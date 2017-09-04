 "Весь Кавказ на нервах!", - Сотни мусульман вышли на несогласованную акцию в Москве. ВИДЕО

Собравшиеся заняли тротуары, некоторые сидят на заборах ближайших зданий. Протестующие скандируют "Аллаху Акбар". На месте, где проходит акция, - большое количество бойцов ОМОНа и сотрудников полиции.
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Один из выступающих на митинге эмоционально обратился к властям: "Вы с галстуками сидите, почему молчите!? Вы деньги-то получаете? Народ пашет, а вы молчите! Когда такая ситуация, выйдете разговаривать! Почему здесь никого нету с галстуками, которые сидят на мягких креслах".
Также многотысячный митинг состоялся в столице Ичкерии Грозном.
Люди протестуют против гонений на мусульман в штате Ракхайн в Мьянме.
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http://intvua.com/news/politics/1492703487-patriarh-kirilo-zayaviv-pro-korist-vbivstva-siriyskih.html
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Денис Казанский
Опубликовано Сентябрь 4, 2017
В российском Екатеринбурге сегодня утром был совершен самый настоящий теракт, исполнителем которого оказался на радикал-исламист, а русский православный человек по имени Денис Мурашов.
Рано утром Мурашов на автомобиле, начиненном газовыми баллонами, въехал в кинотеатр, где идет показ фильма «Матильда», и поджег его. Сам водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.
Террорист пытался уничтожить кинотеатр, потому что там шел показ фильма «Матильда». В нем рассказывается о романе российского царя Николая ІІ с балериной Матильдой Кшесинской. Против показа этого фильма в России протестуют православные фанатики во главе с бывшей крымской прокуроршей Натальей Поклонской. Мурашов оказался одним из противников фильма.
Российские СМИ сообщают, что Денис Мурашов психически нездоров, и состоял на учете у психиатра. Но вот тут-то как раз начинаются странности. Потому что с одной стороны очевидно, что человек действительно болен. А с другой - Мурашов ничем не отличается от миллионов россиян, которые придерживаются тех же взглядов. Достаточно почитать его аккаунт в соцсети, чтобы это понять. Он ненавидит геев, считает украинскую власть сатанинской, убежден, что необходимо запретить и уничтожить все, что не вписывается в его систему ценностей. Разве наши Донецк и Луганск сейчас не находятся во власти точно таких же людей? Но их-то Россия вполне официально как раз оправдывает и поддерживает.
Разница только в том, что Мурашов поджег один пустой кинотеатр, а его донецкие единомышленники подожгли целый регион с многомиллионным населением и погубили тысячи людей.
Православный ИГИЛ как он есть.
Ничего удивительного в том, что произошло, нет. Россия давно уже травит своих граждан и граждан соседних государств самой безумной и агрессивной пропагандой, замешанной на православном и коммунистическом мракобесии. По телевизору призывают убивать украинцев и рассказывают о распятых детях, психически больную Поклонскую вместо того, чтобы лечить, в РФ делают национальным героем и делегируют в парламент, популярный телеведущий призывает сжигать сердца геев на кострах. В такой атмосфере люди вполне объяснимо начинают совершать безумные поступки. Ведь их подводят к мысли, что так и правильно поступать.
Предыдущие три года невидимая рука российского телевизора направляла таких деятельных психов в основном на Донбасс - убивать граждан соседнего государства. Но после того, как трахнутая «русской весной» Наталья Поклонская, развила бурную деятельность внутри России и стала бороться с «Матильдой», фанатики вслед за ней обратили свой гнев против «сатанистов в кинотеатрах». И это только начало. Потому что фарш невозможно провернуть назад. Пропаганда уже открыла ящик пандоры, убедив россиян, что они находятся в кольце национал-предателей и врагов. А раз убивать врагов можно в Украине, то почему нельзя делать того же самого в РФ?
Легко объявить одного отдельно взятого человека сумасшедшим. Но чем он отличается по своим взглядам от той же Поклонской, которая помогала россиянам в 2014 году аннексировать Крым?
Посмотрите это видео, если не видели его раньше. Поклонская - шизофреничка. То, что она говорит журнаистам, идентично тому, что Денис Мурашов пишет на свой страничке в Одноклассниках. Но именно таких людей использовала Россия весной 2014 года в Украине во время «русской весны». Именно на таких делала ставку. И они уверовали в свою абсолютную высшую правоту.
