 Эта осень должна пройти под знаком реформ. Первой будет реформа образования, - Парубий. ВИДЕО

"Эта осень должна пройти под знаком реформ. Мы выработали базу для многих важных реформ. Мы имеем шанс, и я уверен, ответственность, чтобы каждую из этих реформ рассмотреть в зале. Среди главнейших я бы назвал реформу образования, реформу медицины, завершение судебной реформы, пенсионную и реформу парламента. Эти пять реформ я считаю приоритетными на эту осень", - заявил он.
Загрузка видео...
Политик подчеркнул, что каждую реформу парламент должен рассматривать по полной процедуре, то есть, с рассмотрением всех поправок. Он напомнил, что только медицинская реформа имеет 843 поправки, пенсионная реформа - 2100, парламентская - больше 5000.
"Каждая из реформ может занимать день, или несколько дней... Я предлагаю, чтобы мы начали рассмотрение с реформы образования. Она имеет большое количество поправок. Но я верю, что на протяжении одного дня мы сможем ее рассмотреть", - добавил он.
Ответить
.
Ответить
Ответить
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ровно во столько он увеличил свою прибыль.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мы и так в шоке и от ваших реформ и от наших возможностей!
одним переляком больше, одним меньше - все равно вам нас не понять, как и мы не понимаем ваши пафосные архиважные реформы!
ой, только не говорите, что вы же для нас, тварей живучик, стараетесь!
хреново стараетесь! мы все еще живем и наблюдаем за вашей крысиной возней!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------------------------------
Но вместо этого, как эта осень так и зима, весна, лето, осень (...) пройдёт под знаком саботации, имитации, деформмации реформ. Вы "реформаторы" неспособны делать реформы, вы способны лиш деформировать даже те реформы которые успешно проведены у других. Надеюсь, такие как ты, Парубий, в истории займут почётное место - "деформаторы".
Ответить
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, прекращение Роттердам + начнется автоматически!
Ответить
Ответить
Ответить
Мало?
Значит мало ему "нареформированных" сворованных у народа денег. Нужно ещё сотни реформ.
А вообще всё просто с арифметикой у Порошенко.
Каждая одна реформа приносит 1 млн. долларов в его карман.
К концу президентского срока он станет долларовым миллиардером.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бл...дь
дайте детям оцифрованные учебники, чтобы они их засунули в 50-ти баксовый планшет и не таскали эти учебники на сотню баксов.
когда уже нажретесь, рехформаторы?
Ответить
Ответить