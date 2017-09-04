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 Политика Украины
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Все про:ВР (22931) Президент (4485) Гройсман (3347) реформы (2793)

 Президент, парламент и Кабмин должны объединиться, чтобы окончательно изменить нашу страну, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Верховная Рада, Президент и Кабинет Министров должны объединиться для принятия реформаторских законопроектов на новой сессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видео-обращении, опубликованном на его станице в Facebook.

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"Завтра начинает работу очередная сессия Верховной Рады Украины. Я считаю, что эта сессия имеет чрезвычайно важную роль, для развития нашего государства. Я думаю, что для нас для всех это шанс изменить Украину", - сказал он.

Премьер отметил, что определенные ростки уже есть: стабилизация экономики, начало масштабного ремонта дорог, но всего этого недостаточно, чтобы мы по-настоящему достигли успеха.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Эта осень должна пройти под знаком реформ. Первой будет реформа образования, - Парубий. ВИДЕО

"Мы не должны давать шанс тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в нашей стране, на результат. Мы должны сегодня объединиться все вместе: Президент, украинский парламент, правительство для того, чтобы принять важные решения, которые окончательно изменят нашу страну", - сказал Гройсман.

Он также в очередной раз подчеркнул важность принятия пенсионной, образовательной реформ и реформу здравоохранения, а также других экономических законов.
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Точнее добить и принести своему сюзерену Хуйлу на блюдечке. А там можно и в Хайфу, лимоны опрыскивать
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три года всё не могли объединится, а теперь вдруг стало надо.
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Так давным давно уже объединились в едином порыве. Премьер, правда, устаревший, но с тех пор мало шо изменилось по сути:

Президент, парламент и Кабмин должны объединиться, чтобы окончательно изменить нашу страну, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2718
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Только обидно то, что эту, как Вы выразились синагогу, выбрали украинцы. Бачили очі що брали...
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Он хочет сказать что в БПП полный раскол? Ну так валите тогда из власти.
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- Опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой - это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного загсом... (с)
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Еще есть вариант от политолога Ивана Андреевича Крылова : "Лебедь, рак и щука"
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Или "лебедь щуку раком". Кто в роли щуки, думаю, понятно.
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Попытка выдать полную жо*пу за покращення по новому
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Пока барыги будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным и обворованным и ничего хорошего не будет!
Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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Шо ти кіпішуєш петро миколайович? чи тобі пагано там на пляжі? про який народ мова? Не було в звернені згадки про народ і про зарплати не було. Отдихни ще, не вискакуй поперед батька.
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определенные ростки уже есть: стабилизация экономики, начало масштабного ремонта дорог

Баржа с кавунами.
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Від кого від кого, та тебе такого не чікав. Кавуни тобі чим погано.
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Проблема тільки в об'єднанні Ради- ось завтра і побачимо, що Україні приготували наші "обранці".
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"Порошенко - президент маленьких, сереньких, слабеньких и глупеньких"
http://uainfo.org/blognews/1504501120--poroshenko-prezident-malenkih-serenkih-slabenkih.html

😀😀
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а часики тикают тик...так , тик...так , а терпение не вечно у народа

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В самом заголовке кроется какой-то оксюморон.

😀
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Одно напрягает и терзают смутные сомнения
Украинские вузы приняли более 1000 абитуриентов из неподконтрольного Донбасса

Гройсман: Не каждому нужно высшее образование

Гройсман обещает трудоустроить в правительстве около тысячи молодых специалистов
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умоляю!
не сбивайтесь в кучу! - эта безликая коллективная безответственность нас просто... не радует!
ну и как вас потом сортировать, чтобы героя труда дать?
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Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 3 ч.3 часа назад
Для тех, кто по невежеству считает московитов братьями украинцев.
Наглядное фото более, чем 100 летней давности.
Заметьте разницу

