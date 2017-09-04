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 Политика Украины
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 "Батькивщина" ведет консультации о координации с другими оппозиционными силами, - Тимошенко. ВИДЕО

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости проведения консультаций по объединению усилий с проевропейскими оппозиционными силами, как парламентскими, так и внепарламентскими.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение украинского государства, украинской нации, нам нужно координировать все действия между настоящими демократическими, проевропейскими оппозиционными силами, как парламентскими, так и внепарламентскими. И мы будем прилагать все усилия, чтобы так было", - сказала Тимошенко.
На уточняющий вопрос журналиста относительно того с какими политическими силами "Батькивщина" может координировать свои действия, политик отметила, что это вопрос переговорного процесса.

"Да, мы ведем сейчас консультации", - заявила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: У меня есть планы по освобождению Украины от молдавских и донецких олигархов

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о координации с другими оппозиционными силами

Батькивщина в оппозиции?
Кто тогда в коалиции?
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Регионалы Порошенко, грызуны бюджета Кролика и регионалы Бойко
И продажные вилы на подхвате
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Идея хорошая.Но,как показывает предыдущая история,Юлечка Владимировна всегда под таким объединением подразумевает личноё своё руководство им...И это всегда плохо заканчивалось..Весь вопрос,готова ли Юля в этот раз не "тянуть на себя одеяло".а работать в полной коллегиальности?
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А за літні канікули часу не мали "провести консультації"? Чи що?
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Ага. Будет она драгоценный отпуск тратить на работу. То хай "злачинни барыги" летом работают, а у борцунов отпуск.
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Хотя не, Сань. Один раз сработала даже в отпуске. Правда в зашквар сработала. Когда синхронно с запоребриковыми начала визжать после публикации в NYT, где чувак с собакой по кличке "Собака" и жееной по кличке "свиносмоака" накатал статью, что ракеты суперПупсу Украина даёт.
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З такими "друзями" Україні і ворогів не треба.
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с кем это йулевольцы сбиваются в одну шайку? с такими же нулевыми лузерами как и они сами?
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шас порохнявые начнут вонять! тема Юли для них денежная, премии и тд. шас начнуть песню про любовь с йухлом, газ по 600 баксов и тд...
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Это что рыговоняльный антиукраинский Оппоблок -проевропейская партия? Или садомическая, коррупционная РП Ляшка -проевропейская партия? Или агент российских спецслужб Савченко? Если кто и разрушает государство, то именно эти мрази!
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Вся оппозиция должна объедениться перед выборами, сцепиться за жирный кусок рынка можно уже в Раде. Кроме пророссийской конечно, потому что это вообще не оппозиция.
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Украина по сути полностью разррушена, экономика развалена, потеряны территории, народ нищенствует и бедствует. Чиновничество жиреет получая сотни тысяч и миллионы гривен ежемесячно в зарплаты. Страна вымирает. Единственный кто еще может исправить трагическую ситуацию это Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО!
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Ви куди дивитесь? У чому розвал країни? Бідність є , жебрацтво не має.
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Ты об что так ударился?
Били бы мозги - было бы сотрясение...
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Вот уж точно, копия пуйла вылезла. Один доктор колол ботокс обоим
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Вообще-то, баба Юля и есть самая разрушительная сила в украинской политике. Всё, к чему она прикасается, идет прахом. За двадцать лет это уже можно было понять.
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Больше разрушить Украину чем это сделали Яценюк, Гонтарева, Гройсман + Рошен невозможно. При Юле доллар стоил 4.5 гривны, были копеечные тарифы и бюджет был наполнен. А сейча сБанда высасывет все соки из Украины
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Ага...
Осталось теперь ещё это всё отдать в руки этой пришмандовки-колясочницы...))))
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Жить в кредит не запретишь, но расплачиваться прийдется. Кем бьіла Тимошенко , когда $ бьіл по 4.5 гривні? Директором НБУ?
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нынешнее состояние экономики, ыксперд? процветает? или ее тоже разрушила "баба Юля"??
Башню тоже она разрушила???
Оказывается, еще и разрушительница. а не только вароффка )))
