 Мы создали и щедро спонсируем в отдельно взятом субъекте РФ экстремистский исламистский режим, - Навальный о заявлении руководства Чечни. ВИДЕО

"Послушайте и ужаснитесь. Мы создали (и щедро спонсируем своими налогами) в отдельно взятом субъекте РФ экстремистский исламистский режим, грозящий и нам ("запомните все, кто говорит на русском") и всему остальному миру армией смертников. Эти речи ничем не отличаются от тех, кто убивает людей, осуществляя акты террора. Это просто кошмар и преступление против будущего страны", - написал Навальный.
Для иллюстрации своего заявления, российский оппозиционер, опубликовал в Facebook видео с сегодняшнего митинга в Грозном.
Послушайте и ужаснитесь. Мы создали в России и спонсируем налогами экстремистский исламистский режим, грозящий миру армией смертников. pic.twitter.com/2bvxref3iX- Alexey Navalny (@navalny) 4 сентября 2017 г.
Напомним, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против народа рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а мьянманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.
В минувшую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме между буддистами и мусульманами-рохинджа.
В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о ситуации в связи с операцией против народности Рохинджа (Рохинья) силами безопасности в Мьянме.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему близок подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Мьянме. "Позиция Эрдогана - самая лучшая и открытая, мы его поддерживаем", - добавил Кадыров.
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А так- я "За!".
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Пусть они вас режут, бараны вы конченные
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Хай хоч повбивають одне одного!
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