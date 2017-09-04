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 Политика Украины
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Все про:самолет (2242) Укроборонпром (469)

 "Укронборонпром" представил новый легкий 4-х вместительный самолет Y1 "Дельфин". ВИДЕО

ГП "Одесский авиационный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", разработал новый легкий 4-х вместительный одномоторный самолет, получивший название Y1 "Дельфин".

Как информирует Цензор.НЕТ, видеопрезентацию нового самолета выложил "Укроборонпром".

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Отмечается, что легкость управления и гибкость применения этого самолета позволяет использовать его, как первую строчку в обучении летчиков, как патрульный самолет для мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также, как акробатический или легкий пассажирских самолет.

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Y1 "Дельфин", в деле подготовки летчиков, как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время которых курсанты осваивают азы летного дела. Для большей безопасности на самолете установлена ​​специальная система спасения, когда, в случае нештатной ситуации весь самолет с пилотами и пассажирами спускается на парашюте. Благодаря этому решению становится возможным спасти не только человеческие жизни, а и сам самолет.

Y1 "Дельфин" оснащен двигателем от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, которая входит в масштабного авиа-конгломерата Safran SA, производящей двигатели и авионику для самолетов Boeing и Airbus. Этот двигатель способен разгонять Y1 "Дельфин" до 385 км / ч и обеспечивает беспосадочный полет на расстояние до 1320 км.

Конструкция самолета позволяет выполнение сложного и высшего пилотажа, благодаря чему курсанты могут овладеть основами современного маневрового воздушного боя, а также вывода самолета из штопора.

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Самолет может оснащаться бортовым оборудованием, как на базе традиционных аналоговых приборов, так и современными цифровым, которое получило название "стеклянная кабина" и используется в большинстве современных самолетов, в том числе в Ан-148/158/178 и Ан-132D.

Y1 "Дельфин" уже прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов. Сейчас специалисты завода продолжают работу над созданием специализированных версий самолета.
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Богдан или чЛенинская кузня будет делать?
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И какую ценность сие творение представляет в плане ведения военных действий ,лет 100 назад такие в сараях делали народные умельцы ...
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больше самолетов, хороших и разных, Украина, и не только самолетов, всевозможной техники, мы с ордой граничим, нам слабыми быть нельзя
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вы шо, уже и размножаитесь на сайте, соевые?
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А я то думаю ,где секта подевалась ? А вот они.... начали из щелей выползать.
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уже деньги на смену методичек кончились, соя барыга шоколад вальцман, хотя выпустили новый вкладыш - цены растут
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ну так на энтузиазм надо переходить. за столько лет можно было уже зазомбироваться перемогами главбрехла
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"4-х вместительный"?


Цензор, серьёзно? Где ваши журналисты такие слова находят?
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просто вы отстали от прогресса, они ищут новые формы. или скажите что вы не поняли, зато как ёмко - 4-х местный и вместительный одним словосочетанием!
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Ну тут да. Импрессионистов и всяких минималистов ( если по аналогии) тоже когда-то не понимали. Возможно нынешние журналисты тоже прогрессивны в своих "художествах", а я как-то закостенел во взглядах.
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четырехместный одномоторный трехлопастной самолёт
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На общем фоне не плохо, даже хорошо. Но он то хоть летает? Или "зразок?" Но, и ни фига не умеют пропиарить свой же товар.
А вот если бы на месте этого "Дельфина" - уже прототип своего летающего и боевого, как у "этих". Вот это было бы таки да! Что слабо?
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Для акробатики он ну никак не пойдет. УТС - вполне. Патрульный - очень даже (ну если оставить два места и подвесить УБ-16, либо контейнер с ГШ-23Л
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все! теперь уже точно можно освобождать Крим!
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А где истребители и бомбардировщики, мля?! Кацапов чем бомбить дуИИте?!...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Укронборонпром" представил новый легкий 4-х вместительный самолет Y1 "Дельфин". ВИДЕО
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