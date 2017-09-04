 Террористы на Донбассе вдвое увеличили количество обстрелов. ВИДЕО

Накануне с боевых машин пехоты и гранатометов били по Авдеевский промзоне и Зайцево. На Луганщине обстреляли контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская". Автоматные очереди открыли после девяти вечера, когда гражданского населения там уже не было. С минометов били по окрестностям Мариуполя.
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В Марьинке осколки снаряда ранили украинского бойца. Военный в тот момент чинил укрепления, когда боевики начали гранатометный обстрел. Раненого быстро отвезли в больницу.
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http://novosti.dn.ua/news/273868-stroyka-televyshky-v-pokrovske-tak-y-ne-startovala
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Одні вже погрожували радіоактивним попелом, тут ще одні , скільки можна?
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боятся кабанчиков до ужаса
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