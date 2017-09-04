EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  30107  220
Все про:Кадыров (623) Мьянма (21) Чечня (562) Эрдоган (363) мусульмане (252)

 "Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров. ВИДЕО

"Президент Чечни" Рамзан Кадыров выступил против официальной позиции России в поддержке властей Бирмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео распространили в сети.

Загрузка видео...


"Почему российкие СМИ молчат? Если в Европе взрывают, убивают, сразу наши СМИ, и политики выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек, все молчат" - сказал лидер Чечни.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Весь Кавказ на нервах!", - Сотни мусульман вышли на несогласованную акцию в Москве. ВИДЕО

Кадыров говорит о конфликте в Мьянме (Бирмы), где за последнее время, по разным данным, погибли сотни мусульман. Он отметил, что выступает против позиции России в поддержке властей Бирмы.

В то же время, Россия поддержала центральную власть Мьянмы, назвав мусульман, бунтовщиками, а центральное российское телевидение не показало несанкционированные акции мусульман, которые прошли по всей России, в том числе, в Москве.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
а шо скажут боевые буряты там обижают братьев не мусульман
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо, кадыркина готовят наследником путлера?))) слишком громкое заявление чтобы хуйло промолчал...он же мачо, неужели язык в жопу засунет?))) Или уже лепят нового "смелого, красивого и бестрашного" в кремль на трон?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и путин и кадыров чмо а не мачо. всю эту историю тихо спустят на тормозах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Клоунада по расєйські... -- Підошва пукіна, нібито проти самого черевика..., -- це дійсно по расєйськи. Створіння яке створило фсб, ніколи не піде проти фсб, тому-що знає що зразу помре. Але якщо "іде проти" фсб, значить це театр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Але якщо "іде проти" фсб, значить це театр.

Хлеба и зрелищ!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Центробежный выбор Кремля между буддизмом и исламом
В один миг незнакомое и чуждое россиянам название далёкой страны Мьянмы, вдруг стало актуальным и в каком-то смысле, сакральным. А все после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров не только выступил в поддержку мусульман Мьянмы, но и собрал в столице республики, в будний день, многотысячный митинг!

Конечно, о том, как в Чечне собираются митинги мы все прекрасно знаем, но примечательно иное - Кадыров, который называл чеченцев боевой пехотой Владимира Путина, впервые, своими действиями пошёл наперекор Кремлю. Продемонстрировал он это несогласие с позицией центра как в ходе своей прямой трансляции в Instagram, так и непосредственно организацией митинга, поддевающего народа рохинджа… о котором, опять же, мало кто в России слышал, знал и сопереживал до этого. Но, то ли ещё будет, ведь мусульмане России уже выражают свою "обеспокоенность" и в центре Москвы.

И вот теперь, самое интересное, каковы будут дальнейшие шаги, как в Грозном, так и в Москве. Станет ли столица подыгрывать главе дотационного региона, получающего ежегодно безвозмездно более 80% собственного ВВП или примет сторону Нейльидо (столица Мьянмы)? Как никак, а с этой страной у РФ товарооборот $500 млн и она занимает пятое место по объёмам закупки российского оружия.

Кроме того, Мьянма союзник КНР и в решении вопроса с рохинджа Пекин примет сторону Нейльидо и уж явно не позитивно воспримет всех тех, кто будет по ту сторону баррикад, как реальных, так и политических. Вот ещё повод для Москвы дважды подумать, прежде чем принимать, чью либо сторону. А принимать придётся, ведь российский Кавказ уже гудит. При этом, мусульманский Дагестан граничит с буддистской Калмыкией…

Иными словами, ситуация в стране, находящейся за тысячи километров от Москвы, напрямую может повлиять на стабильность в самой России и, возможно, катализировать центробежные явления внутри "сверхдержавы". И какой бы выбор не был сделан "центром", он в любом случае будет не в его пользу.Collapse

"Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров - Цензор.НЕТ 1485

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну надо же - мнение этого 3/14дараса не совпадает с мнением главного 3/14дараса...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Є такий вираз - слушний момент називається. Кадирка знає уже давно, що бабла в параші уже немає. Ердоган в свою чергу спить і бачить себе султаном. Китай в свою чергу спить і бачить себе володарем нового шовкового шляху до Європи. Якщо прокласти такий шлях в обхід параши де невдовзі усе полетить шкереберть то Кадиркін може стати таким собі ключовим зв'зком між новим султанатом і Піднебесною. Окрім кавказських країн під султанат кадиркін захоче забрати собі і Кубань з Кримом. Ну Крим йому обломиться апріорі а кубанським кизякам прийдеться трошки повмирати по справжньому і бисрІнько проситись до Неньки України хоч тушкою хоч чучелком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так воно і є. Кадиров першим відділиться від Росії, бо "скільки вовка не годуй, а все-одно в ліс дивиться".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, кажется, начинается... Взращенный и выпестованный кремлевскими ястребами пес уже показывает клыки. Взбесился?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оказывается на раисе есть демократия! Вот так просто можно заявить, что не согласен с решением власти и не боятся. Можно даже собрать несанкционированый митинг и полиция будет тебя охранять от киргизов и бурят
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти