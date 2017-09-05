 В учебном центре "Десна" модернизировали БМП, превратив ее в артиллерийское оружие. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 Канал.
По словам военнослужащих, при нынешних боевых действиях на Донбассе, классическая БМП абсолютно не эффективна. Боевая машина пехоты одной из первых поступила на вооружение бывшего СССР. Ей уже больше полувека. Предназначена она для стрельбы прямой наводкой, что в нынешних условиях попросту означает пустую трату патронов.
Боевые офицеры и волонтеры фонда "Вернись живым" эту боевую машину модернизировали. Проект назвали "Броня".
Специалисты разработали программное обеспечение и азимутальную шкалу, которая крепится к огневой башне. Теперь выпущенный снаряд, как мина, летит навесом и более как за три километра попадает в цель 10 квадратных метров.
Инструктор программного комплекса "Броня" Виктор Крапивка отмечает: "Это стрельба с закрытой позиции, то есть я цели не вижу. Я привожу по направлению и по дальности. Машина должна попадать с большой точностью".
Разработанную программу можно адаптировать не только для БМП, но и для минометов, гранатометов и танков. Все что нужно указать - это тип вооружения, снаряд и координаты цели. Умный гаджет учитывает даже погрешность на ветер, температуру и высоту позиции
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Обучишь БМП-1 стрелять с закрытых позиций. Прикрутишь к ракетной части РПГ 82мм и даже 120 мм мину...
и чего только не сделаешь, когда Петро забрал тяжелое оружие и спрятал на даче Муженко...
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