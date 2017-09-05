 БМП-1 освоила стрельбу с закрытых позиций - волонтерский эксперимент в "Десне". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 Канал.
По словам военнослужащих, при нынешних боевых действиях на Донбассе, классическая БМП абсолютно не эффективна. Боевая машина пехоты одной из первых поступила на вооружение бывшего СССР. Ей уже больше полувека.
Боевые офицеры и волонтеры фонда "Вернись живым" эту боевую машину модернизировали. Проект назвали "Броня".
Специалисты разработали программное обеспечение и азимутальную шкалу, которая крепится к огневой башне. Теперь выпущенный снаряд, как мина, летит навесом и более чем за три километра попадает в цель 10 квадратных метров.
Инструктор программного комплекса "Броня" Виктор Крапивка отмечает: "Это стрельба с закрытой позиции, то есть я цели не вижу. Я привожу по направлению и по дальности. Машина должна попадать с большой точностью".
Разработанную программу можно адаптировать не только для БМП, но и для минометов, гранатометов и танков. Все что нужно указать - это тип вооружения, снаряд и координаты цели. Умный гаджет учитывает даже погрешность на ветер, температуру и высоту позиции.
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При правильных расчётах, даже без электронных мозгов, второй выстрел точно ложится в цель.
Остальное - сущие пустяки.
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Нет места уже БМП, в ее 1 и 2 виде, уже однозначно... Брони нет, то есть защищенности ноль, под вторую полоску передней решетки меху влетает 5,45 не говоря о 7,62...
Вы о чем, какая модернизация? Только боевой модуль новый типа шквала с ПТУРами и навар брони. Это максимум что можно выжать из корпуса 60х годов...
Как и Буцефал, пора разрабатывать новую БМП с нуля, без совкового прошлого, а со знаниями основанными на АТО!!!
Буцефал вариант ПТ, (фактически как Чентауро) надо на вооружение принимать, разрабатывать под новые реалии, а не вешать рабицу на БТР-60 и кричать, что это теперь БТР-5Е25 Бабайко, новитня розробка!
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хуеюв восторге от того, сколько экспертов по всем видам вооружений обретается на цензоре...
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Вы не путайте его с кумулятивным ПГ-15.
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Правильно утилизировали или продали. Фсё.
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