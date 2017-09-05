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 Политика Украины, Общество
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 Минобороны показало образцы зимней формы для ВСУ. ВИДЕО

В Министерстве обороны Украины продемонстрировали образцы зимней одежды, которыми обеспечат военнослужащих вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.

В январе 2016 года министр обороны Украины утвердил новый комплект одежды, состоящий из 42 единиц. Обещают, что одежда будет теплее, чем в прошлом году. Также предусмотрены дополнительные детали зимней военной формы.

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Заместитель начальника отдела разработки вещевого имущества ВСУ Василий Саковец сообщил, что в новом комплекте использованы полностью синтетические утеплители и увеличено количество утеплителя.

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"Все проверялось на термоманекене Коэффициент сохранности куртки после того, когда мы ее доработали, увеличился в полтора раза", - отметил он.

Замначальника Центра управления вещевого обеспечения ВС Украины Тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов уверил, что в первую очередь новой формой будут обеспечены воины, которые несут службу в районе АТО.
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несколько исполнителей, знаю у нас на ЧШК тоже шьют в Черкассах
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Prozorro, торги, кто выиграл тот и шьет определенную партию. Информация в открытом доступе.
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хуйло - еб##утый, как сказал Немцов
так что спрашивать у него - мозги засирать
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ну правильно все вопросов НЕТ, мы ж не кацапы что бы зимнюю одежду в январе получать
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вы в Голландии обкурены, поэтому вам зимняя форма не положена
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Не хотел бы я попасть под огнемёт, или просто в пламя в этой синтетической одежде... Просто видел несколько раз, что с людьми после этого случается... Почти все они - "бывшие когда-то люди"... Хоть снаружи не "синтетика"?
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Центроболту: а что есть выбор не воевать? Когда мы были под РИ и под СССР, то украинцы участвовали во всех войнах этих Ымперии. А сейчас мы воюем за себя и за свою страну. А те предатели из Крыма, которые легли под Рашку, сейчас воюют и дохнут в Сирии и на Кавказе. Так что выбор только один: воевать пока Рашка не развалится.
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Объясняю непонятливым !
Мы не воюем , мы проводим антитеррористическую операцию , согласно указаний самого Препиздента .
Против кого , пока не ясно , ибо Россия террористом не признана официально тем же Препиздентом .
Напротив , официально Россия - торговый партнёр Препиздента , у него там успешно функционируют сразу несколько предприятий . Сколько , толком не известно .
Однако , хорошо известно , что сам Препиздент поставляет террористам электричество и воду , получает от их уголь , что ты ему не делай , и даже выплачивает им пенсию , невзирая на прекрасную реформу от его другана - Гнойсмана .
Операция против террористов пустяковая , поскольку сам великий Препиздент в силах её закончить в считанные часы , как он сам мудро заметил .
Но , видать , руки пока не доходят - занят продажей своих ( украденных у народа ) предприятий .
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при Союзе военным такое и не снилось
один противогаз чего стоил, и командирский планшет
та страна готовилась к прошлой войне, а нам нужно готовиться к будущим
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМинобороны показало образцы зимней формы для ВСУ. ВИДЕО
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