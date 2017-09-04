 "Батькивщина" ведет консультации о координации с другими оппозиционными силами, - Тимошенко. ВИДЕО

"Для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение украинского государства, украинской нации, нам нужно координировать все действия между настоящими демократическими, проевропейскими оппозиционными силами, как парламентскими, так и внепарламентскими. И мы будем прилагать все усилия, чтобы так было", - сказала Тимошенко.
На уточняющий вопрос журналиста относительно того с какими политическими силами "Батькивщина" может координировать свои действия, политик отметила, что это вопрос переговорного процесса.
"Да, мы ведем сейчас консультации", - заявила Тимошенко.
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Батькивщина в оппозиции?
Кто тогда в коалиции?
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И продажные вилы на подхвате
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Били бы мозги - было бы сотрясение...
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Осталось теперь ещё это всё отдать в руки этой пришмандовки-колясочницы...))))
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Башню тоже она разрушила???
Оказывается, еще и разрушительница. а не только вароффка )))
Новая методичка надийшла? )))
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Из одной навозной кучи...
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Эта мразь и пороха и ляшко обгонит...
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ТелекАнал "Кривий" (так званий - прямий) кононенка-макеєнка, та кАнал мураєва-рабіновича ньюзван, як тільки но розпочався брифінг Юлії Тимошенко в кулуарах ВРУ, відразу ж, буквально через дві-три хвилини припинили трансляцію брифінгу.
ТелекАнал же 112 Україна спромігся показати вживу виступ лідерки "Батьківщини" ненабагато більше (хвилин 8-9) після чого трансляція також була припинена!!!
Це все, що потрібно знати про сьогоднішнє інформаційне телебачення, його у нас в Україні більше НЕ ІСНУЄ, взагалі!!!
ГАНЬБА!!!.
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хорошо ли тебе отдыхалось, красна... бабушка?
подзабывать то тебя стали...
ну, ка замути.. в мутной водичке... вся в белом...
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Или по литературе. В жанре фантастики.
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Цитата з колишньомайбутнього виступу тимошенкоющенколяшенкопорошенкоянуковича.
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Что там еще вароффка украла, кто в курсе, стецьки? Или нового сырья-методичек не поступило?
Поосторожней с отсебятиной - может не так уныло выглядеть будете. интелохтуалы :D
Да и начальство может наказать за самодеятельность.
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Самопомич, Ляшко, БПП, НФ и другие формируют коалицию.
Че эта стерва очкует прямо сказать что будет вести терки с рыгами? Все и так это знают.
Концерт колясочницы на майдане с 20 сантиметровыми каблуками ибо "спина больная" все прекрасно помнят.
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