Вот для сравнения - знаменитое обращение одного из «ополченцев» ДНР, записанное еще в 2014 году. Боец так называемой «Русской православной армии» (ее флаг на заднем плане) обещает убивать украинцев, потому что они одурманены при помощи мультфильма «Губка Боб» и прочих «мутантов».
Было бы смешно, если бы за спиной у этого дебила не висел автомат. Представляете, скольких невинных людей покрошили такие дегенераты? Смотрел «Губку Боба»? Умри, сука! До сих пор в Донбассе не могут найти несколько сотен людей, пропавших на территории ОРДЛО в 2014-2015 годах. Это те, кто попали в руки таким вот «ополченцам», и сейчас лежат на дне шахтных отстойников.
Проблема в том, что российское телевидение три года называло таких вырожденцев «народным ополчением», «простыми шахтерами и трактористами, которые хотят говорить на родном языке» и «антифашистами». Почему же теперь простого уральского мужика Дениса Мурашова, который мыслит точно так же, как этот борец с фашизмом, теперь объявляют в России сумасшедшим? Что за несправедливость?
Вот типичные участники митинга весны 2014 года в Донецке. Почему им можно было организовывать референдум и решать судьбу целого региона, а Денису Мурашову нельзя один несчастный кинотеатр спалить? Почему всех здравомыслящих украинцев, которые были против разорения Донбасса толпой этих больных извращенцев, россияне стали называть фашистами?
Будьте последовательными до конца. Если вы считаете, что власть фанатиков и мракобесов - это хорошо, что таким людям можно отдать в руки жителей Донбасса, то почему им нельзя вытворять то же самое в самой России? Денис Мурашов - такой же патриот, как Захарченко, Губарев, Дремов, Мозговой и Поклонская. Оставьте его в покое. Пусть борется за Святую Русь.
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Итак, кто такие рохинджа? Это этническая группа, компактно проживающая в мьянманском штате Ракхайн (Аракан). Рохинджа исповедуют ислам. По оценкам, их численность в Мьянме составляет от 800 тыс до 1,1 млн человек. Считается, что большая их часть переселилась на территорию Бирмы еще во времена британского колониального владычества.
Власти Мьянмы именуют рохинджа нелегальными иммигрантами из Бангладеш - и на этом основании отказывает им в гражданстве. Закон запрещал им рожать более двух детей. Власти пытались переселить их в Бангладеш - но и там их особо никто не ждал. Не случайно ООН называет их одним из самых преследуемых меньшинств в мире. Многие представители рохинджа бегут в Индонезию, Малайзию, Таиланд. Но ряд стран Юго-Восточной Азии - в том числе мусульманских - отказывается принимать этих беженцев, и суда с мигрантами разворачивают в море.
Во время Второй Мировой войны, когда Бирма была оккупирована Японией, в 1942 году произошла т. н. «араканская резня» между мусульманами-рохинджа, получивших оружие от британцев, и местными жителями-буддистами, поддерживавшими японцев. Десятки тысяч человек погибли, множество людей стали беженцами. Само собой, эти события не добавили доверия в отношения между общинами.
Ситуация особенно обострилась после того, как в октябре прошлого года десятки человек атаковали три мьянманских погранпоста, в результате девять пограничников были убиты. После этого в штат Ракхайн были введены войска. Более 20 тыс человек бежали в Бангладеш. В феврале 2017 года был опубликован доклад ООН, созданный на основе опросов беженцев: в нем приводятся шокирующие факты внесудебных расправ над рохинджа со стороны местных националистов, а также силовиков, групповых изнасилований и т. д.
Только за последние дни в Бангладеш бежали около 90 тыс представителей рохинджа. Это случилось после того, как 25 августа повстанцы из «Араканской армии солидарности рохинджа» атаковали десятки полицейских постов и армейскую базу в Ракхайне. Последующие столкновения и военное контрнаступление унесли по меньшей мере 400 жизней. Власти обвиняют боевиков в поджогах домов и убийствах гражданских лиц, а правозащитники винят в том же армию.
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Пока затыкают деньгами, но недалек тот час, когда будет своя Мьянма
И это вам не Дудаев, который хотел светское государство - тут акумулируется вся жестокость, нетерпимость и ненависть порожденная путинизмом
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Что фсбшникам нужно от Мьянмы? Кстати, Бутусову минус, раньше мы о геноциде, происходящем в Мьянме, не читали. Там действительно происходят ужасные вещи. я специально погуглила на английском, но - внимание - все российские СМИ внезапно озаботились геноцидом, который на самом деле произошёл прошлой зимой (если я неправа, киньте ссылку на новые факты, только, плиз, не российских СМИ).
