 Огненное ДТП в Киеве: "Опель" врезался в столб и сгорел за 2 минуты. ВИДЕО

Как отмечается, водитель выжил чудом. С травмами средней степени тяжести водителя забрали в 17 больницу. У пострадавшего ожоги, контузия, сильные ушибы, перелом, однако он в сознании, угрозы жизни нет. Предварительно, по словам свидетелей, "Опель" не пропустил "Тойота" и после касательного удара вылетел в столб, как раз водительской стороной.
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В Украине сейчас критически важно принять нолрмальны закон про растаможку авто. А именно:
1. Вернуть ЕВРО - 4
2. Сделать шаровую растаможку на авто не старше 10-12 лет, соответствующих ЕВРО 4.
3. Убрать маржу на литраж двигателя.
4. Упростить до минимума растаможку авто из США
5. Ввести номрмальный ТО. Еща раз, НОРМАЛЬНЫЙ. Не как было в Украине и не как сейчас в Литве, что любой мусор его получает за взятку в 150 евро.
Нужны нормальный, легальные авто! Пора завязывать с хламом и нелегальных хламом!
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Польской семье достаточно 1 год, что бы скопить на аналогичное авто.
У нас аналогичные авто в разы дороже чем в Польше, хотя зарплата в разы меньше чем у поляков... Как думаешь почему так получается?
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Причин основных две. Высокие пошлины на ввоз и то что в Украине не штормят за старье, в отличаи от Европы.
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П.С. если государство уж так заботится о экологии что запрещает ввоз ниже ЕВРО-5, то пусть позволяет бесплатно менять "корчи" на машины хотя бы с ЕВРО-3.
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По этому я говорю, что должен быть нормальный ТО, что бы не пускать хлам на улицы
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Я не могу понять, вас реально больше устраивает тот бред, что есть сейчас, чем нормальные европейские процессы?
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Все им оказывается не обязаны уступать дорогу?
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