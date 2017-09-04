 "Считайте, что я дурачок", - Активисты вышли на пропагандиста, монтировавшего антиукраинское видео. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео выложило издание Begemot.
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Активисты предъявили задержанному видео антиукраинского характера, которое он монтировал и распространял по сети. По их словам, на продемонстрированных кадрах есть высокопоставленные чиновники Минобороны РФ, отвечающие за вербовку наемников в Сирию и на Донбасс. У активистов есть информация, что обвиняемый мужчина, выезжал в РФ на деньги спецслужб.
Сам задержанный уверил, что он монтировал это видео по просьбе Александра Ружина, который нынче находится в России.
Продовжуємо навчати тих, хто вперто відмовляється обслуговувати українською. Одеса, Компот на 5 Фонтану
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будем считать тебя пассивным педиком...
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древнейРоссии
http://www.dailymotion.com/video/x5dtjw8
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дибила включать
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Вопрос, только зачем кормим СБУ, всё равно с рашистскими диверсантами и ватой не борется, только прессует патриотов Украины, добровольцев и защищает бизнес Порошенко?
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где они такие берутся
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А ще шо?
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