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 Политика Украины
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 ВСУ на приморском направлении соблюдают условия "школьного перемирия" без ответа на провокации террористов. ВИДЕО

На приморском направлении воины соблюдают условия "школьного перемирие без ответа на провокации террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Военное телевидение Украины.

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Стрельба со стороны российско-террористических войск начинается ближе к вечеру.

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Каждый из бойцов уверен, что только вместе можно победить врага.
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Пусть нас хоть с говном смешают - мы будем мужественно молчать...
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ну нельзя же стрелять в торговsх партнеров барыги, а то он денег меньше нагребет
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А какое будет следующее перемирие? Новогоднее или шакаладное? Какая следующая причина не посылать ответку?
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" А какое будет следующее перемирие? "

Та придумают шонибудь ... У нас народ недалекий , все схавает
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школьное перемирие - это когда именно вечером стреляют (твари ихтамнетские) потому что дети уже домой вернулись, из школы?
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Когда Ганнибал
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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и при этом как у нас мужественно молчат,что наших в упор расстреливают. Что у сепидерастов - оружие с глушителями. Что всех убитых резко списывают в "небоевые" потери.
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В какой войне и когда за всю историю земли было что в солдат стреляют и убивают а они не отвечают потому что какая то гражданская жопа далеко от военных действий придумала одностороннее перемирье!!!!!
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ну так жопе важнее кредиты получить и по приближенным к жопе рылам растолкать. А что там на том фронте - жопу не особо касается
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А что еще им остается делать - как сказала Геращенко, они вообще действуют нелегитимно...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВСУ на приморском направлении соблюдают условия "школьного перемирия" без ответа на провокации террористов. ВИДЕО
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