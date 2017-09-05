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Все про:ВР (22953) законопроект (1903) образование (1607) реформы (2807)

 Рада одобрила реформу образования. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала законопроект №3491-д "Об образовании".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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За принятие в целом соответствующего законопроекта №3491-д на заседании во вторник проголосовали 255 депутатов.

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Законопроект был поставлен на голосование для принятия во втором чтении и в целом.

Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования. Обучение в школе дети могут начинать в 6 или 7 лет (кроме детей с особыми образовательными потребностями).

Результаты обучения учеников после завершения каждого из уровней образования оцениваются путем государственной итоговой аттестации, которая может осуществляться в виде внешнего независимого оценивания и для учеников младшей школы осуществляется только с целью мониторинга.

Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений - общеобразовательным и профессиональным. Общеобразовательное предусматривает углубленное изучение некоторых предметов с учетом потребностей и способностей ученика. Профессиональное образование предусматривает большую ориентированность учащегося на потребности рынка труда с учетом его способностей.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.

Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

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Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Верховная Рада поручила Кабмину обеспечить с 2018 по 2023 года поэтапное увеличение минимальной зарплаты учителя до 4-х прожиточных минимумов для трудоспособных (на данный момент - 6 736 грн).

Принятый парламентом закон предусматривает возможность организации государственно-частного партнерства в сфере образования на основании договоров и может предусматривать совместное финансирование учреждений образования.

Кроме того, предусмотрена добровольная сертификация педагогов как внешнее оценивание профессиональных компетентностей педагога. По результатам сертификации педагогическому работнику выдается соответствующий сертификат на 3 года. Те, кто прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата пропорционально педагогической нагрузке.

Законопроект также предлагает обеспечить финансирование образования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, в размере 7% ВВП.

Законодательный акт регулирует общественные отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права человека на образование, прав и обязанностей физических и юридических лиц, которые участвуют в реализации этого права, а также определяет компетенцию государственных органов и органов местного самоуправления в сфере образования.

Согласно Закону, "Образование является основой интеллектуального, духовного, физического и культурного развития личности, ее успешной социализации, экономического благополучия, залогом развития общества, объединенного общими ценностями и культурой, и государства.

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Законом установлено: "Каждый имеет право на качественное и доступное образование. Право на образование включает право получать образование на протяжении всей жизни, право на доступность образования, право на бесплатное образование в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины.

В Украине создаются равные условия доступа к образованию. Никто не может быть ограничен в праве на получение образования. Право на образование гарантируется независимо от возраста, пола, расы, состояния здоровья, инвалидности, гражданства, национальности, политических, религиозных или иных убеждений, цвета кожи, места проживания, языка общения, происхождения, социального и имущественного положения, наличия судимости, а также других обстоятельств и признаков".

Закон предусматривает, что право лица на образование может реализовываться путем его получения на разных уровнях образования, в различных формах и различных видов, в том числе путем получения дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования и образования взрослых.

Закон определяет государственную политику в сфере образования, согласно которой "образование является государственным приоритетом, что обеспечивает инновационный, социально-экономическое и культурное развитие общества. Финансирование образования является инвестицией в человеческий потенциал, устойчивое развитие общества и государства".

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Законом установлено, что на языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Закон определяет виды образования, формы получения образования, структуру образования, организационно-правовой статус учреждений образования, устанавливает автономию учреждения образования, управление учебным заведением, права и обязанности учредителя учреждения образования.

Закон также совершенствует систему управления образованием, определяет требования к формированию содержания образования, регулирует вопросы экономической деятельности учреждений образования.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам науки и образования.
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кацапню со зрадой... есть повод забухать от неудач
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Прикольно, "реформу" образования разработали и приняли те, кто никоим образом не планирует своих детей и внуков учить в Украине...
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Это называется -долбоебы реформами богатеют. Почему не сделать 6 лет средней школы гимназиум пару лет и проф. образование + дать свободу ребенку-студенту выбрать себе предметы как в америке. НО ВОТ такое " базового среднего образования длительностью 5 лет" Это беспредел. Уже молчу про 12 лет в школе и то что там есть слово ПРОФ.- это ПЦ просто.
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так ты еще год добавил,6 вместо пяти... об остальном я ваще молчу,ты нефкурседела...
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Че сразу долбоебы? Они выбили себе безбедное паразитирование на года вперед.
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Странно что образовательная реформа принимается не в конце прошлого учебного года а в начале учебного года. Ну ладно.надеюсь программа тоже готова
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В стране
будут только школьники и пенсионеры. Работать некому. Уровень
образования резко упал, в школах показуха и коррупция. Добавочный год ничего не
улучшит, наоборот. Двадцатилетние быки и телки за партами плевали
на бесправных и нищих учителей. Зато будем «как все».
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада одобрила реформу образования. ВИДЕО
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