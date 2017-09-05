 Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как отмечается, мужчина, который назвал себя адвокатом (но удостоверение так и не показал), в состоянии сильного алкогольного опьянения сначала упал у подъезда, и лежа начал обвинять молодежь (игравшую в нарды) в том, что они его обокрали. После этого пошел домой, где взял пистолет (предварительно травматический) и выстрелил одному из парней в спину. Потом начал угрожать другим соседям.