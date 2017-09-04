 Террористы на Донбассе вдвое увеличили количество обстрелов. ВИДЕО

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Накануне с боевых машин пехоты и гранатометов били по Авдеевский промзоне и Зайцево. На Луганщине обстреляли контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская". Автоматные очереди открыли после девяти вечера, когда гражданского населения там уже не было. С минометов били по окрестностям Мариуполя.

В Марьинке осколки снаряда ранили украинского бойца. Военный в тот момент чинил укрепления, когда боевики начали гранатометный обстрел. Раненого быстро отвезли в больницу.