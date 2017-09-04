 ВСУ на приморском направлении соблюдают условия "школьного перемирия" без ответа на провокации террористов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ
, об этом сообщает Военное телевидение Украины.
Стрельба со стороны российско-террористических войск начинается ближе к вечеру. Читайте также: Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила растет, - экс-командующий Сухопутных войск Польши
Каждый из бойцов уверен, что только вместе можно победить врага.
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Та придумают шонибудь ... У нас народ недалекий , все схавает
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вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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