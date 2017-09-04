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 Политика Украины
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Все про:ВР (22931) Парубий (1559) судебная реформа (599) реформы (2793)

 Эта осень должна пройти под знаком реформ. Первой будет реформа образования, - Парубий. ВИДЕО

В ходе новой сессии Верховная Рада должна рассмотреть, в первую очередь, реформу образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил 4 сентября на Согласовательном совете с главами парламентских фракций и депутатских групп.

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"Эта осень должна пройти под знаком реформ. Мы выработали базу для многих важных реформ. Мы имеем шанс, и я уверен, ответственность, чтобы каждую из этих реформ рассмотреть в зале. Среди главнейших я бы назвал реформу образования, реформу медицины, завершение судебной реформы, пенсионную и реформу парламента. Эти пять реформ я считаю приоритетными на эту осень", - заявил он.

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Политик подчеркнул, что каждую реформу парламент должен рассматривать по полной процедуре, то есть, с рассмотрением всех поправок. Он напомнил, что только медицинская реформа имеет 843 поправки, пенсионная реформа - 2100, парламентская - больше 5000.

"Каждая из реформ может занимать день, или несколько дней... Я предлагаю, чтобы мы начали рассмотрение с реформы образования. Она имеет большое количество поправок. Но я верю, что на протяжении одного дня мы сможем ее рассмотреть", - добавил он.
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Источник: 112 Укриана
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Бойся реформ творящих, - секта свидетелей реформ.
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ОНИ для проведения индексации зарплат учителей приняли еврейскую хитрость, - ИНДЕКСИРОВАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ПРОЙДЁТ ПЕРЕАТЕСТАЦИЮ, будь то нищих учителей в переизбытке и их по 5 чел. на рабочее место...

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- Посадили психа на нашу голову. Так было хорошо втроем-и вдруг... Возись теперь с ним! Чего доброго, этот проклятый вице-король всех нас перекусает. (c)
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... интересно , - какого выша этот граматей купил диплом?

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и абонплату на газ по-тихому введем как и повышение квартплаты в 4 раза. правда Парубей!
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Парубий с Луны свалился? Офшорник похвастался, что уже провел все 144 реФФормы.
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И ведь не соврал пейсатый.
Ровно во столько он увеличил свою прибыль.
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А может сразу "Джавелы" они важнее а уж потом крылатыя ракеты.
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Потому что у этих жопоруких в отличие от Новой пошты прямыми обязанностями заниматься не хватает, несмотря на имеющуюся в каждом селе инфраструктуру, оставшуюся от совка. П. С. Кстати министр почт гитлеровского Рейха занимался своими ядерными исследованиями. То почему этим газ не добывать
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Если раньше от подобных заявлений ждали улучшения жизни, то теперь становится страшно.
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Петя в дурдоме, после признания его невменяемым и отстранения от власти
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"реформ" тыких же кривых как язык Парубия... Боюсь эта осень пройдет под свисты и принуждение депутатов к работе...в ход пойдут яйца, палки, шины, колючая проволка!!
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от не надо нас пугать!
мы и так в шоке и от ваших реформ и от наших возможностей!
одним переляком больше, одним меньше - все равно вам нас не понять, как и мы не понимаем ваши пафосные архиважные реформы!
ой, только не говорите, что вы же для нас, тварей живучик, стараетесь!
хреново стараетесь! мы все еще живем и наблюдаем за вашей крысиной возней!
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Тю, я думав що рехворми вже давно "шагают по стране", а тут тільки перша.
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агов андрійку , ти з якого неба звалився....- тобі що невідомо що харант вже втілив-провів 144 рехформи...
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Эта осень может быть для вас барыг последней....
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Помрут от передоза наворованным? Более реалистичных способов нет.
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Vladislav R 85fbc9a9 - посмотрим - сейчас точно такое же затишье как в 2013-ом...
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Эта осень должна пройти под знаком реформ. Первой будет реформа образования, - Парубий.
-----------------------------------------
Но вместо этого, как эта осень так и зима, весна, лето, осень (...) пройдёт под знаком саботации, имитации, деформмации реформ. Вы "реформаторы" неспособны делать реформы, вы способны лиш деформировать даже те реформы которые успешно проведены у других. Надеюсь, такие как ты, Парубий, в истории займут почётное место - "деформаторы".
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Самая первая реформа должна быть такая: установить всем министрам, депутатам, премьерам, председателям ВР, зарплату в размере прожиточного минимума. И очень жёстко контролировать, чтобы жили только на нее.
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, прекращение Роттердам + начнется автоматически!
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Пока барыги живут в потустороннем мире, где огромные зарплаты, где уже почти наступил коммунизм - ничего хорошего не будет ни от каких реформ!
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так и хочется процитировать проффесора Астанавитесь!
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Порошенко официально заявил, что за 3 года его правления, он провёл 144 реформы...
Мало?
Значит мало ему "нареформированных" сворованных у народа денег. Нужно ещё сотни реформ.
А вообще всё просто с арифметикой у Порошенко.
Каждая одна реформа приносит 1 млн. долларов в его карман.
К концу президентского срока он станет долларовым миллиардером.
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После каждой реформы растут цены падает доходность и прибавляется проблем у граждан! Отсюда возникает вопрос РЕФОРМЫ ДЛЯ КОГО?! ДЛЯ МВФ?!!
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исключительно для пиара и увеличения личного состояния Порошенко
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Покурил, позавтракал, посмотрел "Танці з зірками" - можно и реформами заняться.
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Про які Реформи можна вести мову з таким півтораметровим Міністром ????
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Дэбилы
бл...дь
дайте детям оцифрованные учебники, чтобы они их засунули в 50-ти баксовый планшет и не таскали эти учебники на сотню баксов.
когда уже нажретесь, рехформаторы?
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Якось вони не з того начали.Первой должна быть судебная.Бо без суда,нема бизнеса.Без бизнеса,нема грошей,проводить 145 реформу обрезания
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭта осень должна пройти под знаком реформ. Первой будет реформа образования, - Парубий. ВИДЕО
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