Более точно об этом высказался "Кавказ-центр":
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/01/115389/glavnyj-sadist-chechni-ozabotilsya-zverstvami-buddistov-.shtml, http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/09/01/115379/rossiya-podderzhala-massovuyu-reznyu-musulman-rokhinya--zverstva-buddistov-video-18+.shtml
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"...Комментаторы уже давно указывают на то, что Кремль использует Кадырова в пропагандистских целях, всякий раз «выпуская» его на «международную» сцену с заявлениями, которые призваны закамуфлировать антиисламскую войну России и массовые убийства мусульман.
Второй факт - сам Кадыров известен в Чечне своими садистскими наклонностями. Об этом, кстати, рассказал его бывший охранник Умар Исраилов, бежавший в Австрию, где он и был убит в преддверие его показаний суду о садизме и преступлениях лично Кадырова..."
Убивают пуйло-кадыровцы своих врагов по всему миру.
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Люди протестуют против гонений на мусульман в штате Ракхайн в Мьянме."
--------------
В то время, как официальная Москва - на стороне властей Мьянмы и называет то, что они делают в штате Ракхайн - "антитеррористической операцией".
Так это выходит Кадырка против )(уйла взбрыкнул?
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Вас удивляют события в Мьянме и в Москве?
Ларчик открывается весьма просто: на этот раз Москва пытается плюнуть в борщ Китаю.
Напомню, что в начале 2015 года началась эксплуатация нефтяного терминала CNPC в порту острова Мадай в Мьянме, отправной точки магистрального нефтепровода (МНП) в Китай.
30 января 2015 г на острове Мадай, принадлежащем Мьянме, был официально открыт глубоководный нефтяной порт Кьяукпхью (Kyauk Phyu).
Нефть из резервуаров нефтетерминала CNPC поступает в Китай по МНП, который проходит параллельно ранее построенному магистральному газопроводу (МГП).
По нему газ из блока Шве у побережья Ракхайн также поступает в Китай.
МГП был сдан в эксплуатацию в октябре 2013 года и к ноябрю 2014 года по нему уже было доставлено в Китай около 3 млрд куб. метров газа. Проектная мощность МГП - до 12 млрд куб. метров газа в год.
По МНП Мьянма - Китай транспортируется до 400 тыс барр/сутки, что составляет около 8% импортируемой в Китай нефти.
Протяженность МНП Мьянма-Китай составляет 771 км. Проект МНП был реализован консорциумом Китайской нефтегазовой акционерной компании, с долей участия 50,9 %, и государственной нефтегазовой компании Мьянмы - 49,1%. Пропускная мощность - до 22 млн т/год нефти.
Вас удивляют "заварушки" в Мьянме и неожиданная поддержка Москвы мусульман Мьянмы? Ищите ответы в интересах Кремля по принуждению Китая к покупке российского газа и нефти, мои маси.
Чем ответит Китай - нам еще предстоит убедиться.
В этом случае понятно, что гусь свинье не товарищ, и Китай не "союзник" Путина, а это самое главное.
Тем временем, КНДР заявила, что провела испытание водородной бомбы. На ее территории сейсмологи зафиксировали "поверхностное" двойное землетрясение магнитудой 6,3, затем 4,1 балла.
В частности, южнокорейские сейсмологи сообщили, что зафиксированный взрыв оказался самым мощным за всю историю измерений: он был в 10 раз сильнее (около 120 килотонн в тротиловом эквиваленте - 6 Хиросим), чем при прошлом испытании КНДР ЯО в сентябре 2016 года (12 килотонн).
Это шестое по счету испытание ЯО в КНДР.
Ракетоносители у них есть, теперь есть и ЯО, и ТЯО.
Приплыли…
Добро пожаловать в новую реальность, мои маси.
Евгений Платон
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Х@йлостанская 3/14дерация блокирует все резолюции ООН по мьянме!
Источник: https://censor.net.ua/v453953
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очень-очень рад!
начинайте уже палить и резать (прости Господи!)
а говорят мацква - для мацквичей....
восток дело тонкое... не понятное, агрессивное и злопамятное
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- "Дебилы, сер!"
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