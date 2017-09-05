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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (8117) вооружение (3491) военнослужащие (3958)

 БМП-1 освоила стрельбу с закрытых позиций - волонтерский эксперимент в "Десне". ВИДЕО

В 169-м учебном центре "Десна" внедряют новые технологии обороны, поэтому возможности боевых машин расширяют до артиллерийских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 Канал.

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По словам военнослужащих, при нынешних боевых действиях на Донбассе, классическая БМП абсолютно не эффективна. Боевая машина пехоты одной из первых поступила на вооружение бывшего СССР. Ей уже больше полувека.

Боевые офицеры и волонтеры фонда "Вернись живым" эту боевую машину модернизировали. Проект назвали "Броня".

Специалисты разработали программное обеспечение и азимутальную шкалу, которая крепится к огневой башне. Теперь выпущенный снаряд, как мина, летит навесом и более чем за три километра попадает в цель 10 квадратных метров.



Инструктор программного комплекса "Броня" Виктор Крапивка отмечает: "Это стрельба с закрытой позиции, то есть я цели не вижу. Я привожу по направлению и по дальности. Машина должна попадать с большой точностью".

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Разработанную программу можно адаптировать не только для БМП, но и для минометов, гранатометов и танков. Все что нужно указать - это тип вооружения, снаряд и координаты цели. Умный гаджет учитывает даже погрешность на ветер, температуру и высоту позиции.

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Очередное пудрення мозгов для показать несведущему электорату, шо типо не сидим на жопе а шото делаем. Лучше б имеющиеся Д-30 на шасси того ж КРАЗа поставили, в милион раз полезнее було б.
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все равно этого на передовой не будет. так.баловство.
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Працює з 2015 року на передку. В кожній бригаді - є. Не вистачає планшетів та інструкторів для навчання.
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Вообще-то работает с мая-июня 2014 года. Со Славянска.
При правильных расчётах, даже без электронных мозгов, второй выстрел точно ложится в цель.
Остальное - сущие пустяки.
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Американские Бредли M2 Bradley с успехом уничтожали саддамовскую (советскую) бронетехнику, в том числе и танки, своими легкими 25 мм пушками.
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Смысл данной модернизации именно поднять эффективность калибров до 100 мм дабы не нарушать Минских ограничений.
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Так, підтверджуємо. І в АТО мали можливість відповідати на обстріли 120 та 152 калібру незабороненою зброєю. А заняття в Десні - це навчити інструкторів Десни, тому що власних інструкторів Фонду «Повернись Живим» - вже не вистачає.
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хочешь жить умей вертеться, раз снарядных заводов в украине нет, то приходится приспосабливаться к тому, что есть на складах
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В мене є знайомий, подібний до Igor L, знає абсолютно все. Якось, в компанії, він вставлявся "компетентно" у всі теми за столом. Я, жартома, з серйозним виглядом, запитую його - а який діаметр поршня на дизелі авіаносця "Елізабет Тейлор"? І він назвав діаметр!!!... Правда, не зрозумів чому всі катуляються від сміху під столом.
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корректней было уточнить размеры цилиндра или сколько раз проводили замену поршней...
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Это реально уже бред... Есть Спрут, есть НОНА, то есть это на Десне велосипеды придумывают...
Нет места уже БМП, в ее 1 и 2 виде, уже однозначно... Брони нет, то есть защищенности ноль, под вторую полоску передней решетки меху влетает 5,45 не говоря о 7,62...
Вы о чем, какая модернизация? Только боевой модуль новый типа шквала с ПТУРами и навар брони. Это максимум что можно выжать из корпуса 60х годов...
Как и Буцефал, пора разрабатывать новую БМП с нуля, без совкового прошлого, а со знаниями основанными на АТО!!!
Буцефал вариант ПТ, (фактически как Чентауро) надо на вооружение принимать, разрабатывать под новые реалии, а не вешать рабицу на БТР-60 и кричать, что это теперь БТР-5Е25 Бабайко, новитня розробка!
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та не, то фуйня конечно полная порожняк как говорится ..................
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ЧТО плюсуете??? Изобретательность из-за бедности на четвертом году войны??? А... Ну, да... У нас же не война, оборонительная операция... Оно, конечно... Тогда и Молот из водосточной трубы прокатит, и гаубица из БМП....
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я хуею в восторге от того, сколько экспертов по всем видам вооружений обретается на цензоре...
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Как вспомогательное орудие в составе какого-нибудь огневого взвода - нормально. Подвижное легкобронированное полевое огневое средство для поражения противника на закрытой позиции. Миномет на гусеницах. А боеприпасы к нему можно додумать. И шрапнель для прямого выстрела тоже нужна - зеленку зачищать.
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Какой миномет? Угол подъема ствола максимальный 30 градусов! Ыксперд ...
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Ты что-то имеешь против? Ну, достань тяжелый миномет в окопе из обычного орудия БМП или танка. Или попытайся развернуть обычные минометы среди поля под огнем. Эта штука нужна для быстрого выдвижения, быстрого точного огня и быстрого отхода, для огневого маневра. Представь , такая хрень будет воевать против тебя - придумаешь контрмеры?
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Снаряд 73 мм пушки БМП-1 неэффективен. Это поняли еще в совке в 1977 году выпустив БМП-2 с 30 мм автоматической пушкой. Окоп поглубже и эта штука ничего тебе не сделает. Представь, даже самоходные гаубицы поражаются ответным огнем, Ысперд...
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Вообще-то второй в номенклатуре выстрел с гранатой ОГ-15, как раз очень эффективен по осколочному действию.
Вы не путайте его с кумулятивным ПГ-15.
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теперь в радиусе 3км кол.-во зажмуреных и инвалидов ихтамнетов увеличится в разы! цэ шановнэ панство однозначно за**ись!
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Подробная информация о программе и ответы на вопросы на нашей страничке в ФБ https://www.facebook.com/armor.tbs/
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Почему ты не делаешь ссылку активной? Это же на Цензоре очень просто. А так не каждый будет проделывать копирование, открытие нового окна и вставки скопированной ссылки... Ну, примитивно как-то...
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Почему бы не установить ствол от ЗиС? 76мм вписывается в минский договорняк,только нормальные откатник и накатник поставить,а то башню оторвет.
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А снаряды к ней где?
Правильно утилизировали или продали. Фсё.
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secret secret_too непогано написав, чим Українці повинні займатися. Підтримуємо. А також дякуємо Василь Порохнавець, Сергей Полторацкий Alexey Kiev та іншим за підтримку!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБМП-1 освоила стрельбу с закрытых позиций - волонтерский эксперимент в "Десне". ВИДЕО
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