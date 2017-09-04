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 "Считайте, что я дурачок", - Активисты вышли на пропагандиста, монтировавшего антиукраинское видео. ВИДЕО

В сети появилось видео о задержании пропагандиста, монтировавшего и, возможно, снимавшего антиукраинское видео.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео выложило издание Begemot.

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Активисты предъявили задержанному видео антиукраинского характера, которое он монтировал и распространял по сети. По их словам, на продемонстрированных кадрах есть высокопоставленные чиновники Минобороны РФ, отвечающие за вербовку наемников в Сирию и на Донбасс. У активистов есть информация, что обвиняемый мужчина, выезжал в РФ на деньги спецслужб.

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Сам задержанный уверил, что он монтировал это видео по просьбе Александра Ружина, который нынче находится в России.

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"Считайте, что я дурачок", - Активисты вышли на пропагандиста, монтировавшего антиукраинское видео - Цензор.НЕТ 4251Сергій Стерненко‏ @sternenko 2 ч.2 часа назад
Продовжуємо навчати тих, хто вперто відмовляється обслуговувати українською. Одеса, Компот на 5 Фонтану

"Считайте, что я дурачок", - Активисты вышли на пропагандиста, монтировавшего антиукраинское видео - Цензор.НЕТ 6525
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- Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач! Даже завидно! (c)
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Там на відео видно людину характерної єврейської зовнішності з бородою та кіпою, яка не наважилась заходити в кімнату! Це замовник проросійських матеріалів?
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Сумасшедший или нет определяют врачи. А если не дурачок, я бы его к стенке поставил и расстрелял собственноручно - это враг.
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Оно такое в принципе и есть. Отрадно то, что подписываются на такую ерунду откровенные дибилы.
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Таких хромадян потрібно позбавляти громадянства , а після відсидки - за поребрик !
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Пока будет проклятая толерантность от активистов к подобным особям вместо минимум калеченья физического - до тех пор и будет постоянная антиукраинская пропаганда в Украине.
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А що вони мали зробити? Викинути того телепня з вікна? Тоді це буде бандитизм.а так-викрили та передали в руки певних служб. Там розберуться дурник воно чи ні.
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они и так привышают полномочия, это должны были делать СБУ и МВД
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Активісти - вказують (підказують , якщо хочете) , на порушення ...
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щось обтрушував з маківки на початку відео
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Та шо не видно, ухо у него чешется и кто то залез туда
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Та він щось за вухо себе весь час гладить, мабуть таке було зауваження в ліве вухо...
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Не специальные службы,а активисты вышли на след пропагандиста.А где службы внутренней безопасности,что делают они и за что получают зарплату и не малую???
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вот мне нравится когда спецслужбы их ловят - то тут орут чтоахметоваещенепосадили,а простых людей забижают...как их только активисты словили -то за что спецслужбы зарплату получают
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О чём базар? Его же не поймали спецслужбы, а активисты у которых ни средств, ни бюджета, ни прав.
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молодцы)у нас в городе тоже этим много занимаются активисты по своему желанию,просто потому что они считают это своим гражданским долгом -за это спасибо им огромное,в тоже время работают и спецслужбы - каждые три дня кого то из сепарастов выявляют - так что зарплату свою отрабатывают
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Я сразу подумал что Шарию капец пришел А это его посипака -подручный, на шухере стоял , соучастник, короче, в буцыгарню его,
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І зауважте, Шо всі прихильники хуйла мають з сексуальною орієнтацією проблеми...
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всі кацапи мають з цією орієнтацією проблеми. І це їх ріднить із ліберастами.
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А всё потому, что христианство было поверхностным и не нашло большого количества сторонников на раиской амперии. Они так и осталися язычниками, которых страхом заставили соблюдать внешние атрибуты христианства. Основных же инстинктов и привычек они перебороть не смогли.
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это оно у наших властей научилось
дибила включать
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так надо сделать тогда его реальным дурачком -ногу тянет рука просит
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Психиатрическая экспертиза разберется...дурачок ты скот...или пидарас....
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Да что разбираться - вон, все время лишнюю хромосому почесывает - значит рюзге. Соответственно все три перечисленных характеристики имеются в наличии.
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Чеченцы в конце видио.., голову мудаку отрезали бы.... И просмотров было бы больше и толку... А здесь даже по морде не дали... Скучно...
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бо кацап невмиваний та брудний.Воші,кліщі шкірні паразити-то всьо для нього нормально.
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Наверное, не все попало в кино. Был произведен монтаж кадров, где среди него проводили разъяснительную работу.
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То "нерви" на нього напали - знає що влип по самі вуха, навіть детектора брехні не треба було застосовувати.
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Там в начале наверняка. Чтоб дискуссию завязать. Однако мы европейские корни свои чтим.
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Кстати, меня радует что работу СБУ выполняют украинские патриоты и активисты.
Вопрос, только зачем кормим СБУ, всё равно с рашистскими диверсантами и ватой не борется, только прессует патриотов Украины, добровольцев и защищает бизнес Порошенко?
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Не так давно было много новостей по поводу СБУ - они заняты делом, борются с порнографией и проститутками.
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Добре що під дурника можна закосити. Надіюсь, це йому не допоможе.
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"сподіваюсь..." Це вже відпрацюваний біомусор. Там вже й сподіватися нема на що.
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Ну и накачайте его уколами, чтоб забыл имя, да и отправьте на дурочку.
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Все такого рода сообщения - просто запугивание народа безнаказанным беззаконным произволом активистов, присвоившим себе инквизиторские права без оглядки на законность и легальную власть. Все эти отряды пламенных патриотов - зародыш эскадронов смерти с дальнейшим развитием в большевистскую ЧК.
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Если государство, государственные органы не выполняют свои функции или не в полной мере, то по определению, их роль, их функции выполняет народ, активисты, патриоты, неравнодушные граждане... Так было, есть и будет.
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Народ и активисты - разные вещи. По сложившейся практике активистом называют деятеля, который беззаконно применяет силу к другим людям и не боится ответственности. Мандата от народа такие деятели не имеют, патриотами только сами себя называют в соответствии с собственными критериями патриотизма, точно так же произвольно решают, кто есть враг народа и как его наказывать. Таким образом, если я или кто другой найму бандитов, чтоб наехать на какого либо и те бандиты в процессе избиения будут кричать, что мой враг вел антиукраинскую деятельность, то они ничем не будут отличаться от любых других активистов, но на нары попадут, в отличие от тех, кого нанимают Аваков и Луценко в тех же целях.
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отсутствие воли к реформированию у властьдержащих ведёт к народной инициативе.
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крутится к уж под вилами. Дураком прикидывается. Военное время таких расстреливают.
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После слов "Можете считать меня дурачком" надо было его хорешенько об дверной косяк приложить чтоб он действительно таким стал. И какие претензии - он ведь сам себя дурачком признал, что с него взять - стукается о что ни попадя?
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Вот ты правильно говоришь. Не может быть жалости к таким трусам, "мокрым курицам". Тем более что из своей трусливой натуры оно способно к любым подлостям.
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Часи коли воно рвало на собі рубаху і горлопанило "я комуніст-стріляй!" давно минули.Тепер колаборантам і кацапам лишається тільки під дурбеликів косити.
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ватоцефалы поражают своей тупостью.
где они такие берутся
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А что тебя так возбудило...?? Алиментщик..?? Не платишь..??
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Считайте, что я дурачок", - Активисты вышли на пропагандиста, монтировавшего антиукраинское видео. ВИДЕО
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