 ГПУ давно расследует преступления режима Януковича, но эта напряженная работа почему-то до сих пор не коснулась Левочкина, - Бурбак (обновлено). ВИДЕО

"Генеральная прокуратура уже давно и громко расследует преступления режима Януковича. Но эта напряженная работа почему-то до сих пор не коснулась Сергея Левочкина - человека, который фактически руководил Украиной от имени слабоумного президента", - подчеркнул он.
"Именно Левочкин построил коррупционный режим Януковича с нуля, используя деньги своего многолетнего инвестора Дмитрия Фирташа, а значит - деньги Могилевича и Путина. Через Левочкина нанимались и контролировались люди, которые непосредственно изнасиловали и разграбили Украину: портновы, лавриновичу, лукаши", - подчеркнул руководитель фракции.
Максим Бурбак также отметил, что "Левочкин лично ответственный за заведение на генеральские должности Украины десятков российских шпионов: Захарченко, Лебедева, Калинина, Якименко и других".
Кроме того, руководитель фракции призвал правоохранительные органы расследовать незаконное обогащение Левочкина.
"В последнее время прокуратура активно взялась за имущество и доходы народных депутатов. Однако руки почему-то не доходят до проверки миллиардных состояний Левочкина, заработанных годами антиукраинской подрывной деятельности", - сказал он.
Бурбак напомнил, что журналисты регулярно пишут о "третьем Межигорье" - имении Сергея Левочкина, о его яхтах и недвижимость во Франции, хотя он последние 10 лет находится на государственных должностях и не имеет права заниматься бизнесом.
"Мы требуем от Генеральной прокуратуры, СБУ, Национального антикоррупционного бюро и всех правоохранительных органов защитить здравый смысл и наконец начать уголовные производства в отношении Сергея Левочкина. Просим считать это депутатским запросом", - резюмировал Максим Бурбак.
В ответ "Оппоблок" заявил о политических преследованиях оппозиции: "Оппозиционный блок рассматривает заявление представителя партии власти "Народного фронта" Бурбака как продолжение политических преследований оппозиции. Мы ставим его в один ряд с Одесской трагедией, политически мотивированными преступлениями против личности, политически мотивированными уголовными делами против представителей оппозиции, поджогом "Интера", использованием правоохранительной системы для борьбы с инакомыслящими, с гражданами, недовольными нынешней властью. Нашу партию ... атакуют за то, что мы говорим правду".
Сам Левочкин в комментарии журналистам в кулуарах Рады заявил: "Моя позиция проста. Они 4 года за нами бегают. 4 года пытаются сфабриковать хоть какое-нибудь уголовное дело и ничего не получается. Очередной политический сезон начинается с политических преследований. Эта дорога приведет их в никуда. ... У нас во фракции не существует ни одного народного депутата против которого не возбуждено несколько уголовных дел".
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Вчора 21:45
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Найбільші інвестиції в Україну надходять з Кіпру.
За перше півріччя 2017 року в Україну зайшло трохи більше двох мільярдів гривень інвестицій з-за кордону.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Зазначається, що обсяг іноземних капітальних інвестицій в Україну в січні-червні поточного року склав 2 мільярди 343,8 мільйона гривень. Це в 1,9 разу менше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Як і у першому кварталі 2017 року, основним інвестором в Україну є Кіпр. Далі йдуть Нідерланди, Росія, Велика Британія, Німеччина та Віргінські острови.
Нагадаємо, в 2016 році іноземні інвестиції в Україну зросли на 5%.
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В 2011 году во время работы Юрия Бойко в Минэнерго Украины, подконтрольный министерству «Черноморнефтегаз» приобрел буровую платформу сингапурского производства не непосредственно у завода Keppel, а через посредника - британскую фирму Highway Investments Processing - за $400 млн, дороже чем у производителя. Вторая вышка также была куплена не напрямую. Это дало повод СМИ заподозрить коррупцию в сделках, сам инцидент упоминался в СМИ как «вышки Бойко[9]».
15 сентября 2016 года Генеральная прокуратура Украина официально заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Юрия Бойко документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойко"[10].
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непркасаемый, однако! или работа не такая уж напряженная?
или не то и не те напрягают?
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