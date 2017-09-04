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 Политика Украины, Происшествия
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 Это планомерный акт по превращению храма в братскую могилу: Крымский Архиепископ УПЦ КП Климент выдвинул требования к ФСБ. ВИДЕО

Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент выдвинул требования к ФСБ обеспечить безопасность верующих Киевского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РадиоСвобода.

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Климент обеспокоен отсутствием аварийных выходов из храма УПЦ КП в Симферополе.

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2 сентября он выдвинул требования к ФСБ - проверить законность действий Федеральной судебно-исполнительной службы и обеспечить безопасность верующих Киевского патриархата. По его словам, ФСИС заблокировала и опечатала все аварийные выходы в храме.

Архиепископ назвал такие действия "планомерным актом превратить это помещение в братскую могилу".

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Напомним, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.

После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.
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Интересно крымчане еще ездят на номерах украинского образца или уже шавки заменили на рфийские?
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Я попов не люблю,любую религию презираю....Но это наш поп...Кацапы твари и людоеды..
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Как можно презирать учение - "путь от зверя к Человеку" ? В этом суть любой религии... В остальном согласен )
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Когда студентов побили на Майдане их именно попы прятали в Лавре,а беркут не пустили,закрыли ворота,так,что наша церковь,это не только религия,а часть украинского общества
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Этот поп живет в какой то параллельной вселенной!! Кстати почему не написали про результат его встречи с Гоблиным к которому он мотался как к лучику справедливости порешать проблемы????!!!
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А как же фишка любой православнутости независимо от патриархата "любая власть от бога"?
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Так це і є від Бога. Що просили те і отримали.
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Думаю зеркальные меры к московскому патриархату будут эффективнее, чем просто крики. С помощью доброго слова и пистолета можно добиться большего чем с помощью одного доброго слова. (из ковбойского фольклора)
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Ну что ж мученик есть, теперь весь патриархат московский лишить гражданства и депортировать в московию, стоп не всех одного оставить в супер заточении с онлайн трансляцией как ему хорошо живется!!! Всегда подозревал что московский патриархат был кгбистами....!!!
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"You
can get much further with a kind word and a gun than you can with a kind word
alone."
Фразу приписывают Аль Капоне. Несколько по-сталински, Вы не находите?
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Я взагалі нічого там не находжу, бо агліцкої не знаю.))
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Климент должен к пожарникам обращаться, чтоб закрыли храм, пока попы не обеспечат безопасности, а если арендуемое ими помещение для того не годится, то пусть ищут другое.
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Это все равно што требовать от козла што б он постерег капусту
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все-таки это очень символично, что храм "Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира", понятно, почему выплодкам москальским глаза мозолит, у пукина пукан рвется, идея Мекку из хер-Херсонеса никак не сделать
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подумал еще вот что... врежьте пукину еще сильнее под дых, так чтобы не несло это недоразумение больше третьерейхнутой москальской чуши. Соберитесь Киевским патриархатом, да и освятите какую-нибудь гору побольше, какой-нибудь Кара-Даг, да именем равноапостольных Ольги и Владимира, так, чтобы на века осталось, чтобы москальские манкурты лапами своими рыли ту гору, да не срыли бы ее никак
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У Украины гораздо больше рычагов воздействия на мацковский патриархат, чем у рашки на киевский патриархат, вот только желания не прослеживается шатать религиозную лодку.
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Так рошенко ж - діакон в т.з. "упц мп"... звідси і небажання
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Это потомки красножопых террористов сжигавших Храмы по всей Руси и московии , к кому вы обращаетесь, это-ж слуги сатаны, это расеяне, ивашки без роду и племени.
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Нам есть чем ответить! Сколько у нас этих церквей МП?
Пожарку, СЭС, земля, архитектура... есть что проверить!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭто планомерный акт по превращению храма в братскую могилу: Крымский Архиепископ УПЦ КП Климент выдвинул требования к ФСБ. ВИДЕО
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