Новая методичка надийшла? )))
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не процветает но развивается. Не согласна? обоснуй
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Можно гнать любую туфту, вранье на Тимошенко. Но всем ясно что у власти жадные воры, мафия. И хуже чем есть уже быть не может. И только от Тимошенко еще остается какой-то шанс спастись и исправить ситуацию в разрушенной Украине
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Ваша тимошлюха такое же паскудное и прелое говно, как и порох!
Из одной навозной кучи...
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Да этой шоколадной банде нужно ноги в руки и бежать с Украины куда глаза глядят. Потому что сли народ проснется им плохо будет
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Простите, а когда "народ" проснется? Что еще необходимо предпринять конченным подонкам во власти? Ввести налог на объем легких? Тарифы на газ устраивают? На моторное топливо цены не напрягают? Продукты питания вполне качественные и доступны по цене большинству граждан? Лекарственные препараты позволяют вести спокойную и размеренную старость? Впрочем, как и пенсии? Экология в большинстве городов просто предел мечтания зажравшихся европейско-американских буржуев? Трудоустройство после сорока даже с двумя-тремя высшими - без проблем? Список "няшек" от власти можно перечислять до бесконечности, но где народное возмущение? Где, в конце концов, профсоюзы? А точнее, где народ в этой стране? Так может Тимошенко таки была права с определением "биомасса"?
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Если народ проснётся, то смотри, как бы твоя шмара-юля рекорд не поставила "по достижению сверхзвуковой скорости на инвалидной коляске в сторону растова"...
Эта мразь и пороха и ляшко обгонит...
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ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО!!!
ТелекАнал "Кривий" (так званий - прямий) кононенка-макеєнка, та кАнал мураєва-рабіновича ньюзван, як тільки но розпочався брифінг Юлії Тимошенко в кулуарах ВРУ, відразу ж, буквально через дві-три хвилини припинили трансляцію брифінгу.
ТелекАнал же 112 Україна спромігся показати вживу виступ лідерки "Батьківщини" ненабагато більше (хвилин 8-9) після чого трансляція також була припинена!!!
Це все, що потрібно знати про сьогоднішнє інформаційне телебачення, його у нас в Україні більше НЕ ІСНУЄ, взагалі!!!
ГАНЬБА!!!.
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Когда деньги за газ в бюджет Украины вернешь? Слова какие со всеми демократическими силами,это что жопоблок и видродження?
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Ооо - Всплыло...)))
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внезапно!
хорошо ли тебе отдыхалось, красна... бабушка?
подзабывать то тебя стали...
ну, ка замути.. в мутной водичке... вся в белом...
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людей стоящих у власти более 5 лет надо гнать от туда сцаными тряпками ...а в нашей стране 3 года максимум , порулил нет результата - давай досвиданья . Юля прийдёт - порядок наведёт ! ждите как же
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Нобеля по математике этой сое!
Или по литературе. В жанре фантастики.
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тогда уже по истории , причём тут математика ? не соевый
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Какие примитивные экспонаты в Минстеце работают,ни чего нового с 2010 года так и не придумали,бездари))Варофка,газ,кансерва,ну может еще чего нового напишите?Скучно,бля.
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"Злачинна влада повинна поступитись місцем злачинній владі, яка злачинно владарювала, не даючи злачинній владі злачинно владарювати."
Цитата з колишньомайбутнього виступу тимошенкоющенколяшенкопорошенкоянуковича.
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Соевые с Хрюнделем во главе чуют приближающийся писец. Саакашвили они выгнали из страны, Садового утопили в мусоре. Кто остался в лавке из оппозиции - задача для первоклассника, на кого эта базарная банда направит всю свою грязь.
Что там еще вароффка украла, кто в курсе, стецьки? Или нового сырья-методичек не поступило?
Поосторожней с отсебятиной - может не так уныло выглядеть будете. интелохтуалы :D
Да и начальство может наказать за самодеятельность.
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Саакашвілі, і не тільки він, міг би, однак йому не дадуть, як не дадуть будь-кому, хто може ЦЕ змінити.
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У нас в оппозиции 2 партии Батькывщина и Оппоблок.
Самопомич, Ляшко, БПП, НФ и другие формируют коалицию.

Че эта стерва очкует прямо сказать что будет вести терки с рыгами? Все и так это знают.
Концерт колясочницы на майдане с 20 сантиметровыми каблуками ибо "спина больная" все прекрасно помнят.
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ну,если уже пошли братания с "опиздационными" - то дело швах...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Батькивщина" ведет консультации о координации с другими оппозиционными силами, - Тимошенко. ВИДЕО
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