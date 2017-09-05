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 Политика Украины, Общество
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 В учебном центре "Десна" модернизировали БМП, превратив ее в артиллерийское оружие. ВИДЕО

В 169-м учебном центре "Десна" внедряют новые технологии обороны, поэтому возможности боевых машин расширяют до артиллерийских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 Канал.

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По словам военнослужащих, при нынешних боевых действиях на Донбассе, классическая БМП абсолютно не эффективна. Боевая машина пехоты одной из первых поступила на вооружение бывшего СССР. Ей уже больше полувека. Предназначена она для стрельбы прямой наводкой, что в нынешних условиях попросту означает пустую трату патронов.

Боевые офицеры и волонтеры фонда "Вернись живым" эту боевую машину модернизировали. Проект назвали "Броня".

Специалисты разработали программное обеспечение и азимутальную шкалу, которая крепится к огневой башне. Теперь выпущенный снаряд, как мина, летит навесом и более как за три километра попадает в цель 10 квадратных метров.



Инструктор программного комплекса "Броня" Виктор Крапивка отмечает: "Это стрельба с закрытой позиции, то есть я цели не вижу. Я привожу по направлению и по дальности. Машина должна попадать с большой точностью".

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Разработанную программу можно адаптировать не только для БМП, но и для минометов, гранатометов и танков. Все что нужно указать - это тип вооружения, снаряд и координаты цели. Умный гаджет учитывает даже погрешность на ветер, температуру и высоту позиции

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Это смех сквозь слёзы, когда БМП-1 учат стрелять с закрытых позиций. Играть роль тяжелой артиллерии её несчастным 72 мм выстрелом...
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это расширение возможностей того что есть. Чем поднятие эффективности плохо?
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Чем не нравиться? Так в кремле много чего не нравится и в методичке об этом, судя по комментам патриётов, пишут
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Снаряд такого калібру може нанести ураження ворожій піхоті тільки якщо він вибухне над головами терористів, які сидять в окопах! Чи є в арсеналі БМП-1 снаряди з дистанційними взриватєлями, які вибухають за кілька метрів над землею? А в артилерії є! То може потрібно видати САУ Акацію 152мм в піхотні підрозділи замість БМП?
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Як основне озброєння БМП-1 використовується 73-мм гладкоствольна гармата 2А28 «Грім» з боєкомплектом 40 пострілів (16 кумулятивних, 24 осколкових). З гарматою спарений 7,62-мм кулемет ККТ (Кулемет Калашнікова танковий; модифікація єдиного кулемета Калашнікова для бронетехніки), який має у боєкомплекті 2000 набоїв 7,62×54R. Окрім того, для боротьби з танками й іншою броньованою технікою, а також з гелікоптерами, що низько летять, БМП-1 має ПУ ПТКР (пускову установку протитанкових керованих ракет) 9М14М «Крихітка» з чотирма пострілами до неї.
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Как говорится: "Жить захочешь - и не так раскорячишься!"
Обучишь БМП-1 стрелять с закрытых позиций. Прикрутишь к ракетной части РПГ 82мм и даже 120 мм мину...

и чего только не сделаешь, когда Петро забрал тяжелое оружие и спрятал на даче Муженко...
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добре хлопці. Треба вату палити зі всього що рухається
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Ще один доказ того що БМП та БТР віджили своє як слабкоброньовані машини з невеликою вогневою потужністю! Вони мають бути замінені на Машини Вогневої Підтримки з гарматою яка може стріляти керованими снарядами на великі відстані. ХКБМ ім.Морозова вже розробило кілька років тому проект МОП-4К - БТР з повноцінною гарматою, який може швидко пересуватись по дорогам (100-120км/г) і швидко наносити вогневе ураження по визначеним цілям (танковим колонам, ворожому десанту, скупченням терористів, складам зброї та бронетехніки). На жаль за 3,5 роки цю розробку не прийняли на озброєння і не втілили в серійний зразок озброєння. Це говорить про відсутність елементарного аналізу бойових дій в Генштабі та Міноборони!
В учебном центре "Десна" модернизировали БМП, превратив ее в артиллерийское оружие - Цензор.НЕТ 5060
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ учебном центре "Десна" модернизировали БМП, превратив ее в артиллерийское оружие. ВИДЕО
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