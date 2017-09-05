 Среди курсантов на борту итальянского эсминца, прибывшего в Одессу, есть украинец. ВИДЕО

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Как отмечается, корабль назван в честь итальянского боевого пловца времен Второй мировой войны. Эсминец, который считается "бриллиантом итальянского флота", современный и боевой, оборудовано ракетными, артиллерийскими установками, противовоздушным защитой.
Напомним, в этом походе корабль является местом для практики курсантов Военно-морской академии с Ливорно. Есть среди курсантов и украинец Михаил Найдюк, который сейчас учится в Италии.
"Я хотел бы весь тот опыт, который получаю, отдать здесь", - сказал он журналистам.
После Одессы эсминец отправится в Варну (Болгария), а затем в Турцию.
Вчера в 1:04 ·
Стіна Саакашвілі
"Стіна Саакашвілі" - це найбільш вдалий фортифікаційний проект за всю історію АТО. Попередні проекти: "Стіна Коломойського", "Стіна Яценюка" зазнали фіаско, так і не були реалізовані. Зате на Заході України, на кордоні з ЄС підготовка до АТО проти головного "терориста" Міхеіла Саакашвілі іде повним ходом.
Робота кипить! На українсько-польський кордон прибула військова техніка, звезено сотні прикордонників, в тому числі прикордонники-кінологи з собаками, встановлюються кілометри спірального колючого дроту по якому буде запущено високовольтний електрострум. Прикордонну лісову смугу прочесують на конях кавалеристи Олега Ляшка. На чолі кінного дозору - Ігор Мосійчук. Миша не проскочить, муха не пролетить.
Завтра на українсько-польський кордон прибудуть сапери аби облаштувати мінні поля. Зі східного кордону на кордон з ЄС перекидаються безпілотники аби з повітря стежити за пересуванням терориста Саакашвілі і його посіпак.
Тепер мало хто сумнівається, що АТО на Заході України увінчається успіхом. Саакашвілі не пройде! ☺
Rostyslav Demchuk
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Тільки я не вас мала на увазі.
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Источник: https://censor.net.ua/v454147
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Не те,що деякі...
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- это трактористы, фермеры, рабочие, безработные, алкоголики и трезвенники - люди малых и больших городов. Их семьи остались без кормильцев, жены без мужей, дети без отцов.....
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ви спробуйте без зворотього перекладу - одразу українською....
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