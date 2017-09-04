 "Укроборонпром" представил новый легкий 4-местный самолет Y1 "Дельфин". ВИДЕО

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Отмечается, что легкость управления и гибкость применения этого самолета позволяет использовать его, как первую строчку в обучении летчиков, как патрульный самолет для мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также, как акробатический или легкий пассажирских самолет.
Y1 "Дельфин", в деле подготовки летчиков, как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время которых курсанты осваивают азы летного дела. Для большей безопасности на самолете установлена специальная система спасения, когда, в случае нештатной ситуации весь самолет с пилотами и пассажирами спускается на парашюте. Благодаря этому решению становится возможным спасти не только человеческие жизни, а и сам самолет.
Y1 "Дельфин" оснащен двигателем от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, которая входит в масштабного авиа-конгломерата Safran SA, производящей двигатели и авионику для самолетов Boeing и Airbus. Этот двигатель способен разгонять Y1 "Дельфин" до 385 км / ч и обеспечивает беспосадочный полет на расстояние до 1320 км.
Конструкция самолета позволяет выполнение сложного и высшего пилотажа, благодаря чему курсанты могут овладеть основами современного маневрового воздушного боя, а также вывода самолета из штопора.
Самолет может оснащаться бортовым оборудованием, как на базе традиционных аналоговых приборов, так и современными цифровым, которое получило название "стеклянная кабина" и используется в большинстве современных самолетов, в том числе в Ан-148/158/178 и Ан-132D.
Y1 "Дельфин" уже прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов. Сейчас специалисты завода продолжают работу над созданием специализированных версий самолета.
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"Y1 "Дельфин", в деле подготовки летчиков, как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время которых курсанты осваивают азы летного дела" (с)
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Цензор, серьёзно? Где ваши журналисты такие слова находят?
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Если трава хорошая - пишется легко, и новые слова непринужденно ложаться на экран монитора.
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На общем фоне не плохо, даже хорошо. Но он то хоть летает? Или "зразок?" Но, и ни фига не умеют пропиарить свой же товар.
А вот если бы на месте этого "Дельфина" - уже прототип своего летающего и боевого, как у "этих". Вот это было бы таки да! Что слабо?
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http://trassae95.com/berezovskij/photo/2015/10/06/odesskij-aviacionnyj-zavod-predstavil-novyj-voennyj-samolet-foto-26124.html
То ли вс это к "юбилеям", до ли - "лед тронулся..?"
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Там отдача пушки разнесет весь самолетик.
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http://dumskaya.net/news/nash-aviaprom-v-odesse-moderniziruyut-istrebitel-031244/
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2. Почему мотор не "Сич"?
3. В литературном языке принято выражение "четырехместный". "Четырехвместительный" похоже на машинный перевог, но не понятно с какого.
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https://www.softex.aero/aircraft-v-24
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