 Соревнования на звание лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ВИДЕО

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В соревнованиях принимают участие десантники 25 бригады, танкисты береговой обороны и прошлогодние победители - 14 механизированная бригада.
В программе предусмотрены скоростная стрельба из пистолета, снайперская - из танков, вызов огня артиллерии, танковая карусель и многое другое.
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Воспринимаются с иронией.
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А игрушечные соревнования на выходе дадут только игрушечных вояк.
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