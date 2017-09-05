EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  363  16
Все про:ВР (22942) история (1400) Парубий (1564) сессия (230)

 Сто лет назад внутренние склоки и призывы к бунту привели к провалу реформ в Украине. Этого нельзя допустить сегодня, - Парубий на открытии сессии Рады. ВИДЕО

Сто лет назад внутренние склоки в Украинской Народной Республике парализовали возможность Украины противостоять большевистской России и привели к провалу реформ Центральной Рады. Сегодня украинский парламент должен объединиться перед внешней угрозой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил с трибуны парламента во время открытия новой сессии.

Загрузка видео...


Он призвал вспомнить историю украинского парламентаризма, годовщину которого Украина отмечает в текущем году. Парубий напомнил, что Украинская Центральная Рада в 1917-1918 годах пыталась провести фундаментальные реформы во время войны с большевистской Россией.

Читайте также: Парубий о послании Президента к Раде: Мы ожидаем и будем рады

"За считанные месяцы Центральная Рада сделала то, что другие государства создавали десятилетиями. Это при том, что Украина сотни лет была лишена государственности. К сожалению, все решения Центральной Рады остались декларациями, ведь уже 21 декабря 1917 года российские оккупанты перешли украинскую границу и начали наступление на столицу Киев. Много тогдашних лидеров свои узкопартийные интересы ставили выше, чем независимое украинское государство. Внутренние склоки, заговоры, большевистская популистическая пропаганда, постоянные призывы к бунту сводили много украинских усилий на нет", - отметил он.

Парубий подчеркнул, что сегодня главной задачей для Рады должны стать вопросы национальной безопасности.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ООО
Старая песня А ТО ПУТИН НАПАДЕТ! ага как же конечно!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не ВОРУЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Не ЛГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не КРЫСЯТНИЧАЙТЕ !!!!!!!!!!!!!!!! И никаких распрей не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Не можешь-научим.Не хочешь-заставим".С ними по другому никак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет у тебя методов против них (законных), а майдан дело долгое пока люди раскачаются!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В секунду "раскачаются".Никто ничего не в состоянии спрогнозировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Невже Центральная рада вводила геноцидные тарифы и усякие Роттердам плюс, а сын Грушевского фоткался в футболке расия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все реформы ныне сводятся к одному - как можно побольше содрать с простого человека
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обізнаний наш! Вот и ушел бы, не склочничал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сто лет назад такие предатели и агенты Москвы, как Парубий, и погубили Украину. А патриоты и националисты, типа Петлюры, уже ничего не смогли исправить после предательства, ошибок и саботажа "парубиёв"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСто лет назад внутренние склоки и призывы к бунту привели к провалу реформ в Украине. Этого нельзя допустить сегодня, - Парубий на открытии сессии Рады. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти