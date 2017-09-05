 Сто лет назад внутренние склоки и призывы к бунту привели к провалу реформ в Украине. Этого нельзя допустить сегодня, - Парубий на открытии сессии Рады. ВИДЕО

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Он призвал вспомнить историю украинского парламентаризма, годовщину которого Украина отмечает в текущем году. Парубий напомнил, что Украинская Центральная Рада в 1917-1918 годах пыталась провести фундаментальные реформы во время войны с большевистской Россией.
"За считанные месяцы Центральная Рада сделала то, что другие государства создавали десятилетиями. Это при том, что Украина сотни лет была лишена государственности. К сожалению, все решения Центральной Рады остались декларациями, ведь уже 21 декабря 1917 года российские оккупанты перешли украинскую границу и начали наступление на столицу Киев. Много тогдашних лидеров свои узкопартийные интересы ставили выше, чем независимое украинское государство. Внутренние склоки, заговоры, большевистская популистическая пропаганда, постоянные призывы к бунту сводили много украинских усилий на нет", - отметил он.
Парубий подчеркнул, что сегодня главной задачей для Рады должны стать вопросы национальной безопасности.
Старая песня А ТО ПУТИН НАПАДЕТ! ага как же конечно!!
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