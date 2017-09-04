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Все про:ислам (138) Чечня (561) экстремизм (105) Навальный (378)

 Мы создали и щедро спонсируем в отдельно взятом субъекте РФ экстремистский исламистский режим, - Навальный о заявлении руководства Чечни. ВИДЕО

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что руководство Чечни открыто грозит России и всему миру армией смертников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Послушайте и ужаснитесь. Мы создали (и щедро спонсируем своими налогами) в отдельно взятом субъекте РФ экстремистский исламистский режим, грозящий и нам ("запомните все, кто говорит на русском") и всему остальному миру армией смертников. Эти речи ничем не отличаются от тех, кто убивает людей, осуществляя акты террора. Это просто кошмар и преступление против будущего страны", - написал Навальный.

Для иллюстрации своего заявления, российский оппозиционер, опубликовал в Facebook видео с сегодняшнего митинга в Грозном.



Напомним, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против народа рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а мьянманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следы массовой внесудебной казни 27 человек в Чечне пытаются скрыть, а убитых "записать" в сирийские наемники, - "Новая газета"

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.

В минувшую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме между буддистами и мусульманами-рохинджа.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о ситуации в связи с операцией против народности Рохинджа (Рохинья) силами безопасности в Мьянме.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему близок подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Мьянме. "Позиция Эрдогана - самая лучшая и открытая, мы его поддерживаем", - добавил Кадыров.

Мы создали и щедро спонсируем в отдельно взятом субъекте РФ экстремистский исламистский режим, - Навальный о заявлении руководства Чечни 01

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Так легко для нас це все не закінчиться, на жаль.
А так- я "За!".
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Що хУЙЛО, що Кадиров, що Навальний- москалі у відношенні до України.
Хай хоч повбивають одне одного!
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Как только "щедрость" уменьшится так сразу и начнется . Уже скоро .
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Доброе уторо!!!!! КАЦАПЫ!!!!!! и тебе, Леша, отдельно - здравствуйте......... а раньше не видели, что кормите ублюдка...
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Заткнись, грязная русская свинья, и слушай, что хан велит!
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ГЛАВНЫЙ САДИСТ ЧЕЧНИ озаботился зверствами буддистов. Главный садист Чечни Кадыров выступил с критикой в «адрес мирового сообщества», которое «не предпринимает реальных шагов для предотвращения геноцида мусульман-рохинья в Мьянме».----- кому больше интересно, читайте на кавказцентере .
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В течение 6-12 часов ракеты КНДР пойдут на Гуам - Последний эксклюзив! Пер. с англ. - не обращайте внимания на вражеский ресурс- перевод без комментариев и оценок,
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомМы создали и щедро спонсируем в отдельно взятом субъекте РФ экстремистский исламистский режим, - Навальный о заявлении руководства Чечни. ВИДЕО
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