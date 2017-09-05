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 Победный динамический показ на Су-27 полковника Оксанченко на авиашоу в Чехии. ВИДЕО

В сети опубликовано видео динамического показа украинского пилота, полковника Александра Оксанченко, победившего на международных авиасоревнованиях Czech International Air Fest-2017.

Как передает Цензор.НЕТ, видео динамического показа на странице в Facebook разместил пресс-центр Генерального штаба ВСУ.



Напомним, в эти выходные в чешском городе Градец-Кралове состоялось одно из престижнейших авиашоу "Czech International Air Fest-2017" (CIAF-2017). Украинскую делегацию возглавлял заместитель командующего по авиации - начальник авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Ярецкий. Украина была представлена ​​на статическом и динамическом шоу двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины.

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Заместитель командира по летной подготовке 831-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины полковник Александр Оксанченко подтвердил свой профессиональный уровень и получил трофей "За безупречный лучший динамический показ".

Победный динамический показ на Су-27 полковника Оксанченко на авиашоу в Чехии 01

На прошлогоднем авиашоу CIAF-2016 в Чехии Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.




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