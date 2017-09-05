 Плантацию элитных сортов конопли обнаружила полиция Одесщины. ВИДЕО

Генерал полиции третьего ранга Начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, сообщил, что на приусадебном участке у 51-летнего жителя Саратского района, ранее осужденного за преступления, связанные с оборотом наркотических веществ, обнаружено и изъято большое количество конопли, которое он выращивал с целью сбыта.
"Во время проведения санкционированного обыска на приусадебном участке у жителя села Успеновка Саратского района, сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции обнаружили и изъяли 87 кустов конопли, а в подвальном помещении - около 40 килограммов растительного вещества, внешне похожей на наркотическое вещество - каннабис.
Усадьба мужчины находится почти на окраине села и обнесена высоким забором, что позволяло выращивать наркосодержащие растения незаметно для чужих глаз. А чтобы отбить запах цветущих конопли, по периметру всей усадьбы развешены специальные устройства-ароматизаторы. Мужчина выращивал специальные элитные виды конопли, которые имеют большое содержание каннабиса. На территории усадьбы разбиты парники, где тщательно обрабатывалась каждое растение, специально подведена поливная система. После созревания растения высушивались в специальном помещении. Высушенное и расфасованную в специальные контейнеры сырье он хранил в подвальном помещении при специальном температурном режиме", - сказал он.
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когда вставило,,, и все в сети
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Вот герой -патриот-супер украинец-мер-глухова-меценат-.....-Терещенко
выращивает ее в ентом глухове как основной бизнис - тысячи гектаров и
поставляет на экспорт.
Тысячи гектаров на экспорт у Терещенка. И ничего.
А тут какая-то грядочка пол на по метра с судочками и уже караул.
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интересно откуда тогда семена берутся ?
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Вчера в службу спасения поступило сообщение от работников полиции о том, что на Коблевской четверо мужчин сидят на крыше четырехэтажного дома и не могут самостоятельно спуститься.Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли мужчин и передали работникам полиции. Личные данные спасенные верхолазам предоставить отказались
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Наносите же своими дурноватыми "рейдами" на островки произростания дикой конопли, токо вред экологии нашей украинской природе.
Не превращайтесь в окончательных дИбилов, и не плодите лишнюю коррупцию.
Это ещё никто в Мире побороть не смог. А накормились многие... Будьте умнее.
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The ВЙО - Нам Пороблено - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=eUk5ty13Qpk
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