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 Политика Украины
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Все про:самолет (2242) Укроборонпром (469)

 "Укроборонпром" представил новый легкий 4-местный самолет Y1 "Дельфин". ВИДЕО

ГП "Одесский авиационный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", разработал новый легкий 4-местный одномоторный самолет, получивший название Y1 "Дельфин".

Как информирует Цензор.НЕТ, видеопрезентацию нового самолета выложил "Укроборонпром".

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Отмечается, что легкость управления и гибкость применения этого самолета позволяет использовать его, как первую строчку в обучении летчиков, как патрульный самолет для мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также, как акробатический или легкий пассажирских самолет.

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Y1 "Дельфин", в деле подготовки летчиков, как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время которых курсанты осваивают азы летного дела. Для большей безопасности на самолете установлена ​​специальная система спасения, когда, в случае нештатной ситуации весь самолет с пилотами и пассажирами спускается на парашюте. Благодаря этому решению становится возможным спасти не только человеческие жизни, а и сам самолет.

Y1 "Дельфин" оснащен двигателем от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, которая входит в масштабного авиа-конгломерата Safran SA, производящей двигатели и авионику для самолетов Boeing и Airbus. Этот двигатель способен разгонять Y1 "Дельфин" до 385 км / ч и обеспечивает беспосадочный полет на расстояние до 1320 км.

Конструкция самолета позволяет выполнение сложного и высшего пилотажа, благодаря чему курсанты могут овладеть основами современного маневрового воздушного боя, а также вывода самолета из штопора.

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Самолет может оснащаться бортовым оборудованием, как на базе традиционных аналоговых приборов, так и современными цифровым, которое получило название "стеклянная кабина" и используется в большинстве современных самолетов, в том числе в Ан-148/158/178 и Ан-132D.

Y1 "Дельфин" уже прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов. Сейчас специалисты завода продолжают работу над созданием специализированных версий самолета.
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Богдан или чЛенинская кузня будет делать?
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И исключительно для личного пользования бариг.
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Бу-га-га, децкий самолетик, в гараже можно слепить. Какая-то мелкая Швеция делает конкурентные на мировом рынке истребители, а у нас клуб юных авиамоделистов. Печальбеда.
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И какую ценность сие творение представляет в плане ведения военных действий ,лет 100 назад такие в сараях делали народные умельцы ...
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Ценности 000000,000,весь мир переходит на безпилотники для патрулирования,а мы типа создаем что-то необычайное с французским двигателем для акробатики.Какие то странные американцы и китайцы,не додумались до такого боевого акробата
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ну вообще то малая авиация востребована во всем мире, это не обязательно для военных целей
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основная ценность в том, что проводить первоначальную подготовку пилотов проще и дешевле на легкомоторных самолетах собственного производства, чем покупать б/ушные чешкие Элки, и дешевле чем в мордоре на реактивном як-130(на украинском, кстати двигателе!!!). но..вопрос в том, что этот литачек уже года 4 как выпускается...и даже курсанты на нем учатся...к чему эта "новость2 бородатая ..именно сегодня..не понятно? Кстати, это первый самолет сделанный в Одессе после 1923 года)))
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ну цензору писать что то надо, ищут новости, даты не смотрят
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Ценность в том, что это инвестиции, добавочная стоимость, налоги в бюджет, а значить в т.ч. и деньги на армию. Сейчас 21 век и в войнах в первую очередь побеждают с помощью развития экономик.
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А какая ценность в комментаторах которые даже не читают постов которые комментируют ?

"Y1 "Дельфин", в деле подготовки летчиков, как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время которых курсанты осваивают азы летного дела" (с)
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на Як-52 до сих пор обучают курсантов на 1-2 курсах
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больше самолетов, хороших и разных, Украина, и не только самолетов, всевозможной техники, мы с ордой граничим, нам слабыми быть нельзя
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Зрада, барига все вкрав.
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вы шо, уже и размножаитесь на сайте, соевые?
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А я то думаю ,где секта подевалась ? А вот они.... начали из щелей выползать.
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уже деньги на смену методичек кончились, соя барыга шоколад вальцман, хотя выпустили новый вкладыш - цены растут
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ну так на энтузиазм надо переходить. за столько лет можно было уже зазомбироваться перемогами главбрехла
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"4-х вместительный"?


