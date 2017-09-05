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Все про:армия (8117) танк (769) соревнования (160)

 Соревнования на звание лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ВИДЕО

В Черниговской области продолжаются соревнования на лучший танковый взвод Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины.

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В соревнованиях принимают участие десантники 25 бригады, танкисты береговой обороны и прошлогодние победители - 14 механизированная бригада.

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В программе предусмотрены скоростная стрельба из пистолета, снайперская - из танков, вызов огня артиллерии, танковая карусель и многое другое.
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пусть победит сильнейший, а вообще - так держать, Украина гордится своей армией, наши воины лучшие и это не раз и не два доказано делом
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водіям- якщо будете засинати подивіться це фото.

Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ проходят на Черниговщине - Цензор.НЕТ 8691
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Танки в десанті це вже перебор! Танки потрібно використовувати в механізованих та танкових бригадах, інакше вони не ефективні в бою! Рота старих танків, без керованих протитанкових ракет Комбат, не зупинить наступ механізованих та танкових бригад ворога! Обслуговування танків в таких ротах є проблемним, бо немає необхідної інфраструктури в ВДВ, немає запчастин, немає механіків, немає БРЕМ, немає танкових резервів для успішної тривалої оборони чи наступу! Танкова рота, відірвана від танкового батальйону та бригади, це засіб стримування чи наступу на 15-20 хвилин бою, а що робити далі? Все одно танкова рота жодної реальної задачи в бою виконати не може, потрібен батальйон а краще бригада, щоб долати укріплення ворога, чи тримати оборону від танкової колони терористів! Танкова рота має сенс тільки якщо це танки БМ Оплот, які на порядок кращі за російські танки і мають керовану зброю, якою вони можуть знищувати терористичні танки та БМП на відстані 5км, не потрапляючи в зону обстрілу ворога! Але ж Оплотів в нас немає і керованими ракетами Комбат ніхто не вчить стріляти навіть на полігонах, а це означає що ракет немає! Бригада ВДВ тримає оборону на ділянці фронту в 40-50км і одна танкова рота не зможе закрити всі танконебезпечні напрямки! Звідси висновок, ВДВ на фронті потрібно заміняти на механізовані бригади з повноцінними танковими батальйонами!
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В школі вже уроки закінчились чи прогулюєте?
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Муженка відправ на курси в американський Генштаб, а то смішно і соромно за такі реформи в армії. У нас всі реформи в армії це створення жіночих рот десанту та танкових рот десанту! А на міжнародних танкових змаганнях НАТО наші найкращі танкісти на нашому найкращому металобрухті займають почесне останнє місце! Це показник професійності нашого Генштабу!
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Впізнаю аргументацію і рівень дискусії представників Генштабу! Генерал?
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ты кого опускаешь? Того человека который понимает, что говорит. Ты вылез точно с под депутата. Человек видит кощунства в вооружении ВСУ, понимает, что люди погибнут если будет полно масштабная бойня. Спасибо таким как ты за Иловайск, дубинам
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после учений жгите и давите гусеницами кацапов, гусеницами не обязательно, можно и так ... берцами ..... хы-хы
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Очередные игры "в солдатиков" при реальной оккупации.
Воспринимаются с иронией.
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Поближче до навчань "братушек" скрєпоносних.
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Для Igor L-иди в школу и учи таблицу умножения-Бонапарт ты наш, недоколыханый))
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Покажи кому-нибудь, как бригада держится по-фронту 40-50км))))))))))
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Для потомка "великого маршала "победы"- открою вам огромный секрет:- на войне (даже не полномасштабной) люди погибают........ И для этого не нужно вылазить не из-под кого из наших депутатов.......
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Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ должны проходить там где война. И победителя должны выбирать по количеству голов, которые они принесут.

А игрушечные соревнования на выходе дадут только игрушечных вояк.
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Кстати ( к сожалению) Илловайск получился из-за таких товарисчей, которые БУ учили в гугле и пытались бригадой держать 40-50км. Плюс-были последователями вяликага жукоффа......... Типа-бабы еще норожают...... Уроды мля......
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Ага. Вот и сядьте в танк (без подготовки) и я посмотрю сколько голов вы привезете....... Вангую-три (члены вашего экипажа((((((((((((( Я вам этого не желаю......
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В начале и в конце сюжета Т 72 среди Т 64. И ещё: дрон в конце виде, как из мультика
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Плюс-в Гондурасе отдельный батальон (кажется 43) Он на 72-ках)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСоревнования на звание лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ВИДЕО
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