адвокат заявил, что ответить на этот вопрос сможет после ознакомления и согласования или попытки согласования позиции с Януковичем.
10:39 Судья Девятко: "Суд, посоветовавшись на месте, решил дать адвокату дополнительное время на ознакомление с делом"
Заседание перенесли на 10 утра 21 сентября.
По мнению суда, этого времени достаточно для ознакомления в полном объеме, чтобы адвокат при наличии желания ознакомился с материалами дела.
"После 21 числа вы тоже можете продолжать ознакомление, никто вас не будет ограничивать в доступе", - отмечает Девятко.
Адвокат Герасько говорит, что 21 сентября он не может быть в первой половине дня. Суд соглашается и переносит заседание на 14:00 21 сентября.
10:37 Судьи советуются на месте.
Адвокат Герасько просит еще реплику.
"Только ознакомления недостаточно. Ведь уже идет судебное рассмотрение. Необходимо еще подготовить ходатайства, а это занимает много времени. И это основания для того, чтобы дать мне все же три месяца", - говорит он.
10:34 Прокурор заявил, что, по его мнению, Герасько уклоняется от своих обязанностей. На что адвокат заявляет, что никогда не уклонялся. И добавляет, что намерен подать еще заявление в прокуратуру и суд и хочет полностью ознакомиться с материалами дела.
Герасько также утверждает, что дело политическое. На что судья Девятко делает замечание: "У нас дело не политическое, а уголовное".
10:31 Прокурор Крым заявляет, что фраза адвоката о том, что суд хочет видеть формального адвоката, является недопустимой и просит сделать замечание адвокату.
Обвинитель считает, что ходатайство адвоката о трех месяцах является необоснованным.
"Он сам подтвердил, что у него есть материалы дела, - говорит прокурор. - Мы не возражаем, чтобы он ознакомился с делом, но не за три месяца. Просим его ограничить десятью днями".
10:29 "Каждому человеку гарантируется право на профессиональную правовую помощь. Я не понимаю, как я могу предоставить такую помощь за 10 дней, которыми меня ограничил суд. Считаю возможным ознакомиться со всеми материалами не раньше чем через 3 месяца после сегодняшнего заседания. Прошу перенести слушание дела на другую дату и время. Дать не меньше трех месяцев мне на ознакомление", - просит адвокат.
10:26 Адвокат Герасько подает новое ходатайство - о перенесении заседания.
В ходатайстве он утверждает, что постановление суда вынесено с нарушениями, и считает, что это нарушает его права и права его подзащитного.
В ходатайстве он также настаивает, что срок, выделенный ему на ознакомление, является нереальным.
"Усматриваю в действиях суда предвзятость и желание вынести быстрое решение по делу. Суд хочет видеть в суде формального адвоката, фактически статиста. Я не хочу быть статистом в деле. Я давал присягу адвоката и хочу выполнять свои обязанности законно и порядочно", - говорит Герасько.
10:23 Судьи, посовещавшись на месте, отказали защитнику в объяснении постановления.
Судья Владислав Девятко объясняет, что адвокат получает полномочия, когда ему вручают поручение от Центра бесплатной правовой помощи.
"Суд предлагал вам явиться в суд, об этом свидетельствует наш с вами личный разговор" - говорит Девятко.
10:22 Герасько: "Я получил от него материалы на дисках. Но не знаю, все ли они. Действительно, часть материалов у меня есть. Поэтому я буду все равно ходатайствовать о получении материалов и личном ознакомлении с ними. А не с теми, которые мне передал предыдущий защитник".
10:21 Судья уточняет: "То есть Мешечек (прошлый адвокат. - Ред.) передал вам материалы, которые он получил от прокуратуры и суда?"
10:20 Герасько: "Я считаю, что на первом заседании адвокат должен ознакомиться со своими правами"
Он сообщил, что встретился с предыдущим адвокатом и взял имеющиеся у него материалы дела. "Я начал неофициально ознакамливаться с делом", - заявил он.
