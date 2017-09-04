 Мужчина на корточках хотел избежать пограничного контроля в "Борисполе" и был задержан пограничниками. ВИДЕО

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Инцидент произошел в международном аэропорту "Борисполь". Мужчина прибыл на линию паспортного контроля и, дождавшись своей очереди для прохождения контроля, решил обойти его. Присев на корточки, "изобретатель" пролез между кабинами, где пограничники осуществляют проверку документов. Мужчина был сразу замечен, а инспектор, обнаружил нарушителя, задержал горе-путешественника и передал оперативным сотрудникам Госпогранслужбы для проведения фильтрационных мероприятий.
Во время беседы он сообщил, что является жителем Киева 1989 года рождения. Свои действия нарушитель сначала обосновал тем, что таким образом хотел проверить бдительность пограничников, а затем сказал, что планировал улететь в Нью-Йорк, рейсов в направлении которого не было. Установить личность пока не удалось, при себе мужчина документов не имел, среди вещей у него было только 45 копеек.
Сейчас нарушитель задержан до трех суток с целью установления личности, после чего он будет нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.
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"а ты под..чи вприсядку - и на..бёшься и натанцуешься!"
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Всмислі?
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или проверить как работает таможня?
ну как ? работает?
поспрашивайте в психушках, от них никто не сбегал???
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