 Президент, парламент и Кабмин должны объединиться, чтобы окончательно изменить нашу страну, - Гройсман. ВИДЕО

"Завтра начинает работу очередная сессия Верховной Рады Украины. Я считаю, что эта сессия имеет чрезвычайно важную роль, для развития нашего государства. Я думаю, что для нас для всех это шанс изменить Украину", - сказал он.
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Премьер отметил, что определенные ростки уже есть: стабилизация экономики, начало масштабного ремонта дорог, но всего этого недостаточно, чтобы мы по-настоящему достигли успеха.
"Мы не должны давать шанс тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в нашей стране, на результат. Мы должны сегодня объединиться все вместе: Президент, украинский парламент, правительство для того, чтобы принять важные решения, которые окончательно изменят нашу страну", - сказал Гройсман.
Он также в очередной раз подчеркнул важность принятия пенсионной, образовательной реформ и реформу здравоохранения, а также других экономических законов.
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Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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Баржа с кавунами.
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http://uainfo.org/blognews/1504501120--poroshenko-prezident-malenkih-serenkih-slabenkih.html
😀😀
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😀
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Украинские вузы приняли более 1000 абитуриентов из неподконтрольного Донбасса
Гройсман: Не каждому нужно высшее образование
Гройсман обещает трудоустроить в правительстве около тысячи молодых специалистов
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не сбивайтесь в кучу! - эта безликая коллективная безответственность нас просто... не радует!
ну и как вас потом сортировать, чтобы героя труда дать?
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Для тех, кто по невежеству считает московитов братьями украинцев.
Наглядное фото более, чем 100 летней давности.
Заметьте разницу
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а тим часом деруть з України останню шкуру.
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отправиться нах ...
и чем скорее тем это будет лучше для пересичных Граждан Украины
.
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😀😀
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Нормально идете,все будет гуд.
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Он типа хочет сказать что Блоку Панамских Патриотов, который успешно заменил рыгов во всех звеньях власти, кто-то или что-то мешает объединиться?
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