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Все про:конопля (103) Одесская область (1673) Нацполиция (8598)

 Плантацию элитных сортов конопли обнаружила полиция Одесщины. ВИДЕО

В Одесской области полицейские обнаружили плантацию конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одесской области.



Генерал полиции третьего ранга Начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, сообщил, что на приусадебном участке у 51-летнего жителя Саратского района, ранее осужденного за преступления, связанные с оборотом наркотических веществ, обнаружено и изъято большое количество конопли, которое он выращивал с целью сбыта.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Плантацию конопли, спрятанную в подсолнухах, полиция обнаружила на Хмельнитчине. ВИДЕО

"Во время проведения санкционированного обыска на приусадебном участке у жителя села Успеновка Саратского района, сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции обнаружили и изъяли 87 кустов конопли, а в подвальном помещении - около 40 килограммов растительного вещества, внешне похожей на наркотическое вещество - каннабис.
Усадьба мужчины находится почти на окраине села и обнесена высоким забором, что позволяло выращивать наркосодержащие растения незаметно для чужих глаз. А чтобы отбить запах цветущих конопли, по периметру всей усадьбы развешены специальные устройства-ароматизаторы. Мужчина выращивал специальные элитные виды конопли, которые имеют большое содержание каннабиса. На территории усадьбы разбиты парники, где тщательно обрабатывалась каждое растение, специально подведена поливная система. После созревания растения высушивались в специальном помещении. Высушенное и расфасованную в специальные контейнеры сырье он хранил в подвальном помещении при специальном температурном режиме", - сказал он.
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А как определялась "элитность"? Папирой на пятерых?
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И заметьте: ждали пока созреет и урожай соберут Профи...
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Завтра побачимо,як цю партию задерживают на границе с Рашкой
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Значит это выращивалось для нашей добкинообразной "элиты" в ВР
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они небось у тюльпанчиков голландских затариваються...своим гидують)
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То для молодых, "достаточно одной таблЭтки", тю, напаса))
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Читать умеешь? Написано же, с большим содержанием каннабиса, он же ТГК.
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наказывают за любую, так же, как и за любой мак в огороде
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У меня на дачном участке росли под три метра, хоть бы хны, даже "наркоманы" побрезговали сорвать.
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А не треба було на них помідори "черрі" прив"язувати.)))
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чудо травка опять не попадет простым украинцам........
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и кака то п*дла сдала-позавидовала трудолюбивому селекционеру-огороднику и даже двух метровый забор и ароматизаторы по периметру не отбили нюх этой завистливой скотыняки
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Есть ли официальніе или научніе статьи по поводу торможения рака канабисом? Очень нужно!
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Половина Штатов это уже признали и разрешили аптечную продажу именно для этих целей. Лень искать, но если Вам нужно, то поройтесь - обязательно найдёте.
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от гашиша вроде бывает привыкание и смертельные случаи от инсульта. но там содержание тгк вообще заоблачное.
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Не так тормозить ріст ракових клітин як знімає біль на останніх стадіях..
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Чего они перепугались так от конопли??

Вот герой -патриот-супер украинец-мер-глухова-меценат-.....-Терещенко
выращивает ее в ентом глухове как основной бизнис - тысячи гектаров и
поставляет на экспорт.

Тысячи гектаров на экспорт у Терещенка. И ничего.

А тут какая-то грядочка пол на по метра с судочками и уже караул.
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какие вопросы ? и таких 100500 просто гуглить.продавать не запрещено. запрещено выращивать.
интересно откуда тогда семена берутся ?
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Негде взять путёвых семок-фемок? не смеши. Семки не наркотик, законодательно! заказывай-не-хочу. Выращивай втихаря, только не барыж, а то тюрьма с конфискацией.
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да там духан на всё село стоял)))))) лягавые и учуяли)))
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Просто пришла очередь этого чувака отсидеть смену!
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На элитность добкин в качестве эксперта был?
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В тему :В центре Одессы спасатели сняли с крыши четверых загадочных мужчин
Вчера в службу спасения поступило сообщение от работников полиции о том, что на Коблевской четверо мужчин сидят на крыше четырехэтажного дома и не могут самостоятельно спуститься.Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли мужчин и передали работникам полиции. Личные данные спасенные верхолазам предоставить отказались
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Депутаты! Легализуйте уже марихуану и прочие грибы! - глядишь и полиция честнее станет, и народ подобреет к вам.
Наносите же своими дурноватыми "рейдами" на островки произростания дикой конопли, токо вред экологии нашей украинской природе.
Не превращайтесь в окончательных дИбилов, и не плодите лишнюю коррупцию.
Это ещё никто в Мире побороть не смог. А накормились многие... Будьте умнее.
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Медаль Командарма литовской армии третьей степени данному гражданину Украины из села Успеновка нужно срочно вручить, за развитие украино-литовской дружбы.
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Разрешите нам законом, хоть пару вазонов на окне выращивать. Будьте людьми !!!
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Не хочу осторожно. Я хочу что бы все было справедливо, и по закону. Я же не депутат, что бы пренебрегать законами )))
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За кермом конопля- офігєнна. Перегару нема, а сам глюки ловиш.
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Одні саджають, поливають, а інші, що нічьогісінько не робили палять ії, вдихаючі дим на повні легені і як дурні регочуть.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПлантацию элитных сортов конопли обнаружила полиция Одесщины. ВИДЕО
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