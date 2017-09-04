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 Террористы на Донбассе вдвое увеличили количество обстрелов. ВИДЕО

Российско-террористические войска в два раза увеличили количество обстрелов украинских позиций.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

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Накануне с боевых машин пехоты и гранатометов били по Авдеевский промзоне и Зайцево. На Луганщине обстреляли контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская". Автоматные очереди открыли после девяти вечера, когда гражданского населения там уже не было. С минометов били по окрестностям Мариуполя.

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В Марьинке осколки снаряда ранили украинского бойца. Военный в тот момент чинил укрепления, когда боевики начали гранатометный обстрел. Раненого быстро отвезли в больницу.
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Так і мало статись.Така доля всіх "перемир'ів"
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Хватит их называть террористами или росийско-террористические войска!!! Нет такого понятия!! А есть росийская армия и росийские наемники с небольшим составом местных маргиналов!!!
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"школьное перемирье" - пэтру мармеладному показывайте, а то он витает в рошеновском экстазе от 145 перемирья.
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вот так и будет - потихоньку увеличивать... Сегодня один раненый.... завтра (не дай Бог) убитый, после завтра еще 2 убитых, потом опять один... - вроде и не война, и на провокации не отвечаем... - один или два в день убитых укромишений и не критично вроде...
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так оно и есть, подставляют военных как мишени, ежедневно. Реалии б..дь
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К сожалению и дальше наш народ на своей территории будет слушать ватаТВ. Чужое информационное пространство много больше территории оккупированной террористами.
http://novosti.dn.ua/news/273868-stroyka-televyshky-v-pokrovske-tak-y-ne-startovala
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МокшаТВ хто захоче той і буде дивитись через тарілку.
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это они сюжет про боевых кабанов посмотрели!
боятся кабанчиков до ужаса
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТеррористы на Донбассе вдвое увеличили количество обстрелов. ВИДЕО
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