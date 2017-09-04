 Пьяный "министр МЧС "ДНР" Кострубицкий в оккупированном Донецке пытался "отжать" катер, который россиянин привез из Уренгоя, - пропагандист Долгов. ВИДЕО

По его информации, житель Нового Уренгоя, родом с Донбасса Андрей Капай, приехал в оккупированный Донецк, чтобы наведать свою маму, а также прихватил с собой катер, чтобы якобы покатать на нем бесплатно детей. Катер заприметил пьяный "министр МЧС "ДНР" Алексей Кострубицкий, который попытался "отжать" катер. Однако каким-то образом владелец катера все-таки смог его себе вернуть.
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"По поводу истории с катером, который якобы хотел отжать "министр МЧС "ДНР". В общем, прошло несколько дней. Об этой истории кто только не писал. Резонанс в соцсетях был сумасшедший - сотни перепостов, тысячи комментариев. Как я и предполагал, официальной реакции "властей "ДНР" не последовало. Ну а зачем? "Министра" обвинили в попытке отжать катер у гостя "республики". Что здесь такого? Не хватало ещё нам отвечать на подобный поклёп, оправдываться. Ок, не отвечайте. Но тогда не очень понятно, почему житель Донецка, написавший об этой истории, до сих пор не приглашён хотя бы на беседу в соответствующие органы. Ведь если катер никто не отжимал, то его слова - клевета, правда? А почему ж его никто не привлёк за это? Случай-то резонансный! Не сходится что-то. И да: не реагировать на волну возмущения, захлестнувшую общественность - это очень тупо и никак не способствует улучшению имиджа "народной" "республики". Если это поклёп, то пусть "министр" выйдет и скажет: "это поклёп и враньё, я ничего не отжимал". Но не говорит. Он же великий. Что ему до того, что тысячи людей обсуждают этот несчастный катер в каких-то там интернетах. Вы потом не удивляйтесь, почему "рейтинг" Захарченко - 23%. Это очень большая цифра. Будет меньше - с такой-то работой с населением", - возмутился пропагандист.
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starshinazapasa
September 4th, 13:06
Ленька, злоумышленник из Тумского района Московской области, юноша - житель глухого московского села, совершивший то же преступление, что и чеховский злоумышленник, - отвинчивал гайки от рельс железной дороги на грузила. Ленькино следствие длилось долго. Его обвинили во вредительстве, по пятьдесят восьмой статье, пункт 7, Ленька молился на тюрьму. Бутырская камера показала ему свет, была лучшим временем его жизни.
Варлам Шаламов, 1966
И в Чечне таких людей было дофигища. Просто дофигища. Кругом говно, смерть, живет в крысиной норе под обстрелом, месяцами солнца не видит, на роже уже пять сантиметров грязи, а - доволен. Спрашиваешь его - чего ты лыбишься, дурак? А он: слава Богу в армию попал, хоть мир посмотрел. Когда бы я еще горы увидел?
И понимаешь, что да. Что в своей деревне где-нибудь под Липецком - никогда. Что эта крысиная дыра в Чечне - для него и вправду "посмотреть мир".
Аркадий Бабченко, 2017
Я ж вам говорю, в этой стране никогда ничего не меняется.
Если бы мы с Шаламовым и Астафьевым сели сейчас за бутылкой водки, нам, собственно, было бы не о чем разговаривать - мы бы понимали друг друга молча, не то, что с полсуслова - с полувзгляда.
- Ну, что, как у вас там, в будущем?
- Бл...дь. Да все так же. Врагов народа сажаем, пытками признания выбиваем, пушечным мясом Бесарабию опять завоевываем, политруки, особисты и писатель Бонч-Бруевич... Да х...р там говорить-то, давай, наливай уже.
Доброе утро.
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От же ш гапта неумная.....
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Вместе с машиной...
"Турыст" х@ев...
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