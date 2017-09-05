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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18063) пьянство (817) стрельба (2550)

 Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В понедельник, 4 сентября, на Куреневке в Киеве пьяный мужчина выстрелил в спину молодому парню, а также угрожал полиции, прибывшей на вызов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный", стрельба произошла на ул. Мукачевской, 14 (Куреневка).

Как отмечается, мужчина, который назвал себя адвокатом (но удостоверение так и не показал), в состоянии сильного алкогольного опьянения сначала упал у подъезда, и лежа начал обвинять молодежь (игравшую в нарды) в том, что они его обокрали. После этого пошел домой, где взял пистолет (предварительно травматический) и выстрелил одному из парней в спину. Потом начал угрожать другим соседям.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Возле завода "Турбоатом" в Харькове произошел конфликт со стрельбой, 1 человек в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ВИДЕО

После приезда патрульной полиции, мужчина наставил оружие и на правоохранителей. Однако потом положил оружие на землю, после чего ему надели наручнику. Пострадавшему парню медицинскую помощь оказали на месте.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейские Киева задержали преступную группу иностранцев, совершавшую разбойные нападения на бизнесменов. ФОТО+ВИДЕО

Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен 01Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен 02Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен 03Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен 04

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Какие у вас доводы господин адвокат?
Карты, деньги, два ствола...

А вы говорите Молдавия...
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а можно ли в Молдавии вот так получить травмат? Во многих цивилизованых странах, это специальное полицейское устройство и не разрешено к использованию цивилами.
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Там можно огнестрел получить, а не то что травмат. Вопрос в неадватности населения, причем на всех уровнях.
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В Киеве пьяная компания избила полицейских и разгромила их автомобиль

В Киеве в ночь с 4 на 5 сентября по улице Зодчих, 80, компания пьяных мужчин избила полицейских и разгромила их автомобиль.
Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Патрульные прибыли на вызов, чтобы угомонить компанию из 10 человек, которые очень шумно себя вели.
"Мужчинам из компании не понравилось, что им делают замечания, и они начали приставать к копам. После слов, что они могут быть задержаны, начали нападать и бить правоохранителей. Те, отбиваясь, отошли, чтобы еще больше не обострять ситуацию. Дебоширы же, в ответ на это начали бить патрульный автомобиль Toyota: разбили лобовое стекло, выломали номерной знак и помяли заднее крыло", - говорится в сообщении.
Задержать четырех нетрезвых мужчин помог наряд, прибывший на помощь.
"В результате конфликта, травмы получили два копа и двое мужчин из компании", - сообщили в паблике.https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-kieve-pyanaya-kompaniya-izbila-politsejskih-i-razgromila-ih-avtomobil.htm
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Валить надо было на поражение, в целях самообороны. На парочку идиотов, Борщаговка, стала бы чище.
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Нет, зачем же. Продавать короткостволы! Да чего там - среднестволы, длинностволы и оченьдлинностволы! А то стрельнул только в одного, да и то - смешно сказать - резинкой. А мог бы весь подъезд та-та-та-та-та-та-та. Свинцом. И в супермаркет заехать. Или в школу. Детский сад тоже неплохо - там мишени такие юркие!
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травматы нужно запретить! большой соблазн применения-попугаю,травмирую... а разрешить надо огнестрел под строгим контропем!
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Ну, пока у нас те, кто является ексклюзивным владельцем "летающей дубинки" чуствует себя хозяином жизни. Вместо того, чтобы принять закон о цивильном оружии, у нас предпочитают наделить правом особых людей из чесла бывших ментов, прокурорских и прочьих владеть несмертельными видами оружия, которое и провоцирует его применение по любому сдлучаю, как "летающей дубинки".
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Может кто помнит, как недавно польку в аэропорту с луком задержали? Так она таки ехала на международные соревнования по стрельбе из класического лука и лук был задекларирован как спорт инвентарь. Сегодня разговаривал с человеком который там был при деле. Не помогло ни вмешательство организаторов турнира, не помог даже консул. Документов о конфискации таможня ей не дала и пыталися выпереть назад в Польшу. Где девался недешёвый лук до сих пор не известно. Тогда же произошёл такой же инциндент с представителем Кореи.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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