 "Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров. ВИДЕО

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"Почему российкие СМИ молчат? Если в Европе взрывают, убивают, сразу наши СМИ, и политики выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек, все молчат" - сказал лидер Чечни.
Кадыров говорит о конфликте в Мьянме (Бирмы), где за последнее время, по разным данным, погибли сотни мусульман. Он отметил, что выступает против позиции России в поддержке властей Бирмы.
В то же время, Россия поддержала центральную власть Мьянмы, назвав мусульман, бунтовщиками, а центральное российское телевидение не показало несанкционированные акции мусульман, которые прошли по всей России, в том числе, в Москве.
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Хлеба и зрелищ!...
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В один миг незнакомое и чуждое россиянам название далёкой страны Мьянмы, вдруг стало актуальным и в каком-то смысле, сакральным. А все после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров не только выступил в поддержку мусульман Мьянмы, но и собрал в столице республики, в будний день, многотысячный митинг!
Конечно, о том, как в Чечне собираются митинги мы все прекрасно знаем, но примечательно иное - Кадыров, который называл чеченцев боевой пехотой Владимира Путина, впервые, своими действиями пошёл наперекор Кремлю. Продемонстрировал он это несогласие с позицией центра как в ходе своей прямой трансляции в Instagram, так и непосредственно организацией митинга, поддевающего народа рохинджа… о котором, опять же, мало кто в России слышал, знал и сопереживал до этого. Но, то ли ещё будет, ведь мусульмане России уже выражают свою "обеспокоенность" и в центре Москвы.
И вот теперь, самое интересное, каковы будут дальнейшие шаги, как в Грозном, так и в Москве. Станет ли столица подыгрывать главе дотационного региона, получающего ежегодно безвозмездно более 80% собственного ВВП или примет сторону Нейльидо (столица Мьянмы)? Как никак, а с этой страной у РФ товарооборот $500 млн и она занимает пятое место по объёмам закупки российского оружия.
Кроме того, Мьянма союзник КНР и в решении вопроса с рохинджа Пекин примет сторону Нейльидо и уж явно не позитивно воспримет всех тех, кто будет по ту сторону баррикад, как реальных, так и политических. Вот ещё повод для Москвы дважды подумать, прежде чем принимать, чью либо сторону. А принимать придётся, ведь российский Кавказ уже гудит. При этом, мусульманский Дагестан граничит с буддистской Калмыкией…
Иными словами, ситуация в стране, находящейся за тысячи километров от Москвы, напрямую может повлиять на стабильность в самой России и, возможно, катализировать центробежные явления внутри "сверхдержавы". И какой бы выбор не был сделан "центром", он в любом случае будет не в его пользу.Collapse
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