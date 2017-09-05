 Победный динамический показ на Су-27 полковника Оксанченко на авиашоу в Чехии. ВИДЕО

Напомним, в эти выходные в чешском городе Градец-Кралове состоялось одно из престижнейших авиашоу "Czech International Air Fest-2017" (CIAF-2017). Украинскую делегацию возглавлял заместитель командующего по авиации - начальник авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Ярецкий. Украина была представлена ​​на статическом и динамическом шоу двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины.