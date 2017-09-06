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 Полиция Харькова разыскивает мать, оставившую троих малышей на несколько дней. ВИДЕО

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Мать троих детей попросила присмотреть за малышами и исчезла на три дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова.

Так, 4 сентября патрульные получили сообщение о детях, которые находятся без присмотра. Прибыв на улицу Лeся Сeрдюка, полицейские увидели трех малолетних детей 2013, 2015 и 2016 года рождения. Рядом с малышами находились мужчина и женщина, которые сообщили, что мать детей три дня назад попросила их присмотреть за малышами и до сих пор нe вeрнулась.



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Патрульные вызвали на место медиков, которые забрали детей на осмотр в больницу.

О случае полицейские сообщили сотрудникам ювенальной прeвeнции, которые сейчас занимаются данным делом.


Полиция Харькова разыскивает мать, оставившую троих малышей на несколько дней 01
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Не вказано,що то за родина...Можливо,біда якась з матір'ю трапилась.
пс.Посилання прес-служби веде на прес-центр АТО.
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В Украине пора усиливать законы по охране детей от идиотов. Вот в Австрии есть закон запрещающий детям до 10 лет находиться без присмотра взрослых( а не старших детей) на улице и дома.
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В Австрии выполняются все законы. Эта страна - пример для Украины. Да и пол Украины было под Австрией и поэтому западная Украина более продвинутая в демократии.
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Когда то простые украинцы из сел Львовщины легко учились в университетах Вены .
Об этих историях журналисты вообще не пишут, бо толкутся только под Верховной Радой, а по селам регионов не ездят
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция Харькова разыскивает мать, оставившую троих малышей на несколько дней. ВИДЕО
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