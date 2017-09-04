 Это планомерный акт по превращению храма в братскую могилу: Крымский Архиепископ УПЦ КП Климент выдвинул требования к ФСБ. ВИДЕО

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Климент обеспокоен отсутствием аварийных выходов из храма УПЦ КП в Симферополе.
2 сентября он выдвинул требования к ФСБ - проверить законность действий Федеральной судебно-исполнительной службы и обеспечить безопасность верующих Киевского патриархата. По его словам, ФСИС заблокировала и опечатала все аварийные выходы в храме.
Архиепископ назвал такие действия "планомерным актом превратить это помещение в братскую могилу".
Напомним, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.
При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.
После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.
Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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can get much further with a kind word and a gun than you can with a kind word
alone."
Фразу приписывают Аль Капоне. Несколько по-сталински, Вы не находите?
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Пожарку, СЭС, земля, архитектура... есть что проверить!
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