 Вы готовы были взорвать своих русских граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину, - Грицак призвал главу ФСБ прекратить организацию терактов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой канал".
"Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые возможно перейти. И вы и я знаем, что к терактам на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне - причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей были ранены", - заявил Грицак.
"Но на этот раз вы перешли красную черту. Вы готовы были взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах это все остановить", - призвал глава СБУ.
"В этом суть моего обращения. Поверьте, я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", - резюмировал Грицак.
Как сообщалось ранее, 23 августа, глава СБУ сообщил, что спецслужбы РФ направили в Россию как минимум две группы для "отработки спектакля в возможной подготовкой украинскими гражданами - "АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".
"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Я не хочу фантазировать, какие вещи могли случиться уже сегодня, накануне или во время празднования Дня Независимости Украины, если бы нам не удалось быстро отреагировать и расследовать это дело", - отметил он на брифинге 23 августа.
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p.s.ужасний ужасокох
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вспомните взрывы домов в Москве для дискридитации чеченцев
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ты именно так и делаешь ?
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Существует немало причин, почему украинские добробаты пошли по коридору, предоставленному российскими боевиками, одна из них - российские офицеры дали слово, а наши, все еще одурманенные российским кино и всякими «офицеры - ваше сердце под прицелом», их слову поверили.
Это потом уже оказалось, что доверять российскому солдату - это обманываться заочно. Об этом в своем блогге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.
«Сегодня уже ни у кого не возникает иллюзий - силы слово русского офицера имеет не более чем клятва верности в устах шлюхи. Слово дал - слово взял...
Теперь сомневаться не приходится. Да - русское офицерье под Полтавой резало шведских раненых.
Да - русское офицерье Суворова грабило поляков в разоренной Праге.
Да, российское офицерье в 1814-м году насиловало француженок в Париже.
С Афгана возили наркоту в цинке - это не рядовые делали, это они - офицерье made in Russia», - написал журналист.
Дмитрий Вовнянко советует всем, кто увидит книжку типа «Кодекс чести русского офицера» тому не помешало бы присмотреться внимательно, ведь такая книга стоит не дороже, чем рулон туалетной бумаги.
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В 19 веке, офицеры были, как правило, дворяне... а дворянам терять честь было нельзя.
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"Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик... был привезен мертвым к мечети ... Он был проткнут штыком в спину. ...Женщина ... в разорванной на груди рубахе, открывающей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях ... Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть... О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".
О чеченцах и русских. Л.Н.Толстой. Хаджи-Мурат, глава 17
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Об этом идет речь в интервью полковника ВСУ, участника боев за освобождение Широкино Виктора Шидлюха для Обозреватель.LIVE.
"Там уже незначительная часть осталась обманутых Российской Федерацией, это обычно приближенные к так называемым лидерам - говорящим головам, которых они поставили для того, чтобы создать представление, что якобы там какие-то ополченцы воюют", - сказал Шидлюх.
"Некоторые наши украинцы хотят увидеть, что они (жители временно оккупированных территорий. - Ред.) выходят с желто-голубыми флагами, скандируют, выгоняют кого-то… Люди не кричат об этом вслух, но многие украинцы, которые там находятся, достаточно смелые", - отметил он.
Шидлюх уточнил, что многие ситуации, которые он видел собственными глазами, подтверждают эти слова.
"У нас там есть Совместный центр координации и контроля - это в вопросах вывоза раненых, которые занимаются этими вопросами. И наши представители - офицеры - находятся на той территории. На этой территории - представители РФ. И через этот центр решаются вопросы временных перемирий, прекращения огня… Когда на той территории находились наши офицеры, наши волонтеры в Донецке носили им торты, еду и поддерживали их", - рассказал полковник.
Но, по его словам, когда туда пришли российские военные, то люди выгнали их.
"А когда на той территории, например, те же русские офицеры… пошли на наш рынок, где-то поблизости Донецка, то они зашли туда как победители, а вышли, как, знаете, по селу какого-то человека прогоняют с позором, как в старые времена было. Как изгнанники... Их оплевали, сказали: что вы здесь делаете, идите отсюда, убирайтесь прочь", - рассказал Шидлюх.
"Поэтому нужно понимать, что там наши люди. Там детки. Они ждут нас. И если есть возможность сохранить их жизнь, нужно эту возможность использовать", - подчеркнул полковник, говоря о важности перемирия в зоне АТО. https://www.obozrevatel.com/crime/obmanutyih-rossiej-ostalos-nemnogo-polkovnik-rasskazal-kak-na-donbasse-zhdut-ukrainskuyu-armiyu.htm
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"...я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", - резюмировал Грицак. - молодець.
Підтримую звернення.
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Так ты и Киву полоумного поддерживала ...
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