 Полиция Харькова разыскивает мать, оставившую троих малышей на несколько дней. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова.
Так, 4 сентября патрульные получили сообщение о детях, которые находятся без присмотра. Прибыв на улицу Лeся Сeрдюка, полицейские увидели трех малолетних детей 2013, 2015 и 2016 года рождения. Рядом с малышами находились мужчина и женщина, которые сообщили, что мать детей три дня назад попросила их присмотреть за малышами и до сих пор нe вeрнулась.
Патрульные вызвали на место медиков, которые забрали детей на осмотр в больницу.
О случае полицейские сообщили сотрудникам ювенальной прeвeнции, которые сейчас занимаются данным делом.
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пс.Посилання прес-служби веде на прес-центр АТО.
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Об этих историях журналисты вообще не пишут, бо толкутся только под Верховной Радой, а по селам регионов не ездят
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