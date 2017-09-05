 Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный", стрельба произошла на ул. Мукачевской, 14 (Куреневка).
Как отмечается, мужчина, который назвал себя адвокатом (но удостоверение так и не показал), в состоянии сильного алкогольного опьянения сначала упал у подъезда, и лежа начал обвинять молодежь (игравшую в нарды) в том, что они его обокрали. После этого пошел домой, где взял пистолет (предварительно травматический) и выстрелил одному из парней в спину. Потом начал угрожать другим соседям.
После приезда патрульной полиции, мужчина наставил оружие и на правоохранителей. Однако потом положил оружие на землю, после чего ему надели наручнику. Пострадавшему парню медицинскую помощь оказали на месте.
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В Киеве в ночь с 4 на 5 сентября по улице Зодчих, 80, компания пьяных мужчин избила полицейских и разгромила их автомобиль.
Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Патрульные прибыли на вызов, чтобы угомонить компанию из 10 человек, которые очень шумно себя вели.
"Мужчинам из компании не понравилось, что им делают замечания, и они начали приставать к копам. После слов, что они могут быть задержаны, начали нападать и бить правоохранителей. Те, отбиваясь, отошли, чтобы еще больше не обострять ситуацию. Дебоширы же, в ответ на это начали бить патрульный автомобиль Toyota: разбили лобовое стекло, выломали номерной знак и помяли заднее крыло", - говорится в сообщении.
Задержать четырех нетрезвых мужчин помог наряд, прибывший на помощь.
"В результате конфликта, травмы получили два копа и двое мужчин из компании", - сообщили в паблике.https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-kieve-pyanaya-kompaniya-izbila-politsejskih-i-razgromila-ih-avtomobil.htm
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