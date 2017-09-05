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Все про:Италия (853) Одесса (5890) курсанты (86)

 Среди курсантов на борту итальянского эсминца, прибывшего в Одессу, есть украинец. ВИДЕО

На борту эсминца ВМС Италии Luigi Durand de la Penne, который до 7 сентября находится с дружественным визитом в Одессе, находится украинский курсант, который сейчас учится в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Как отмечается, корабль назван в честь итальянского боевого пловца времен Второй мировой войны. Эсминец, который считается "бриллиантом итальянского флота", современный и боевой, оборудовано ракетными, артиллерийскими установками, противовоздушным защитой.

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Напомним, в этом походе корабль является местом для практики курсантов Военно-морской академии с Ливорно. Есть среди курсантов и украинец Михаил Найдюк, который сейчас учится в Италии.

"Я хотел бы весь тот опыт, который получаю, отдать здесь", - сказал он журналистам.

После Одессы эсминец отправится в Варну (Болгария), а затем в Турцию.
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а в это время...Geno Dolidze добавил 3 новых фото.
Вчера в 1:04 ·

Стіна Саакашвілі

"Стіна Саакашвілі" - це найбільш вдалий фортифікаційний проект за всю історію АТО. Попередні проекти: "Стіна Коломойського", "Стіна Яценюка" зазнали фіаско, так і не були реалізовані. Зате на Заході України, на кордоні з ЄС підготовка до АТО проти головного "терориста" Міхеіла Саакашвілі іде повним ходом.

Робота кипить! На українсько-польський кордон прибула військова техніка, звезено сотні прикордонників, в тому числі прикордонники-кінологи з собаками, встановлюються кілометри спірального колючого дроту по якому буде запущено високовольтний електрострум. Прикордонну лісову смугу прочесують на конях кавалеристи Олега Ляшка. На чолі кінного дозору - Ігор Мосійчук. Миша не проскочить, муха не пролетить.

Завтра на українсько-польський кордон прибудуть сапери аби облаштувати мінні поля. Зі східного кордону на кордон з ЄС перекидаються безпілотники аби з повітря стежити за пересуванням терориста Саакашвілі і його посіпак.

Тепер мало хто сумнівається, що АТО на Заході України увінчається успіхом. Саакашвілі не пройде! ☺

Rostyslav Demchuk
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Ви мені пані Оксана вибачайте, але я "русьсско говорящій" чи "россійськобалакающій" українець з Півдня нашої Неньки Укераїни.
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Пані Оксана, ми старі й малі будемо захищати від кацапів Україну, ми ьудемо давити ціх фраярів і днем та в ночі, падл кацапських.
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Це ужас, Ви пані Оксана не мене мали на увазі.
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Эсминец, который считается "бриллиантом итальянского флота", современный и боевой, оборудовано ракетными, артиллерийскими установками, противовоздушным защитой и и украинцем Михаилом Найдюком. Цензор писако однако.
Источник: https://censor.net.ua/v454147
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"Я хотел бы весь тот опыт, который получаю, отдать здесь"................. цілком природне бажання..............
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- освободите Клыха - его подвергают пыткам в чеченской тюрьме. Отблагодарите наших патриотов которые положили жизни за свободу Украины.
- это трактористы, фермеры, рабочие, безработные, алкоголики и трезвенники - люди малых и больших городов. Их семьи остались без кормильцев, жены без мужей, дети без отцов.....
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"Есмінець, який вважається "діамантом італійського флоту", сучасний і бойової,"

ви спробуйте без зворотього перекладу - одразу українською....
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пропоную цензору зовсім відмовитись від мови окупантів........
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Странно, что ни одной фотки ни со сталактитом ни с якутским петухом...
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Мене просто розриває!.Це ж треба! Які фантазії! Чорт,але таке не перед добром.
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Мудак и шлюха ты а не Хренников, козел БЛА сука.
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"корабль назван в честь итальянского боевого пловца времен Второй мировой войны" і ніхто з цього не робить хіпіша? Кацапам треба падати і лупитися головою об стіну. Корабель названо в честь фашиста, матроса Осі!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСреди курсантов на борту итальянского эсминца, прибывшего в Одессу, есть украинец. ВИДЕО
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