 "Считайте, что я дурачок", - Активисты вышли на пропагандиста, монтировавшего антиукраинское видео. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео выложило издание Begemot.

Загрузка видео...

Активисты предъявили задержанному видео антиукраинского характера, которое он монтировал и распространял по сети. По их словам, на продемонстрированных кадрах есть высокопоставленные чиновники Минобороны РФ, отвечающие за вербовку наемников в Сирию и на Донбасс. У активистов есть информация, что обвиняемый мужчина, выезжал в РФ на деньги спецслужб.

Сам задержанный уверил, что он монтировал это видео по просьбе Александра Ружина, который нынче находится в России.