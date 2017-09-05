 Гриневич: По инициативе родителей неуклонно уменьшается обучение в школах на русском языке. ВИДЕО

"Что было для нас важным? Мы не можем нарушать Конституцию Украины и поэтому мы практически перенесли положение Конституции, но расширили его. Сегодня мы видим, что украинским языком владеют все больше и больше граждан, и это является признаком нашей идентичности и нашей государственности. Поэтому вполне правильно, что государство Украина должно отстаивать интересы украинского языка, в частности в системе образования. (...) Там (в положении Конституции. - Ред.) есть гарантии для национальных меньшинств обучаться на языках меньшинств. Мы расписали каким способом это должно быть. Эта поправка касается того, что на каждом уровне среднего образования должно увеличиваться количество предметов, которые преподаются на украинском языке", - рассказала Гриневич.
Она пояснила, что это делается для того, чтобы дать представителям нацменьшинств равные шансы с другими гражданами Украины при сдаче ВНО.
Также Гриневич подчеркнула, что у нас продолжает неуклонно уменьшаться количество школ с русским языком обучения. "Это естественный процесс, который происходит, и очень часто по желанию родителей. Даже русскоговорящие семьи отдают детей в украинскую школу. Но при этом, если мы сегодня внедрим это правило в Законе об образовании, это означает, что даже те дети, которые учатся в тех российских школах, будут изучать украинский язык, после чего будут изучать большее количество предметов на украинском языке, а на этапе старшей школы будут полностью владеть украинским языком и изучать большинство предметов на украинском языке. Я считаю, что это очень прогрессивная статья с точки зрения как детей, граждан Украины, и развития государственного языка", - отметила министр образования.
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- Шо, Сарочка?
- Оказывается По инициативе родителей неуклонно уменьшается обучение в школах на русском языке.
- Ну и шо?
- Родители стали сознательными...
- Не, Сара, просто с инициативных родителей не собирают деньги на занавески...
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