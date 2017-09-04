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 Происшествия, Киевские новости
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 Огненное ДТП в Киеве: "Опель" врезался в столб и сгорел за 2 минуты. ВИДЕО

В Киеве на улице Саперно-Слободская автомобиль вследствие ДТП взорвался и сгорел за 2 минуты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Как отмечается, водитель выжил чудом. С травмами средней степени тяжести водителя забрали в 17 больницу. У пострадавшего ожоги, контузия, сильные ушибы, перелом, однако он в сознании, угрозы жизни нет. Предварительно, по словам свидетелей, "Опель" не пропустил "Тойота" и после касательного удара вылетел в столб, как раз водительской стороной.

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Тойотовод скотыняка. Если водила говорит правду.
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Подозреваю, что по версии тойотовода - скотыняка как раз водила Опеля.
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Опель уже выступает за сборную Франции, сам-чувак
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Пора уже завязывать с этими левыми машинами.

В Украине сейчас критически важно принять нолрмальны закон про растаможку авто. А именно:
1. Вернуть ЕВРО - 4
2. Сделать шаровую растаможку на авто не старше 10-12 лет, соответствующих ЕВРО 4.
3. Убрать маржу на литраж двигателя.
4. Упростить до минимума растаможку авто из США
5. Ввести номрмальный ТО. Еща раз, НОРМАЛЬНЫЙ. Не как было в Украине и не как сейчас в Литве, что любой мусор его получает за взятку в 150 евро.

Нужны нормальный, легальные авто! Пора завязывать с хламом и нелегальных хламом!
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а по мне проблема не в машинах а в водителях. Думаешь если нормальные легальные машины друг друга не пропустят то последствий будет меньше?!!
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Количество мудаков конечно большое. Но их можно дисциплинировать. Когда человек понимает, что он может делать, что хочет, то это его очень сильно расслабляет
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Я говорю, что авто на левой регистрации, которых ой как валом сейчас в стране. которые в 99.9% оформлены на фирму, в которой 4000 человек, а не на ездуна. Ой как разбалывали их пилотов.
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Проблема во властях. Они сами на каких машинах ездят? Давайте сохраним растаможку но пересатим правительство и депутатов на ланосы и китайский автопром.
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Проблема во всех. Тут такой подход, депутат крадет у госудатства - гнида. Сосед Вася обокрал государство - красава, кинул лохов!
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А как жирует депутат и как выживает сосед на украденное, а?
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Ты знаешь, сколько времени нужно среднестатистической семье со среднестатистической зарплатой заработать на даже б/у автомобиль из Европы не старше 10-12 лет, уже не говоря о новых?
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Имеется ввиду с ростаможкой. Где то лет 10. На новый авто 30 лет...
Польской семье достаточно 1 год, что бы скопить на аналогичное авто.
У нас аналогичные авто в разы дороже чем в Польше, хотя зарплата в разы меньше чем у поляков... Как думаешь почему так получается?

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Это очевидно. Васадзам очень деньги нужны.
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Мне кажется в в начале написал, что надо нормализовать растаможку. Если вы это прочитали, то не понимаю почему мне задаете эти вопросы, но так уж и быть

Причин основных две. Высокие пошлины на ввоз и то что в Украине не штормят за старье, в отличаи от Европы.
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Ну в принципе, когда у нас зарплаты будут хотя бы немного похожи на европейские, то можно тогда говорить о новых авто... У нас же зарплаты в среднем в десятки раз ниже чем в Европе. Это факт.
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Причем тут новые? Вы хоть читали, что я писал? Я писал до 12 лет!!! сделать адекватную растаможку!
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800 баксов в Польше... Просто они нах.. там никому не нужны
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но тут дерут почти в 4 раза дороже, как своим
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А не дохрена ли будет КАЖДОЙ семье по машине? И так сейчас пробок полно, а вы хотите их увеличить?
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А вы попробуйте пожить не в большом городе, а где нибудь в селе или поселке из которого до больницы 50-100км. Может в городе с нормальным муниципальным транспортом и такси машина и не нужна, а за городом это вопрос выживания. Мне больно смотреть на людей которые из последних сил тянут финансами гнилой жигуль или волку, когда за эти деньги можно было содержать нормальную иномарку.
П.С. если государство уж так заботится о экологии что запрещает ввоз ниже ЕВРО-5, то пусть позволяет бесплатно менять "корчи" на машины хотя бы с ЕВРО-3.
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Старше 10-12 лет? Это - пробег 600-700 т. км. Разве не хлам?
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Есть разнае, но я на бляхах в Киеве вижу в основном премиальный хлам, которому уже никак не 12 лет. Да и комментатор выше вас, рассказывает, что это чуть ли не новые авто.

По этому я говорю, что должен быть нормальный ТО, что бы не пускать хлам на улицы
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Видите ли, нормальный, как Вы пишете ТО, никак не пропустит авто с таким пробегом. Но мы же знаем, что ТО проводит наш кум...
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Пропустит и по больше, но надо что б машина была не ушатана. Вы хоть раз видели как авто проходит ТО например в Германии?

Я не могу понять, вас реально больше устраивает тот бред, что есть сейчас, чем нормальные европейские процессы?
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А в селі Нижні Голопуцьки пес насрав за клубом.)))
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А була бы Йуля президентом такого бы не сталося!
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Возможно и будет. Шоколад даже во 2-й тур нынче не проходит.
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У шиколада козырь в рукаве имеется охундровски хороший
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естественный отбор,чем больше сейчас себе свернут шею,тем безопаснее будет,когда выпадет снег
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как говорил Ромео из " Тойоты": уступить в трамвае - пожалуйста, но не на дороге.
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Мабуть на газу!Заправился на всю неделю.А тут таке.Шкода тачку.Головне живий
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Выскажу свое субъективное мнение, БОЛЬШИНСТВО водителей, с импортными номерами ездят как попало, ПДД не для них.
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Эти машинки куплены на убой, к тому же если "на бляхах" смоется с места ДТП-где и кого искать? Поэтому так и ездят.
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Чудный прорыгиватель. Никогда нет нормального соотношения сторон. Видео то растянуто, то сплюснуто...
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"Хозяева жизни" летают быстрей ангелов хранителей.
Все им оказывается не обязаны уступать дорогу?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОгненное ДТП в Киеве: "Опель" врезался в столб и сгорел за 2 минуты. ВИДЕО
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