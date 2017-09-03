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 Политика Украины
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Все про:провокация (1240) Россия (72127) СБУ (14833) ФСБ (1215) Грицак Василий (312)

 Вы готовы были взорвать своих русских граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину, - Грицак призвал главу ФСБ прекратить организацию терактов. ВИДЕО

Глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой канал".

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"Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые возможно перейти. И вы и я знаем, что к терактам на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне - причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей были ранены", - заявил Грицак.

"Но на этот раз вы перешли красную черту. Вы готовы были взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах это все остановить", - призвал глава СБУ.

"В этом суть моего обращения. Поверьте, я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", - резюмировал Грицак.




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Как сообщалось ранее, 23 августа, глава СБУ сообщил, что спецслужбы РФ направили в Россию как минимум две группы для "отработки спектакля в возможной подготовкой украинскими гражданами - "АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".

"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Я не хочу фантазировать, какие вещи могли случиться уже сегодня, накануне или во время празднования Дня Независимости Украины, если бы нам не удалось быстро отреагировать и расследовать это дело", - отметил он на брифинге 23 августа.
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Грицак, заканчивай фигней заниматься. Они взрывают других и даже себя для своего вЭличия. Я думаю, что даже термоядерную бомбу пухлому передали. И срать хотели они на всех. Говно-страна, которая должна быть всем мировым сообществом развалена.
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Он ждал указаний от Грицака...
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Грицак виглядає на розумну людину і таким і є. Тому мені дивно, чого він ще не звернувся до корейського пупса Ина, щоб той бомбочками та ракетами бавитись перестав, бо свої ж громадяни постраждають.
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это послание явно не для россиян и фсбшников
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гебне ватных баранов не жалко, за это бараны любят гебню - это расея...
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ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использоватьИсточник: https://censor.net.ua/v453890 - ужасно зуб даю шо я ужасно правду саму ужасну говорю

p.s.ужасний ужасокох
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Серьезные слова. Но не по адресу. Естественно, что устойчивость режима Путина (как и любого диктатора) определяется наличием нескольких (больше 5 точно) независимых друг от друга разведок и контрразведок. Так что то якобы глава ФСБ может и вовсе не знать о планах другой структуры че то там взорвать-отравить.
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молодец Грицак! правильно-нужно действовать на опережение
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Это как призывать людоедов стать вегетарианцами.
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это призыв не до ФСБ это предупреждение мировому сообществу если план ФСБ существует я в этом не сомневаюсь для полномасштабного вторжения под видом учений в Беларуси то это вторжение под каким либо предлогом даже если фсб взорвет к примеру автобус набитый ватниками или поезд самолет-неважно и обвинит в этом Украину то мир будет уже в курсе чьих рук будет это дело

вспомните взрывы домов в Москве для дискридитации чеченцев
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КДБшник звернувся до КДБшника ...
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В мире в ближайшее время будут править бал и запугивать так называемые "цивилизованные страны", те страны, которые не считаются с жизнями своих граждан - арабы, Северная Корея, Россия и им подобные...
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Да ОНИ всю свою гавняную жизнь Этим " занимаются"!!!...
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бред...Грицак - ты "подчисти" сперва ФСБшных кротов в своем ведомстве перед тем как давать советы кгб-шным мокшам - ибо им ВСЕ покуй! И ты, и твое слово офицера ...
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перед тем как давать советы...

ты именно так и делаешь ?
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а чего грыцык оправдывается? и перед кем? перед мордвой? так посрать на нее.
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После Иловайска и "Зеленого Коридора"

Вы готовы были взорвать своих русских граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину, - Грицак призвал главу ФСБ прекратить организацию терактов - Цензор.НЕТ 9122

Существует немало причин, почему украинские добробаты пошли по коридору, предоставленному российскими боевиками, одна из них - российские офицеры дали слово, а наши, все еще одурманенные российским кино и всякими «офицеры - ваше сердце под прицелом», их слову поверили.
Это потом уже оказалось, что доверять российскому солдату - это обманываться заочно. Об этом в своем блогге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.
«Сегодня уже ни у кого не возникает иллюзий - силы слово русского офицера имеет не более чем клятва верности в устах шлюхи. Слово дал - слово взял...
Теперь сомневаться не приходится. Да - русское офицерье под Полтавой резало шведских раненых.
Да - русское офицерье Суворова грабило поляков в разоренной Праге.
Да, российское офицерье в 1814-м году насиловало француженок в Париже.
С Афгана возили наркоту в цинке - это не рядовые делали, это они - офицерье made in Russia», - написал журналист.
Дмитрий Вовнянко советует всем, кто увидит книжку типа «Кодекс чести русского офицера» тому не помешало бы присмотреться внимательно, ведь такая книга стоит не дороже, чем рулон туалетной бумаги.
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Не существует в природе никаких особых "слов офицера"...
В 19 веке, офицеры были, как правило, дворяне... а дворянам терять честь было нельзя.
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Yuriy Yurieff - дворяне?

"Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик... был привезен мертвым к мечети ... Он был проткнут штыком в спину. ...Женщина ... в разорванной на груди рубахе, открывающей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях ... Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть... О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".

О чеченцах и русских. Л.Н.Толстой. Хаджи-Мурат, глава 17


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У дворян честь понималась в отношении равных к себе...
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А всякая война - это жестокость с обеих сторон... там нет благородства...
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сколько проклятий получат ваши дети... да они их года три уже как получают и не перестают получать!
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Разве задача СБУ в том, чтобы обращаться с призывами к врагу?...
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Ось коли будеш головою СБУ тоді і визначатимеш їхні задачі.
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Вот когда научишься танцевать, тогда и будешь иметь право обсуждать, как балерина танцует...
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Бггг. Відповідь школяра. СБУ це контррозвідка і її діяльність багатогранна, в тому числі і в області психологічного впливу на ворога.
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Грицак сказал это для проформы, мол, мы знаем о планах ФСБ. Бортникова он вряд считает офицером.
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Тьху ... Болтовня базарная ... Грицак , работать надо , а не лясы точить .
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Ты обратился ко мне без нужного почтения. Бортников.
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На Донбассе осталось немного людей, которые до сих пор верят России. Многие из них не демонстрируют открыто свои взгляды, но ждут прихода украинской армии.
Об этом идет речь в интервью полковника ВСУ, участника боев за освобождение Широкино Виктора Шидлюха для Обозреватель.LIVE.
"Там уже незначительная часть осталась обманутых Российской Федерацией, это обычно приближенные к так называемым лидерам - говорящим головам, которых они поставили для того, чтобы создать представление, что якобы там какие-то ополченцы воюют", - сказал Шидлюх.
"Некоторые наши украинцы хотят увидеть, что они (жители временно оккупированных территорий. - Ред.) выходят с желто-голубыми флагами, скандируют, выгоняют кого-то… Люди не кричат об этом вслух, но многие украинцы, которые там находятся, достаточно смелые", - отметил он.
Шидлюх уточнил, что многие ситуации, которые он видел собственными глазами, подтверждают эти слова.
"У нас там есть Совместный центр координации и контроля - это в вопросах вывоза раненых, которые занимаются этими вопросами. И наши представители - офицеры - находятся на той территории. На этой территории - представители РФ. И через этот центр решаются вопросы временных перемирий, прекращения огня… Когда на той территории находились наши офицеры, наши волонтеры в Донецке носили им торты, еду и поддерживали их", - рассказал полковник.
Но, по его словам, когда туда пришли российские военные, то люди выгнали их.
"А когда на той территории, например, те же русские офицеры… пошли на наш рынок, где-то поблизости Донецка, то они зашли туда как победители, а вышли, как, знаете, по селу какого-то человека прогоняют с позором, как в старые времена было. Как изгнанники... Их оплевали, сказали: что вы здесь делаете, идите отсюда, убирайтесь прочь", - рассказал Шидлюх.
"Поэтому нужно понимать, что там наши люди. Там детки. Они ждут нас. И если есть возможность сохранить их жизнь, нужно эту возможность использовать", - подчеркнул полковник, говоря о важности перемирия в зоне АТО. https://www.obozrevatel.com/crime/obmanutyih-rossiej-ostalos-nemnogo-polkovnik-rasskazal-kak-na-donbasse-zhdut-ukrainskuyu-armiyu.htm
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Выстрел в никуда. В Кремле есть "Партия Мира", и есть "Партия Войны". И партия войны уговаривает путина уничтожить Украину начав вторжение. Воевать вплоть до применения ядерного оружия. Советуют ему начинать, и убеждают его что ему ничего не будет. Запад за Украину воевать не станет. Побоится, и проглотит. А путин стане победителем.
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Наконец официальное лицо , в глаза сказало правду . Респект .
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Звичайно, =як до офіцера=, було зайвим.

"...я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", - резюмировал Грицак. - молодець.

Підтримую звернення.
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" Підтримую звернення. "

Так ты и Киву полоумного поддерживала ...
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Я з тобою не спілкуюся після образ на мою адресу. Тому навіть не вимагатиму пруфи.
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"...офицер - офицеру..." какому "офицеру"? Вы ещё про "честь русского офицера" скажите! Нет там ни чести, ни офицеров! Сумасшедшие, подлые и агрессивные выродки - вот из кого состоит население паРаши! при этом, 86% из них - клинические идиоты.﻿
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВы готовы были взорвать своих русских граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину, - Грицак призвал главу ФСБ прекратить организацию терактов. ВИДЕО
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