Цензор, серьёзно? Где ваши журналисты такие слова находят?
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просто вы отстали от прогресса, они ищут новые формы. или скажите что вы не поняли, зато как ёмко - 4-х местный и вместительный одним словосочетанием!
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Ну тут да. Импрессионистов и всяких минималистов ( если по аналогии) тоже когда-то не понимали. Возможно нынешние журналисты тоже прогрессивны в своих "художествах", а я как-то закостенел во взглядах.
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ну да, язык развивается - например, "двухсотвместительный пассажирский лайнер", "четырёхкомфортабельный кабриолет"...
Если трава хорошая - пишется легко, и новые слова непринужденно ложаться на экран монитора.
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четырехместный одномоторный трехлопастной самолёт
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На общем фоне не плохо, даже хорошо. Но он то хоть летает? Или "зразок?" Но, и ни фига не умеют пропиарить свой же товар.
А вот если бы на месте этого "Дельфина" - уже прототип своего летающего и боевого, как у "этих". Вот это было бы таки да! Что слабо?
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Скорее всего не летает,иначе бы продемонстрировали,ну а если и полетит,то лучше все будет подходить чтобы контрабасс через кордон таскать
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Это даже не зразок, а компьютерный мультик. "Слушай, возьми все. Я еще нарисую".
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Не такой он уж новый. Вот хотя бы: " Одесский авиационный завод представил новый военный самолет (фото)"
http://trassae95.com/berezovskij/photo/2015/10/06/odesskij-aviacionnyj-zavod-predstavil-novyj-voennyj-samolet-foto-26124.html

То ли вс это к "юбилеям", до ли - "лед тронулся..?"
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Для акробатики он ну никак не пойдет. УТС - вполне. Патрульный - очень даже (ну если оставить два места и подвесить УБ-16, либо контейнер с ГШ-23Л
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Вполне может и разнести. Согласен на А-12,7
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Як-52, Як-55 и даже древний Як-18подходили,а этот не подходит потому что украинский?
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все! теперь уже точно можно освобождать Крим!
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А где истребители и бомбардировщики, мля?! Кацапов чем бомбить дуИИте?!...
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Это какой то позор от укроборонпрома на самом деле.... да еще и двигатель импортный... Сусликов над полями пугать пойдет разве что...
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1.Зачем 4 пилота для акробатики? Как упровляют 3 курсанта одновременно? На фига рисковать в разведке 4-мя жизнями? Обучать, содержать. Сейчас это делают беспилотники... Похоже, просто пытаются придумать, на что бы эту игрушку натянуть. Класс легких пассажирских самолетов индивидуального пользования. В Украине для него просто нет рынка.
2. Почему мотор не "Сич"?
3. В литературном языке принято выражение "четырехместный". "Четырехвместительный" похоже на машинный перевог, но не понятно с какого.
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В презентации "экипаж 4 человека". Или, пардон, это чтобы пассажиров на акробатику возить? "В первый раз дерьмо за шиворот попало".
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УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ СОФТЕКС АЭРО под киевом изготавливает 2-Х МОТОРНЫЙ САМОЛЕТ SOFTEX V-24 СИЛОВАЯ УСТАНОВКА НА ПИЛОНАХ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ РАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТУРЬОРЕАКТИВНЫЕ В ТОМ ЧИСЛЕ, 4 местный=1пилот+3пас? вот это современный уже сертифицированный вариант а не это чучело
https://www.softex.aero/aircraft-v-24


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Кажется, безграмотность становится нормой СМИ
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Моделист конструктор 60-х годов прошлого столетия... если потрачены бюджетные средства страны сажать нужно за такое "творчество" .
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Самолет может быть и хороший но какое отношение он имеет к армии и вооружению ?
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мечта контрабандиста.... скоко сигарет можно затарить....
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Укрборонпром? Ну и что можно сделать с такого самолётика, для разведки безопасней использовать беспилотники, с военной точки зрения это просто игрушка.
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Если Укроборонпром выделял деньги фирме которая сконструировала это чудо то этих чиновников нужно судить за растрату и не целевое использование средств !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Укроборонпром" представил новый легкий 4-местный самолет Y1 "Дельфин". ВИДЕО
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