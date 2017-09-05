 Плантацию элитных сортов конопли обнаружила полиция Одесщины. ВИДЕО

"Во время проведения санкционированного обыска на приусадебном участке у жителя села Успеновка Саратского района, сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции обнаружили и изъяли 87 кустов конопли, а в подвальном помещении - около 40 килограммов растительного вещества, внешне похожей на наркотическое вещество - каннабис.

Усадьба мужчины находится почти на окраине села и обнесена высоким забором, что позволяло выращивать наркосодержащие растения незаметно для чужих глаз. А чтобы отбить запах цветущих конопли, по периметру всей усадьбы развешены специальные устройства-ароматизаторы. Мужчина выращивал специальные элитные виды конопли, которые имеют большое содержание каннабиса. На территории усадьбы разбиты парники, где тщательно обрабатывалась каждое растение, специально подведена поливная система. После созревания растения высушивались в специальном помещении. Высушенное и расфасованную в специальные контейнеры сырье он хранил в подвальном помещении при специальном температурном режиме", - сказал он.