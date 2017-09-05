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 Политика Украины
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Все про:ВР (22948) Левочкин (559) Янукович (32600) Бурбак (262)

 ГПУ давно расследует преступления режима Януковича, но эта напряженная работа почему-то до сих пор не коснулась Левочкина, - Бурбак (обновлено). ВИДЕО

бурбак

Фракция "Народный фронт" требует от правоохранительных органов начать уголовные производства в отношении экс-главы Администрации Януковича, народного депутата Сергея Левочкина. В ответ, "Оппоблок" заявил о том, что подобные заявления "это продолжение политических преследований оппозиции".

Об этом заявил с парламентской трибуны глава фракции Максим Бурбак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Генеральная прокуратура уже давно и громко расследует преступления режима Януковича. Но эта напряженная работа почему-то до сих пор не коснулась Сергея Левочкина - человека, который фактически руководил Украиной от имени слабоумного президента", - подчеркнул он.

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"Именно Левочкин построил коррупционный режим Януковича с нуля, используя деньги своего многолетнего инвестора Дмитрия Фирташа, а значит - деньги Могилевича и Путина. Через Левочкина нанимались и контролировались люди, которые непосредственно изнасиловали и разграбили Украину: портновы, лавриновичу, лукаши", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также отметил, что "Левочкин лично ответственный за заведение на генеральские должности Украины десятков российских шпионов: Захарченко, Лебедева, Калинина, Якименко и других".

Кроме того, руководитель фракции призвал правоохранительные органы расследовать незаконное обогащение Левочкина.

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"В последнее время прокуратура активно взялась за имущество и доходы народных депутатов. Однако руки почему-то не доходят до проверки миллиардных состояний Левочкина, заработанных годами антиукраинской подрывной деятельности", - сказал он.

Бурбак напомнил, что журналисты регулярно пишут о "третьем Межигорье" - имении Сергея Левочкина, о его яхтах и недвижимость во Франции, хотя он последние 10 лет находится на государственных должностях и не имеет права заниматься бизнесом.

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры, СБУ, Национального антикоррупционного бюро и всех правоохранительных органов защитить здравый смысл и наконец начать уголовные производства в отношении Сергея Левочкина. Просим считать это депутатским запросом", - резюмировал Максим Бурбак.

В ответ "Оппоблок" заявил о политических преследованиях оппозиции: "Оппозиционный блок рассматривает заявление представителя партии власти "Народного фронта" Бурбака как продолжение политических преследований оппозиции. Мы ставим его в один ряд с Одесской трагедией, политически мотивированными преступлениями против личности, политически мотивированными уголовными делами против представителей оппозиции, поджогом "Интера", использованием правоохранительной системы для борьбы с инакомыслящими, с гражданами, недовольными нынешней властью. Нашу партию ... атакуют за то, что мы говорим правду".

Сам Левочкин в комментарии журналистам в кулуарах Рады заявил: "Моя позиция проста. Они 4 года за нами бегают. 4 года пытаются сфабриковать хоть какое-нибудь уголовное дело и ничего не получается. Очередной политический сезон начинается с политических преследований. Эта дорога приведет их в никуда. ... У нас во фракции не существует ни одного народного депутата против которого не возбуждено несколько уголовных дел".
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Давно пора уже ваши преступления расследовать ....
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Почему только Левочкина? А Ахметова? А Шуфрича..? Да сотни там бандитов региональных,которые должны ответить по закону за весь беспредел который они творили,а некоторые и сейчас творят.Видимо нынешняя власть не заинтересована в наказании высокопоставленных бандитов -миллионеров,миллиардеров.
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це добре. а ваші коли будуть розслідувати ? я так вважаю що тільки при Саакашвілі. ось того ви і робите попереджувальні постріли з організма в сторону Міхо.
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Інвестиції в Україну скоротилися вдвічі
Вчора 21:45

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Найбільші інвестиції в Україну надходять з Кіпру.

За перше півріччя 2017 року в Україну зайшло трохи більше двох мільярдів гривень інвестицій з-за кордону.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Зазначається, що обсяг іноземних капітальних інвестицій в Україну в січні-червні поточного року склав 2 мільярди 343,8 мільйона гривень. Це в 1,9 разу менше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Як і у першому кварталі 2017 року, основним інвестором в Україну є Кіпр. Далі йдуть Нідерланди, Росія, Велика Британія, Німеччина та Віргінські острови.
Нагадаємо, в 2016 році іноземні інвестиції в Україну зросли на 5%.
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так эта работа еще и Януковича не коснулась
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Так ведь перед хозяином и собака хвост поджимает, а "рошенизаторы" тем более.
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Шел четвертый год войны, а пятая колонна не просто ощущает свою безнаказанность, а еще и участвует в изменении законодательства страны.
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Да не один Левочкин , там все по - списку ПР - садить и не ошибешься... Но это вряд ли - уже прошел договорняк , эти с " папередниками" все решили по - мирному...
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Давно пора но некому и на горизонте нет! Все мужики договорятся по цене и все будет окей. Вообще Украине сегодня нужна Юля, только она сможет эту кубло воров и брехунов разворотить, другого нет!
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Юля как легендарная " мама коррупции" в Украине, воровавшая вместе с Лазаренко еще при Кучме, сможет ее только возглавить в этом кубле
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Таємниця тисячеліття: що вкрала Юля? Всі знають, що Вонаукраланашефсьо, а що конкретно - таємниця під сім'ю печатями. Навіть Янек не знайшов нічого.
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так называемый прокурор так называемо заявил что так называемых закупок так называемых "вышек Бойко" и так называемого разворовывания так называемых 400 тысяч т.н. долларов не было
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... эта напряженная работа почему-то до сих пор не коснулась Левочкина...

непркасаемый, однако! или работа не такая уж напряженная?
или не то и не те напрягают?
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Бурбак, шо за камни в Петин огород? Ему виднее кто хороший а Саакашвили плохой! Бурбаку следует меньше жрать из беджетного корыта, а то мля на всех не хватает, еще и народу надо оставить бульона с костей!!!!
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Бурбак під дурня. Ото він не знає, що Льовочкін з Фірташем його шефа Порошенка привели до влади у Відні.
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Ну вот Бойко вместе с Фирташем, Левочкиным и Януковичем сам себе проиграл суд в Стокгольме, нагрев Украину. Кроме того, вышки Бойко стали именем нарицательным
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Крысы грызут друг друга. Им всем одно место, в тюрьме.
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Этого чмошника надо пристрелить без суда.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГПУ давно расследует преступления режима Януковича, но эта напряженная работа почему-то до сих пор не коснулась Левочкина, - Бурбак (обновлено). ВИДЕО
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