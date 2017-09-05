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 Политика Украины
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Все про:закон (2374) язык (3502) Минобразования (866) нацменьшинства (41) Гриневич (188)

 Гриневич: По инициативе родителей неуклонно уменьшается обучение в школах на русском языке. ВИДЕО

Статья о языках была одной из наиболее конфликтных при подготовке закона об образовании.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что было для нас важным? Мы не можем нарушать Конституцию Украины и поэтому мы практически перенесли положение Конституции, но расширили его. Сегодня мы видим, что украинским языком владеют все больше и больше граждан, и это является признаком нашей идентичности и нашей государственности. Поэтому вполне правильно, что государство Украина должно отстаивать интересы украинского языка, в частности в системе образования. (...) Там (в положении Конституции. - Ред.) есть гарантии для национальных меньшинств обучаться на языках меньшинств. Мы расписали каким способом это должно быть. Эта поправка касается того, что на каждом уровне среднего образования должно увеличиваться количество предметов, которые преподаются на украинском языке", - рассказала Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Положение о языке школьного обучения в образовательной реформе вызвало дискуссии на фракции БПП, - Гончаренко

Она пояснила, что это делается для того, чтобы дать представителям нацменьшинств равные шансы с другими гражданами Украины при сдаче ВНО.

Также Гриневич подчеркнула, что у нас продолжает неуклонно уменьшаться количество школ с русским языком обучения. "Это естественный процесс, который происходит, и очень часто по желанию родителей. Даже русскоговорящие семьи отдают детей в украинскую школу. Но при этом, если мы сегодня внедрим это правило в Законе об образовании, это означает, что даже те дети, которые учатся в тех российских школах, будут изучать украинский язык, после чего будут изучать большее количество предметов на украинском языке, а на этапе старшей школы будут полностью владеть украинским языком и изучать большинство предметов на украинском языке. Я считаю, что это очень прогрессивная статья с точки зрения как детей, граждан Украины, и развития государственного языка", - отметила министр образования.

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і це правильно ! нема чого на рассєйськой викладать !
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россия образца 1721 года новодел, а русскому языку немного больше и создан он на основе язука на котором говорили основатели Киева, Руси, Украины точно так же, как на этой основе была создана и украинская мова
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все сказав філолог ? ну тоді піди прочитай другий том війни і миру. ну ти знаєш де.
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хвосты бычкам иди крути, делом своим занимайся, недоросля
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Дивно, навіть графіті в Софії Київській спростовують твою точку зору
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твое заявление наглая брехня, граффити Софии Киевской с легкостью читает и украиномовный и русскоговорящий украинец. И вообще, не знаешь - не лезь, ситуация в Киеве, Руси, Украине с двуязычаем началась даже не с русского языка и украинской мовы. Задолго до этого точно также использовались глаголица и кириллица, по причинам, о которых ты конечно же не знаешь ничего абсолютно, вот какие у нас в Украине традиции, исторический факт, ну а мономовные об этом не в курсе будто бы Украина и не их страна. да и правда, их ли, что проку от мовы и вышиванки тем, кто не хочет идеей украинского народа жить и вместо того, чтобы устранять противоречия и противостояния между украинцами создает их, во славу московии...
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Гриневич не идет в ногу с народом,ей нужна инициатива народа и пинок под зад. Обучение на русском языке нужно вообще исключить,а для детей русских по национальности граждан Украины просто ввести дополнительный урок русского языка ,например 2 раза в месяц по их желанию.Вообще Гриневич в реформу образования ничего хорошего не внесла,просто какие-то нелепые изменения названий или например удлинение обучения в школах до 18 лет- это вообще маразм.
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У меня рядом две школы, русская и украинская, русская реально облупленая и уныло-совковая,в отличии от ухоженой украинской , в русскую принимают всех свободно,в украинскую очередь "стоит"....вот такие дела у нас в Одессе .
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Пропоную скоротити одного російськомовного, йди зроби самогубство. Для таких як Ви: "предлагаю сократить одного русскоязычного, иди соверши самоубийство".
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Попрошу ар-джея поставить для тебя песню "я московский тупой бамбук" беги включай радио
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смешной ты кацап и тупой, жуков-колорадов
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- Грося!
- Шо, Сарочка?
- Оказывается По инициативе родителей неуклонно уменьшается обучение в школах на русском языке.

- Ну и шо?
- Родители стали сознательными...
- Не, Сара, просто с инициативных родителей не собирают деньги на занавески...
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Ващета война из-за мифического ущемления русского языка началась.
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Українська мова є одним із важливих елементів захисту від дураши! Дураша рідко затримується на окупованій території, тому що через розумові обмеження не може вивчити тутешньої мови.
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В Дании например, государство тоже гарантирует обученные на языках нац меншенств , так что они датчане делают , что вы можете учить свой язык в субботу , и за это обучение заплатить , так как в Дании нет на это денег. Вот и все . Платите и в субботу учитесь . Умно ? Почему Украине так с русским языком не сделать ?
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Ага ! В Дании нет ни одной русскоязычной школы , а русский язык учат по субботам в так называемых русских культурном центре.
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Коли в 60-ті роки минулого сторічча, "старший брат", " па просьбє трудящихся" у нас на Донбасі, переводив Українські школи на кацапський ізик вчителювання, в наших батьків ніхто нічого не запитував. Перевели і все. Якби наші, зашугані кагебістами, батьки, набрались сміливості і запротестували, їх би тупо згноїли в мордовських концтаборах "брати старші". Це ще одна причина, чому на Донбасі так багато людей розмовляють ізиком ката, кацапо-фашистського ординця. Правда, не пам"ятаю хто сказав, та все ж не дослівно: якби з кацапської мови видалити всі українські слова, то убогішого ізика, в світі не знайти. Є Україна, є Державна Мова, що ще треба, щоб в школах України звучала Державна Мова?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГриневич: По инициативе родителей неуклонно уменьшается обучение в школах на русском языке. ВИДЕО
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