 Пятерых патрульных полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.
По информации следствия, задержанные во время несения службы на территории Центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии, незаконно применяли к ним спецсредства (наручники, слезоточивый газ), физическое насилие и грабили их.
Также были задокументированы факты содействия задержанными карманным ворам с последующим перераспределением краденного.
Отмечается, что полицейские были задержаны во время очередного ограбления на железнодорожном вокзале.
Видео, фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.
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Слава Липецку
Офшорам Слава
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Уже пачками ловят!!! Жди от них защиты! Были и остались мусорами!!
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Живьйом па новаму хулє.
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