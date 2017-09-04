 Это планомерный акт по превращению храма в братскую могилу: Крымский Архиепископ УПЦ КП Климент выдвинул требования к ФСБ. ВИДЕО

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При блокировке храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту.

После аннексии Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.