Президент, парламент и Кабмин должны объединиться, чтобы окончательно изменить нашу страну, - Гройсман - Цензор.НЕТ 652
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А при нинішню Україну фото не хоч виставити, наприклад фото з бомжами на фоні сміттєвих баків? Під приводом війни такі як ти увагу народу з соціальних питань перекидують на росіян,
а тим часом деруть з України останню шкуру.
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А как же, должны объединиться как пить дать, ведь социальный баласт нужно общими усилиями либо на тот свет отправить путем роста цен (например пенсионеров), либо сделать так, чтобы за бугор сам драпал (это те, кто еще молод, им то и открыли безвиз, а вдруг не вернуться). Ведь если не уменьшить соцбаласт, так он деньги будет пожирать, которые без соцбаласта наши буржуа могли бы спокойно класть в свои карманы.
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"этот президент, этот парламент и этот кабмин должны "
отправиться нах ...
и чем скорее тем это будет лучше для пересичных Граждан Украины
.
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Угу, Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет, но у того хоть цель была не барыжная.
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А чЁ вы за три года до сих пор не АбИдинились, млятЬ?...
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если суммировать життя по-новому, это заявление звучит, как угроза
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А дозволу Ахмєтки ви вже спитали на такі собі об"єднання?
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Если вся верхушка объедененно добровольно уйдет в отставку и назначит перевыборы то тогда не будет никакого шанса на дестабилизацию! а пока вы у власти у нас может быть что угодно вплоть до развала страны!!
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Че пля ни одного коммента в пользу "кидаловлады"?.Видно экономят на Ботах или уверовали как Янус что править будут вечно?
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Вы ее изменили до неузнаваемости и в границах и в экономике и в уровне жизни. Теперь ваша задача изменить и в количестве населяющих страну. При ваших дальнейших реформах это очень достижимый результат.
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вот я согласен, что высшее образование нужно не всем... - но Грося хотя бы спросил у своих деточек.., хотят ли они учится, тем более за такие большие деньги??? Или еврейские детки должны закончить ВУЗ по умолчанию?

Президент, парламент и Кабмин должны объединиться, чтобы окончательно изменить нашу страну, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6239
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Нююю, шЛяшко вам в помощь!! Оно большое заднеприводное ...Специалист, каррроче...

😀😀
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Ну обьединяйтесь. У меня лично претензии только к ВРУ.
Нормально идете,все будет гуд.
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нравятся тарифы? а планы по их повышению то же нравятся! а задолжености? небось в восторге от долгов?!! Есть же люди больные на голову!!
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Это до сра.и.Пока вы не поменяетесь,толку не будет.А вы,судя по всему,меняться и не собираетесь.
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такое объединение при Кучме породило "семьи",олигархат,мафию судейско-прокурорско-МВД шной сфер...Нужно поменять всех руководителей счиловых структур,которые уже используют нацгвардию для решения вопросов частных лиц (последнее было на днях в Одесе) и вообще создавших частные армии,назвав их "охранными структурами"...Нужно президента Порошенко строго ограничить в беспределе самовластия,как американцы сделали это для своего Трампа-этот пакет ограничительных законов не даст более появляться в Украине президентам-"бандюковичам"..Нужно прижать право премьер-министра определять зарплапты сотрудников без согласования их в Раде абсолютным большинством голосов (а не тезническим набором нужного количества).При "выполнении требований МВФ" нужно ВСЕ вопросы обсуждать вы Раде,а не при закрытых кабинетах.Нужно законы общественного значения,типа о "продажи земли" решать только после проводимого по теме референдума,а не решениями "экспертов " и заинтересованными лицами,пусть даже заёмщиками....Иначе президента,премьер-министра,министров и парламент народ объединит возле расстрельной стены. (Не доведи .Боже до нового....последнего..Майдана)
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Опять етот пейсатый вылез. Не к добру ето. Кстати я чего то не понял, у нас разве Барыга не имеет в парламенте своего большинства? Или с кем оно хочет обедениться? С рыгоаналами?
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ох где то на подходе доллар по 30 ...а потом оно скажет : я же говорил объединятся надо
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Что там этот додик городит.
Он типа хочет сказать что Блоку Панамских Патриотов, который успешно заменил рыгов во всех звеньях власти, кто-то или что-то мешает объединиться?
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В нашей стране парламент обединяет только свеженький кредит от МВФ. Тогда сразу в аеропорты Киева слетаются со всех теплых стран чартеры с слугами народа и начинается чавканье как в свинарнике с полными кормушками помоев.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрезидент, парламент и Кабмин должны объединиться, чтобы окончательно изменить нашу страну, - Гройсман. ВИДЕО
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