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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3022) граница (3168)

 Мужчина на корточках хотел избежать пограничного контроля в "Борисполе" и был задержан пограничниками. ВИДЕО

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" вечером 3 сентября задержали нарушителя, который намеревался обойти пограничный контроль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Инцидент произошел в международном аэропорту "Борисполь". Мужчина прибыл на линию паспортного контроля и, дождавшись своей очереди для прохождения контроля, решил обойти его. Присев на корточки, "изобретатель" пролез между кабинами, где пограничники осуществляют проверку документов. Мужчина был сразу замечен, а инспектор, обнаружил нарушителя, задержал горе-путешественника и передал оперативным сотрудникам Госпогранслужбы для проведения фильтрационных мероприятий.

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Во время беседы он сообщил, что является жителем Киева 1989 года рождения. Свои действия нарушитель сначала обосновал тем, что таким образом хотел проверить бдительность пограничников, а затем сказал, что планировал улететь в Нью-Йорк, рейсов в направлении которого не было. Установить личность пока не удалось, при себе мужчина документов не имел, среди вещей у него было только 45 копеек.

Сейчас нарушитель задержан до трех суток с целью установления личности, после чего он будет нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.
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Теперь водите его на допросы - только "вприсядку"
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Вот ведь танцор этакий! А 45 коп. погранцам на чай оставил?
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как анекдот
"а ты под..чи вприсядку - и на..бёшься и натанцуешься!"
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Следующий его шаг будет доплыть до Нью-Йорка на каноэ!
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Та не, никакой не Нью-Йорк. Этот чел действительно проверял бдительность. А вот зачем он это делал и для кого - другой вопрос.
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може він на завдання когось випробував чи можно так пройти погранконтроль. а може просто ідіот - це ж бориспіль. може десь в інших місцях диверсанти вже так і пройшлт контроль, але в борисполі повсюди камери.
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А вот вопрос ещё к службе безопасности Борисполя. До погранконтроля нужно предъявить паспорт и посадочный. Как он прошел через них- очень интересно
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в Нью Йорк с 45 копейками?
или проверить как работает таможня?
ну как ? работает?
поспрашивайте в психушках, от них никто не сбегал???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМужчина на корточках хотел избежать пограничного контроля в "Борисполе" и был задержан пограничниками. ВИДЕО
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