 Минобороны показало образцы зимней формы для ВСУ. ВИДЕО

В январе 2016 года министр обороны Украины утвердил новый комплект одежды, состоящий из 42 единиц. Обещают, что одежда будет теплее, чем в прошлом году. Также предусмотрены дополнительные детали зимней военной формы.
Загрузка видео...
Заместитель начальника отдела разработки вещевого имущества ВСУ Василий Саковец сообщил, что в новом комплекте использованы полностью синтетические утеплители и увеличено количество утеплителя.
"Все проверялось на термоманекене Коэффициент сохранности куртки после того, когда мы ее доработали, увеличился в полтора раза", - отметил он.
Замначальника Центра управления вещевого обеспечения ВС Украины Тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов уверил, что в первую очередь новой формой будут обеспечены воины, которые несут службу в районе АТО.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так что спрашивать у него - мозги засирать
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мы не воюем , мы проводим антитеррористическую операцию , согласно указаний самого Препиздента .
Против кого , пока не ясно , ибо Россия террористом не признана официально тем же Препиздентом .
Напротив , официально Россия - торговый партнёр Препиздента , у него там успешно функционируют сразу несколько предприятий . Сколько , толком не известно .
Однако , хорошо известно , что сам Препиздент поставляет террористам электричество и воду , получает от их уголь , что ты ему не делай , и даже выплачивает им пенсию , невзирая на прекрасную реформу от его другана - Гнойсмана .
Операция против террористов пустяковая , поскольку сам великий Препиздент в силах её закончить в считанные часы , как он сам мудро заметил .
Но , видать , руки пока не доходят - занят продажей своих ( украденных у народа ) предприятий .
Ответить
один противогаз чего стоил, и командирский планшет
та страна готовилась к прошлой войне, а нам нужно готовиться к будущим
Ответить