10:19 Судья спрашивает адвоката, почему он ни разу за это время не явился в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела.
10:16 Прокурор Максим Крым заявляет, что, по его мнению, постановление суда, которым Герасько был назначен адвокатом в этом процессе, полностью соответствует закону.
"Сторона обвинения еще 28 августа написала письмо защитнику, в котором сообщила, как он может ознакомиться с материалами дела. Но он до сих пор не отреагировал на это письмо", - говорит Крым.
10:15 "Прошу разъяснить, как я физически могу выполнить постановление суда о необходимости ознакомиться мне с делом. Можно ли эти сроки назвать разумными?" - обращается к суду адвокат. - Прошу разъяснить, по чьей инициативе меня обязали явиться суд и дали такой нереальный срок на ознакомление с делом".
10:07 Адвокат Герасько объясняет, что его обязали прибыть на заседание 6 сентября. Его назначение адвокатом в этом процессе согласно КПК должно проводиться на заседании суда, а в этом случае было сделано без заседания.
Он также отмечает, что его обязали ознакомиться с материалами дела в краткие сроки, а объем слишком большой: более 50 томов и много видеоматериалов.
10:05 Адвокат Максим Герасько просит разъяснить постановление суда об установлении ему ознакомительных периодов с материалами дела до 6 сентября, поскольку считает, что суд нарушил его права.
10:03 В зал зашли судьи.
09:55 Пришел новый адвокат Виктора Януковича Максим Герасько. Он заявил прессе, что не может пока полноценно участвовать в процессе, потому что не успел ознакомиться с делом.
Отметим, что Герасько также является адвокатом Алексея Пукача и бразильского наемника "ДНР" Рафаэля Лусварги.
Напомним, ранее назначенный государственный адвокат Януковича Мешечек поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
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не виноватое я это фсе папирэдники!
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- Сёмочка, ти шо таки умеешь говорить?
- Ну конечно, мама.
- Так шо же ти молчал за всё это время?
- Претензий не было…
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Вторник, 5 сентября 2017,
Генпрокуратура Швейцарии знает об информации, озвученной генпрокурором Украины Юрием Луценко по выявленной банковской ячейке с "большим количеством золота".
Так швейцарские правоохранители ответили на просьбу DW подтвердить эту информацию.
"Как ответственный орган власти Швейцарии Генеральная прокуратура знакома с этим вопросом, но сейчас не может предоставить больше деталей", - говорится в комментарии.
"В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной", - пояснили там причины отказа от предоставления подробностей.
Как известно, Луценко накануне в Николаеве заявил, что также не может назвать владельца ячейки с золотом из-за тайны следствия, впрочем, отметил, что речь идет о лице, "близком к так называемой" семье (экс-президента Украины Виктора) Януковича".
"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні
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Луценко, нагадаємо, напередодні в Миколаєві заявив, що також не може назвати власника комірки з золотом через таємницю слідства, утім, зазначив, що йдеться про особу, "близьку до так званої "сім'ї (екс-президента України Віктора.
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на заводі "Радикал" є "стабільно загрозливою" і в останні
роки не змінюється, поділився спостереженнями з інтернет-газетою
"СЕЙЧАС" Володимир Борейко, керівник Київського еколого-культурного
центру. За його словами, відомості про наявність великих покладів ртуті просто
неба на території підприємства надходили до екологів з 1996 року і неодноразово
підтверджувалися. А це означає, що людям, які перебувають у
радіусі кількох сотень кілометрів, загрожує небезпека.
Проблема №2, на думку Борейко, полягає в тому, що на землі, просоченій отруйною речовиною,
збираються почати будівництво. За його інформацією, землі навколо заводу вже
відведені під забудову нового житлового мікрорайону без проведення екологічної
експертизи та рекультивації (штучне відтворення родючості грунту). Це «ЧОРНОБИЛЬ-2» з 1996 року у столиці
України !!!
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http://espreso.tv/news/2017/09/06/vid_pochatku_roku_derzhborg_ukrayiny_vyris_na_5_mlrd
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