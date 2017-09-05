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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ограбление (1255) Нацполиция (8592) прокуратура (3162)

 Пятерых патрульных полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах. ВИДЕО+ФОТО

Прокуратура сообщила им о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.



По информации следствия, задержанные во время несения службы на территории Центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии, незаконно применяли к ним спецсредства (наручники, слезоточивый газ), физическое насилие и грабили их.

Пятерых патрульных полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах 01

Сообщается, что установлена причастность задержанных к 10 нападениям в период с марта по сентябрь текущего года.

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Также были задокументированы факты содействия задержанными карманным ворам с последующим перераспределением краденного.

Отмечается, что полицейские были задержаны во время очередного ограбления на железнодорожном вокзале.

Пятерых патрульных полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах 02

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Видео, фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.
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ага,и на все это закрывают глаза,все крыто шито,аж задержали 5рых сразу
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Цикаво Аваков блог об этом успехе реФФормы напишет?
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не факт.юные аваковцы-админы цензора заняты другим-лихо подчищают неудобные для себя посты
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ага. прошли да еще и с повышением в должности.
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и действительно !! просьба писать ,сэлфи -копы чи переатестованые..
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Это дерьмо в любую щель пролезет. В любой структуре. Для таких нужно особые тюрьмы строить и давать двойные сроки по сравнению с обычными уголовниками. И содержать исключительно на добровольные пожертвования родственников.
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надо было не задерживать,а то щас боты о зраде запоют,а так бы и не воняли если бы не задержали
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Похоже ментам сколько зарплаты не дай, всё равно останутся мусорами
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Не стоит всё же обобщать. Дерьма хватает в любых структурах. В семье не без урода - почти точно.
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вывсеврети! это же нова полиция , очьень важьно , орюкзаченная .
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а ведь до переаттестации просто взятки брали
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Авакяноофшорная реформа в действии
Слава Липецку
Офшорам Слава
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"Пятерых полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах"
Уже пачками ловят!!! Жди от них защиты! Были и остались мусорами!!
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Полицейские!Не теряйте время зря- вступайте в организованные бандитские группировки.Ведь у вас всё для этого есть и служебная крыша и транспорт и оружие.Ударим по организованной преступности ещё более организованной преступностью со стороны полиции.
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" Рожденная революцией (гидности)"
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Срочно ввести презумпцию правоты полицейского!!!!
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ну мусорье обычное, ничего не поменялось. хорошо хоть просто грабили, а не сажали на бутылки, как любят кацапские мусора своих граждан.
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скорее переатестованые, это вокзальная гопота, там не приятное место работы. бомжи, попрошайки, цыгане, карманники, сумочники, шлюхи клофелинщицы... ну и мусора из этой же касты.
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Треба їм зарплатню зробити 150 тис і тоді мусорня стане поліцейськими. Да.
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И как теперь называется эта ситуация: менты надыбали малину мусоров, а те слинять не успели ?
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А тепер озвучте кількість з них переатестованих.
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Это не ты сделал?

Девятиклассник открыл стрельбу в одной из школ подмосковного города ИвантеевкаКроме пневматического оружия нападавший принес с собой дымовые шашки и кухонный топорик, он ударил им одного из педагогов…
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Что-то железнодорожная полиция облажалась... Но ничего, надо организовывать побольше специализированных полицайских структур, хороших и разных - туристическую, курортную, почтовую, детсадовскую полицию...
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Вот у нас классная полиция, одни полицаи занимаются грабежом и бандитизмом, другие полицаи их ловят...Почти как в Княжичах.
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Опять зрада зрадная! Задержали преступников плохо,если бы не задержали опять плохо!Во всем реформа виновата, порошенко виноват и УКРАИНА виновата!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПятерых патрульных полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах. ВИДЕО+ФОТО
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